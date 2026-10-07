24 heures après l'adieu : Messi enflamme l'Argentine avec un tweet émouvant

À peine Lionel Messi avait-il retiré le maillot de la sélection argentine lors de son match d'adieu au stade Monumental face au Bénin qu'il enflammait les réseaux sociaux avec deux messages successifs en l'espace de 24 heures, dans lesquels il exprimait à quel point le maillot de l'« Albiceleste » lui manquait.

Des mots empreints de nostalgie

Messi a publié un message court et direct sur son compte « Instagram » via la fonction Story, dans lequel il a résumé tous ses sentiments, écrivant : « Mon dernier match, c'était hier, et le maillot de la sélection argentine me manque déjà. »

Un message bref, mais suffisant pour susciter une vague de tristesse et de compassion en Argentine, qui a recueilli un large écho de la part de grandes personnalités du sport, dont son éternel rival Cristiano Ronaldo.





https://www.instagram.com/stories/leomessi/4002873200457370274/?hl=en





L'adieu officiel et émouvant

Messi a déclaré après son dernier match avec la sélection argentine : « Je sais que je prends la bonne décision. Ce fut une aventure extraordinaire, pleine de joie, mais aussi d'un peu de tristesse, mais je sais que chaque pas en valait la peine. »

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Il a ajouté : « J'ai tant de choses à dire, il est impossible d'exprimer tout ce que je ressens en quelques mots ou en une publication. Cette aventure n'aurait pas été possible sans ma famille, qui a toujours été à mes côtés et m'a soutenu, surtout dans les moments difficiles. »

Il a poursuivi : « Mes amis ont joué un rôle indispensable, tout comme l'ensemble de mes coéquipiers et des entraîneurs, ainsi que leur staff. Je ne veux pas oublier Diego, qui a placé notre pays à la place qu'il mérite, et qui, je le sais, nous a aussi aidés depuis le ciel à chaque étape du chemin. »

Il a continué : « Je remercie les clubs pour lesquels j'ai joué, pour avoir toujours respecté mes sentiments et pour m'avoir donné l'opportunité de me consacrer à mon pays lorsque le moment est venu de porter le maillot de la sélection nationale. »

Il a précisé : « Bien sûr, merci à Dieu : sans sa bénédiction et sa volonté, nous n'aurions même pas pu rêver d'atteindre ce stade. Je vous suis reconnaissant à tous. Je vous aime tous énormément, vous allez me manquer, et je vous serai toujours reconnaissant d'avoir été à nos côtés, à mes côtés. »







