L'équipe féminine du FC Barcelone a porté un coup sévère à son rival du Real Madrid, en l'écrasant sur le score de 7-0 au Camp Nou, lors du 26e Clasico entre les deux formations, signant la plus large victoire de l'histoire de leurs confrontations et renforçant sa supériorité historique sur son adversaire dans l'ensemble des compétitions.

Selon le quotidien espagnol Marca, le FC Barcelone a porté son total à 25 victoires contre une seule pour le Real Madrid dans l'historique des confrontations directes, un match s'étant soldé par un nul. Les joueuses du club catalan ont inscrit 99 buts, contre 12 pour le club madrilène.

Au niveau du championnat espagnol, l'écart se creuse entre les deux équipes, le FC Barcelone comptant 12 victoires contre une seule pour le Real Madrid. Ses joueuses ont marqué 41 buts, tandis que le club madrilène s'est contenté de 5 buts, confirmant la domination catalane dans les rencontres de la compétition nationale.

Le premier Clasico entre les deux équipes en championnat s'était disputé le 4 octobre 2020 et s'était soldé par une victoire du FC Barcelone 4-0 sur la pelouse de l'Alfredo Di Stéfano, tandis que l'unique victoire du Real Madrid remonte au 23 mars 2025, lorsqu'il s'était imposé sur le score de 3-1 au stade Lluís Companys.

L'importance de ce dernier festival offensif ne s'est pas limitée à renforcer la supériorité du FC Barcelone dans l'historique des confrontations : il est entré dans l'histoire comme la plus large victoire du club catalan sur son rival, dépassant son précédent succès sur le score de 6-0 lors du quart de finale retour de la Ligue des champions féminine, le 2 avril 2026.