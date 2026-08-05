La malédiction des blessures a frappé les rangs du club saoudien d'Al-Ittihad, avant son match tant attendu contre Al-Jazira des Émirats arabes unis en Ligue des champions d'Asie de l'élite.

Al-Ittihad affrontera Al-Jazira mardi prochain, au stade Mohammed bin Zayed dans la capitale émiratie Abou Dhabi, lors du tour préliminaire qualificatif à la phase de ligue du tournoi asiatique de l'élite.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué qu'Al-Ittihad disputera le match sans 4 de ses joueurs, au premier rang desquels le défenseur saoudien Ahmed Sharahili et le milieu de terrain malien Mamadou Doumbia, qui suivent des programmes de rééducation pour se remettre de leur blessure.

Le journal a également révélé deux nouvelles absences, celles du défenseur Saad Al-Moussa et de l'attaquant Talal Haji, l'Allemand Jens Wissing, directeur technique de l'équipe d'Al-Ittihad, ayant décidé de les écarter du match en raison de leur manque de préparation.

En revanche, le reste des joueurs sera prêt à intégrer la liste que dévoilera l'entraîneur allemand 48 heures avant le match.

Wissing pourra faire appel aux services de 13 joueurs étrangers, qui pourraient devenir 14 après la finalisation du transfert du milieu de terrain sénégalais Dion Lopy en provenance d'Almeria en Espagne.

Al-Ittihad cherche à débuter la saison en force, en franchissant l'obstacle Al-Jazira, afin d'assurer sa participation à la prochaine édition du tournoi asiatique, dans l'espoir de reconquérir un titre qui manque à son palmarès depuis 21 ans.

Il est à rappeler qu'Al-Ittihad s'est préparé pour la nouvelle saison en disputant 4 matchs amicaux lors de son stage en Espagne, dont il a réussi à en remporter 2, aux dépens des Orlando Pirates d'Afrique du Sud 3-2, et de Las Palmas 2-1, avant de s'incliner face au Real Majorque 2-4, et de faire match nul avec Malaga 2-2.