30 minutes : le secret du retard du début de la cérémonie du Ballon d'Or

La cérémonie de remise du Ballon d'Or, prévue ce lundi soir dans la capitale britannique Londres, a été retardée de 30 minutes en raison de problèmes de circulation dans le secteur.

Selon plusieurs rapports de presse, le trio composé de l'Anglais Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, du Français Kylian Mbappé, star du Real Madrid, et de l'Espagnol Lamine Yamal, ailier du Barça, constitue le groupe des favoris pour décrocher le prestigieux trophée.

Le quotidien britannique « The Independent » a indiqué qu'en raison de la présence de foules massives de supporters et d'une affluence considérable dans le secteur et aux alentours, les invités ont rencontré des retards pour rejoindre le tapis rouge, ce qui a provoqué le report du début de la cérémonie.

En conséquence, la cérémonie, qui sera présentée par Kate Scott et Thierry Henry, a été repoussée de 20 heures GMT (23 heures, heure de La Mecque) à 20 h 30 GMT.

Le journal a précisé que le vainqueur du Ballon d'Or sera annoncé aux environs de 22 heures GMT (1 heure du matin, heure de La Mecque).







