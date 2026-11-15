3 fractures au visage : grave blessure pour une star du Wydad

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La scène footballistique marocaine a connu des développements contrastés, après que Chamseddine El Alali, joueur du Wydad Athletic Club, a subi une grave blessure qui a nécessité une intervention chirurgicale, au moment où la commission de discipline relevant de la Ligue nationale de football professionnel a infligé des sanctions au duo du Kawkab de Marrakech, à la suite d'une altercation ayant éclaté entre eux après la confrontation des deux équipes en championnat du Maroc.

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Chamsdine Alali, joueur du Wydad marocain, a subi une opération chirurgicale réussie, après la grave blessure au visage qu'il a contractée lors du match amical ayant opposé le club rouge au Difaâ Hassani El Jadidi.

Le site marocain « Hespress » a rapporté que la blessure a entraîné trois fractures au visage chez le jeune joueur, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale en trois étapes, toutes couronnées de succès, dans un climat de soulagement au sein du club quant au déroulement de l'opération sans complications annoncées.

Alali devrait manquer les entraînements collectifs du Wydad pour une durée allant jusqu'à deux semaines, avant d'entamer un retour progressif dans l'environnement de l'équipe, en fonction de l'évolution de son état de santé et de sa réponse au programme de rééducation qu'il suivra sous la supervision du staff médical.

Cette blessure représente un coup dur pour les ambitions du jeune joueur, fils de l'ancien international marocain Redouane Alali, qui cherchait à mettre à profit la période actuelle pour prouver ses capacités et se faire une place dans les plans du staff technique du club rouge.

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Alali espérait poursuivre son travail et sa progression au sein du Wydad, mais la blessure l'a contraint à s'éloigner temporairement des entraînements et de la compétition, en attendant de retrouver sa forme et de revenir sur les terrains.

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Le staff médical du club devrait suivre les étapes de sa convalescence avec minutie, tout en évitant de précipiter son retour, afin de prévenir toute complication susceptible d'affecter son avenir sportif.

Des sanctions frappent un duo du Kawkab de Marrakech après la bagarre

Par ailleurs, la commission de discipline relevant de la Ligue nationale de football professionnel a rendu ses décisions concernant les événements survenus à la fin de la confrontation entre le Kawkab de Marrakech et le Wydad Athletic Club, qui s'est achevée par une altercation entre les joueurs de l'équipe marrakchie Amine El Ouaad et Hamza El Ismaili.

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La commission a décidé de suspendre les deux joueurs pour un match chacun, en plus d'infliger à chaque joueur une amende de 10 000 dirhams, sur fond de la bagarre qui a éclaté entre eux après le coup de sifflet final de la rencontre.

Le match s'était soldé par une victoire du Kawkab de Marrakech sur le Wydad sur le score de 2-1, dans le cadre de la septième journée du Championnat du Maroc professionnel, au cours d'une rencontre marquée par le suspense sur le terrain, avant que la tension ne se prolonge au-delà de son terme.

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Ces sanctions interviennent à un moment important pour le Kawkab de Marrakech, qui affiche des résultats positifs dans la compétition nationale, puisqu'il occupe la tête du classement avec 16 points, devançant de deux points le Wydad Athletic Club, troisième avec 14 points, et à la différence de buts devant le club de Meknès, qui occupe la deuxième place.

Ainsi, le Kawkab de Marrakech fait face à un défi supplémentaire : gérer l'absence de ses joueurs lors du prochain match, alors qu'il cherche à conserver la tête du championnat et à poursuivre ses bons résultats, tandis que le Wydad attend la récupération de son joueur blessé, dans l'espoir de réduire l'écart avec les équipes de tête.