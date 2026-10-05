390 minutes de résistance : le mur de l'Arabie saoudite se heurte à l'éclat des Émirats arabes unis

Il existe des chiffres qui ne reflètent pas seulement ce qui s'est passé sur le terrain, mais qui révèlent aussi un véritable test attendant l'un des deux protagonistes d'un affrontement lorsqu'il se heurte à ce qu'il n'a encore jamais affronté. En finale de la Coupe du Golfe 27, la sélection saoudienne se retrouve face à un test de ce genre, après avoir réussi à ériger un mur défensif resté longtemps imperméable, avant de se heurter à la plus grande force offensive du tournoi.

La sélection saoudienne dispute un sommet très attendu face aux Émirats arabes unis, demain soir mardi, en finale de la Coupe du Golfe 27, après s'être frayé un chemin jusqu'à l'ultime rencontre sans que ses filets ne tremblent une seule fois durant son parcours dans le tournoi, faisant de la défense saoudienne l'une des armes les plus en vue de l'Arabie saoudite dans la quête du titre.

La sélection saoudienne a disputé 390 minutes dans le tournoi sans encaisser le moindre but, après avoir entamé son parcours par une victoire sur le Koweït sur le score d'un but à zéro, puis poursuivi sa supériorité défensive face à Oman avec une victoire trois buts à zéro, avant de dominer l'Irak deux buts à zéro, puis de faire match nul et vierge contre le Qatar, avant de valider sa qualification aux tirs au but sur le score de 3-2.

Un mur saoudien face à une tempête émiratie

Cette solidité défensive n'est pas venue de nulle part : la sélection saoudienne s'est montrée extrêmement organisée dans les transitions et en phase défensive, tout en disposant d'un gardien chevronné de la trempe de Mohammed Al-Owais, qui représente un élément important du dispositif de l'Arabie saoudite et offre à l'arrière-garde une plus grande stabilité dans les moments les plus difficiles des rencontres.

Prochains matchs KSA Gulf Cup 14:00 UAE

Mais le test, cette fois, semble différent, car le mur saoudien se retrouvera face à une sélection qui n'a quasiment pas cessé de marquer tout au long de son parcours. En effet, la sélection émiratie aborde la finale en tant que détentrice de la plus puissante ligne d'attaque de la Coupe du Golfe 27, après avoir affiché des performances offensives remarquables depuis le début du tournoi.

À lire aussi : Photo : Ronaldo ignore la crise Jesus avec un large sourire

La sélection émiratie a entamé son parcours par une large victoire sur le Yémen quatre buts à zéro, puis a poursuivi son éclat offensif face au Bahreïn avec une victoire trois buts à zéro, avant de faire match nul contre le Qatar un but partout, puis de décrocher une victoire un but à zéro lors de sa rencontre suivante, confirmant ainsi qu'elle possède une force offensive capable de faire la différence.

Ainsi, la finale de la Coupe du Golfe 27 propose un affrontement singulier entre deux armes opposées : une sélection saoudienne qui n'a laissé aucun adversaire parvenir jusqu'à ses filets durant 390 minutes, et une sélection émiratie qui a prouvé être la plus dangereuse devant le but, faisant de cette confrontation un véritable choc entre un mur solide et une attaque flamboyante. Celui qui parviendra à imposer sa loi pourrait quitter Djeddah avec le titre du Golfe en poche.