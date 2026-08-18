Un maillot porté par Michael Jordan lors de l'une des rencontres les plus marquantes de la finale du championnat de basket américain, la NBA, durant sa dernière saison avec les Chicago Bulls, s'apprête à entrer aux enchères, ce qui pourrait en faire la pièce de souvenir sportive la plus chère jamais portée par un joueur au cours d'un match de toute l'histoire.

Le maillot porté par Jordan lors du troisième match de la finale 1998 face au Utah Jazz sera proposé dans une vente aux enchères organisée par la maison « Joopiter », fondée par Pharrell Williams, les enchères devant débuter le 15 septembre prochain.

La maison estime dans un premier temps la valeur du maillot entre 10 et 15 millions de dollars, mais les prévisions laissent entrevoir la possibilité d'une hausse du prix jusqu'à 24 millions de dollars, voire davantage, un chiffre qui lui conférerait le record mondial s'il venait à dépasser la valeur d'un maillot de baseball porté par Babe Ruth en 1932 et vendu 24,12 millions de dollars en 2024.









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Une soirée historique en finale 1998

Jordan a porté ce maillot lors du troisième match, disputé à Chicago, après que les deux équipes se furent partagé les deux premières rencontres de la série. Les Bulls ont alors livré l'une des performances les plus retentissantes de l'histoire des finales et se sont imposés face au Jazz sur le score de 96-54.

Jordan a inscrit 24 points en 32 minutes, dans une rencontre qui s'est conclue sur un écart de 42 points, le plus grand écart de victoire de toute l'histoire des finales du championnat américain à ce jour.

Chicago a ensuite conclu la série sur le score de 4-2, décrochant son sixième titre en huit saisons et mettant un terme à une époque historique de domination de l'équipe.

Pourquoi son prix pourrait-il dépasser les 24 millions de dollars ?

La valeur du maillot dépasse le simple résultat du match, car il est associé à la saison 1997-1998, connue sous le nom de « The Last Dance », qui fut la dernière saison de Jordan avec les Bulls, au cœur de son époque dorée.

Selon la maison de ventes aux enchères, ce maillot blanc est le seul maillot connu publiquement à ce jour porté par Jordan lors de la finale 1998 à être apparu sur le marché ; il arbore en outre le logo de la finale du championnat, ce qui accroît sa valeur historique.

Un autre maillot porté par Jordan lors de la finale 1998 avait été vendu 10,1 millions de dollars lors d'une vente aux enchères Sotheby's en 2022, établissant à l'époque un record pour les objets sportifs portés par les joueurs au cours des matches.

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