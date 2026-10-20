Le club d'Al Hilal traverse une crise logistique, avant de disputer le choc au sommet très attendu face à Al Qadsiah en Saudi Pro League.

Al Hilal se rendra chez Al Qadsiah, vendredi prochain, au stade Prince Mohammed bin Fahd de Dammam, lors de la onzième journée de la Saudi Pro League.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que la délégation d'Al Hilal partira à Dammam pour affronter Al Qadsiah après-demain, jeudi, lors d'un voyage par la route en bus, en raison de la difficulté de voyager par les airs à cause des circonstances actuelles.

Cela signifie que la délégation du club de la capitale aura besoin d'un trajet pouvant atteindre 4 heures en bus, au lieu d'une heure en avion, soit 3 heures de plus.

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Ensuite, la délégation d'Al Hilal restera à Dammam, afin de se diriger vers la capitale qatarienne Doha, pour affronter l'équipe d'Al Shamal, mardi prochain, lors de la troisième journée de la phase de ligue de l'AFC Champions League Elite.

Ce match revêt une importance capitale pour Al Hilal, afin de conserver la tête du classement, où il trône au sommet avec 24 points, avec deux points d'avance sur Al Qadsiah, deuxième.

Al Qadsiah pourrait revenir en tête en disputant un match supplémentaire avant d'affronter Al Hilal, en cas de victoire face à Al Taawoun, ce mardi, lors de la dixième journée de la Saudi Pro League.