40 millions d’euros : un transfert hivernal spectaculaire au VfB Stuttgart ?

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Le VfB Stuttgart serait disposé à laisser partir Bilal El Khannouss lors du prochain mercato hivernal. C’est ce que rapporte Sky.

Selon cette source, le club souabe serait prêt à discuter à partir d’une offre de 40 millions d’euros, plus des bonus. Aucune négociation concrète n’aurait toutefois encore eu lieu avec d’autres clubs.

Le principal club intéressé serait Galatasaray Istanbul, formation de premier plan en Turquie, qui aurait depuis quelque temps déjà des vues sur le joueur offensif marocain. Ses démarches n’auraient toutefois pas encore dépassé le stade de la simple observation.

El Khannouss est sous contrat avec le VfB depuis l’été dernier. Au terme d’un prêt d’un an, le club avait levé l’option d’achat de 15 millions d’euros pour recruter définitivement le joueur de 22 ans en provenance de Leicester City.

Getty Images

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Comment se déroule la saison de Bilal El Khannouss jusqu’ici ?

Après une première saison convaincante, El Khannouss ne répond toutefois pas aux attentes cette année. Il n’a inscrit que deux buts en 15 matches officiels, toutes compétitions confondues. Par ailleurs, des informations avaient déjà fait état de son mécontentement supposé concernant son temps de jeu sous les ordres de Sebastian Hoeneß.

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Le VfB envisagerait désormais, notamment pour cette raison, de laisser partir El Khannouss cet hiver. Son contrat à Stuttgart court jusqu’au 30 juin 2029 et comporterait une clause libératoire fixée à 75 millions d’euros.

À Galatasaray, le Marocain pourrait par exemple remplacer Leroy Sane sur un côté de l’attaque. Selon des informations de Sky, l’Allemand serait candidat à un transfert en raison de ses performances jusqu’ici décevantes.