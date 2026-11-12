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Manchester United est parvenu à un accord de principe verbal avec l'Argentin Mauricio Pochettino, sélectionneur des États-Unis d'Amérique, pour prendre en charge le poste d'entraîneur de Manchester United lors de la prochaine période, en remplacement de Michael Carrick.

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Michael Carrick a dirigé l'entraînement de Manchester United hier mercredi, et il reste officiellement l'entraîneur de Manchester United, mais il devrait être démis de ses fonctions avant la fin de la semaine en cours.

Pochettino devrait le remplacer, même si l'Argentin restera vraisemblablement à la tête des États-Unis lors de leurs deux matches contre Haïti durant la trêve internationale actuelle, d'après la chaîne « Sky Sports ».

Le club mancunien semble à l'aise avec ce scénario, et les discussions avec la Fédération américaine de football devraient s'accélérer au cours des 24 prochaines heures.

Si Manchester United est désireux de faire venir Pochettino à Old Trafford dans les plus brefs délais, on comprend néanmoins que le club tient compte de ses engagements envers les États-Unis.

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La plupart des joueurs de United regagneront le club d'ici jeudi prochain, après la fin de la trêve internationale, avant leur déplacement à Anfield pour affronter Liverpool le dimanche 22 novembre, lors de la 11e journée de Premier League.

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Manchester United est toujours en train de peaufiner les derniers détails avec les agents de Pochettino, et il leur faut discuter du montant de 7 millions de livres sterling, correspondant à la clause libératoire pour recruter Pochettino, avec la Fédération américaine de football, puis négocier les clauses du contrat du staff technique et administratif.

Pochettino semble devenir le huitième entraîneur permanent de Manchester United depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson il y a 13 ans.

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Omar Berrada, le directeur général, et Jason Wilcox, le directeur sportif, ont rencontré le copropriétaire Sir Jim Ratcliffe à Monaco hier mercredi, afin de faire le point sur le début de saison du club.

Carrick avait obtenu un sursis après la défaite de United à domicile 3-0 face à Bournemouth en Premier League le mois dernier, mais la dynamique en faveur d'un changement sur le banc s'intensifie désormais.

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Pourquoi Pochettino ne peut-il pas refuser Manchester United ?

Manchester United avait mené des discussions concernant le recrutement de Pochettino à trois reprises distinctes auparavant, et a bien failli l'engager à plusieurs reprises, notamment en 2022, lorsque le club a fait appel à Erik ten Hag à sa place.

Le duo Pochettino et Sir Alex Ferguson était apparu sur une photo dans un restaurant en mai 2016, au milieu des spéculations sur une prise en main de Manchester United par l'Argentin, alors entraîneur de Tottenham, pour succéder à Louis van Gaal à Old Trafford, mais Manchester United a finalement choisi de nommer José Mourinho.

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On comprend que Pochettino aime son poste avec les États-Unis, mais qu'il estime ne pas pouvoir refuser l'offre de Manchester United.

L'entraîneur âgé de 54 ans se prépare à faire son retour en Premier League, deux ans après avoir été limogé de Chelsea.

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Pochettino considère son passage à Stamford Bridge comme une réussite, mais il estime au final que ce n'était pas le choix idéal pour lui.

Les dirigeants de Manchester United ont toujours exprimé leur admiration pour Pochettino de loin ; il figurait parmi leurs cibles durant son passage à Tottenham, puis de nouveau lorsqu'il est devenu évident que son aventure avec le Paris Saint-Germain touchait à sa fin.

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Au final, l'Argentin a été approché pour revenir en Premier League, mais il a préféré retourner à Londres, où il a signé avec Chelsea.

Tout au long de ce parcours complexe de négociations, Manchester United était très présent, les négociations ayant connu de nombreux moments décisifs : ainsi, lorsque la nouvelle de l'intérêt de Chelsea pour Pochettino s'est répandue en 2023, Manchester United, dirigé par l'entraîneur Erik ten Hag, venait de subir une lourde défaite face à Séville.

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L'occasion se présente de nouveau, pour Manchester United, après 10 ans, de saisir l'opportunité manquée : est-ce enfin le bon endroit et le bon moment pour Pochettino ?