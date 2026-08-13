Les débuts de Marino Pusic avec Al-Ahli n'ont pas été faciles du tout. Le technicien néerlandais s'est retrouvé face à un véritable test dès le premier instant, après avoir pris les commandes de l'équipe quelques jours seulement avant le coup d'envoi de la Roshn Saudi League.

Malgré cela, « le Raffiné » a réussi à venir à bout d'Al-Diriyah et à décrocher une victoire importante lors de la journée inaugurale, dans un match qui a révélé l'ampleur des défis auxquels le staff technique a été confronté avant le coup de sifflet initial.

Cette victoire n'a pas été qu'une simple affaire de trois points : elle est intervenue après une période de préparation extrêmement courte pour l'entraîneur avec la plupart des éléments de l'équipe, ainsi qu'avec la présence de joueurs ayant disputé les compétitions de la Coupe du monde 2026 avant un retour rapide dans l'ambiance du club. C'est ce qui a amené Pusic à considérer que la mentalité des joueurs a été le facteur le plus déterminant dans l'issue de la rencontre.

Quatre ou cinq jours qui ont fait la différence

Pusic a évoqué après le match l'ampleur de la difficulté qu'il a rencontrée avant son premier test officiel, affirmant qu'il n'avait pas eu suffisamment de temps pour faire connaissance avec ses joueurs et appliquer ses idées comme il l'aurait souhaité.

L'entraîneur d'Al-Ahli a déclaré : « C'est un grand défi de disputer un premier match avec des joueurs avec qui je n'ai passé que quatre à cinq jours. Le match était à 50-50. »

Il a ajouté que le facteur temps avait été l'un des principaux obstacles pour lui, mais qu'il avait trouvé une grande aide dans la mentalité des joueurs et leur volonté d'exécuter ce qui était demandé sur le terrain, soulignant que la réaction du groupe était le point le plus important qu'il retenait de la rencontre.

Toney, un sacrifice pour Al-Ahli

Pusic a particulièrement salué les joueurs ayant participé à la Coupe du monde avec leurs sélections, estimant que leur état physique n'était pas facile après une longue saison et une pression continue.

L'Anglais Ivan Toney en a été l'exemple le plus marquant, après avoir disputé l'intégralité du match pendant 90 minutes, malgré l'énorme effort qu'il a fourni durant la période écoulée.

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Pusic a déclaré : « Je respecte nos joueurs qui ont participé à la Coupe du monde, comme par exemple Ivan Toney qui a joué 90 minutes aujourd'hui. »

L'entraîneur estime que la capacité de ces joueurs à se sacrifier et à assumer leurs responsabilités dès le premier match reflète une forte personnalité au sein de l'équipe, d'autant plus qu'Al-Ahli avait besoin de leur expérience face à Al-Diriyah.

Al-Ahli a eu besoin de sérénité après le but

Pusic a reconnu que le match était très serré et qu'Al-Diriyah avait affiché un bon niveau bien qu'il soit tout juste promu en Roshn Saudi League.

Il a déclaré : « L'adversaire a livré un beau match, indépendamment de sa promotion depuis la deuxième division. Le point qui a constitué un obstacle, c'est le temps, mais ce qui nous a aidés, c'est la mentalité des joueurs. »

Après qu'Al-Ahli a inscrit son but, l'équipe s'est sentie davantage soulagée, ce qui l'a aidée à mieux gérer le déroulement du match, en particulier au regard de la fatigue apparue chez certains éléments de l'équipe.

L'entraîneur a expliqué : « Après avoir marqué le but, nous nous sommes un peu détendus, d'autant plus que certains joueurs du groupe étaient à la Coupe du monde, leur saison a donc été longue. »

Pusic connaît Al-Ahli et remercie Roy Pedro

Ce n'était pas la première fois que Pusic suivait Al-Ahli, puisqu'il a affirmé qu'il connaissait déjà le club et qu'il avait déjà suivi l'équipe lors de sa participation à la précédente édition de l'AFC Champions League Elite.

Le technicien néerlandais a également tenu à adresser ses remerciements à Roy Pedro, le directeur sportif d'Al-Ahli, saluant la méthode de travail au sein du club.

Il a déclaré : « Je connais le club de longue date, et je l'avais déjà suivi lors de la précédente compétition asiatique. Et j'aimerais remercier Roy Pedro, car j'aime travailler sous la direction de personnes ayant une telle mentalité. »

Il semble que Pusic soit pleinement conscient de l'ampleur de la mission qui l'attend, mais il a en même temps reçu un solide élan dès le départ après avoir engrangé les trois points lors de sa première apparition officielle.