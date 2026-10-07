3 excuses et un message de Messi : 24 heures qui révèlent l'autre visage de Ronaldo

Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr en Arabie saoudite, a vécu 24 heures exceptionnelles, marquées par de nombreux événements décisifs dans sa carrière de footballeur, mais aussi dans celle de son rival de toujours, l'Argentin Lionel Messi.

Messi a disputé, à l'aube de ce mercredi, son dernier match avec la sélection argentine avant sa retraite internationale, menant l'Argentine à une victoire face au Bénin sur un score sans appel de trois buts à zéro, dont un qu'il a inscrit sur penalty.

Quelques heures avant la rencontre, les supporters ont été surpris par la publication par Ronaldo d'un communiqué sur son compte officiel Instagram, dans lequel il est revenu sur les coulisses du différend qui l'a opposé à son sélectionneur au sein de la sélection portugaise, Jorge Jesus.

Ce communiqué fait suite au départ de Ronaldo du rassemblement de la sélection portugaise au Danemark, la semaine dernière, en raison d'un désaccord avec Jesus, après que ce dernier a refusé de le faire jouer lors du match contre la Norvège, comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations européenne.

Mais ce qui a le plus retenu l'attention dans ce communiqué, c'est la manière dont la star portugaise s'est exprimée, puisqu'il a adressé trois messages d'excuses à différentes parties, en raison de son comportement à la suite du différend qui l'a opposé à son sélectionneur.

Ronaldo a présenté ses excuses aux supporters portugais présents lors du match contre la Norvège, pour avoir quitté la pelouse directement sans aller les saluer, estimant que cela n'aurait pas dû se produire de sa part, aussi grande qu'ait été sa colère face au non-respect par Jesus de sa promesse de le faire jouer.

« Don » a également présenté ses excuses à ses coéquipiers en sélection, ainsi qu'au peuple portugais, pour avoir quitté le rassemblement du « Brésil de l'Europe » au Danemark sans autorisation, demandant à la fédération de football de lui infliger la sanction appropriée.

Ces excuses successives ont semblé étranges au regard de la carrière de la star portugaise, qui n'avait pas l'habitude d'agir ainsi au cours de ses longues années passées sur les terrains de football.

Et environ 24 heures après ce communiqué, Ronaldo a offert un autre moment marquant, en adressant un message d'adieu à Messi, après sa retraite internationale avec la sélection argentine, dans lequel il lui a exprimé son respect pour ce qu'il a accompli avec la sélection de son pays.

Le « Missile de Madère » a déclaré dans son message sur Instagram : « Leo, de nombreuses années passées à défendre ton pays, et tu laisses un héritage que l'histoire retiendra. Je te porte un immense respect pour ce que tu as accompli avec l'Argentine, avec mes meilleurs vœux. »

Ce message a séduit de nombreux supporters de football à travers le monde, car il a résumé ce que devrait être la relation entre deux des meilleurs joueurs de l'histoire du football, si ce ne sont pas tout simplement les meilleurs.