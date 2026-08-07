Le journal français « L'Équipe » a révélé un document confidentiel préparé à l'intention des fédérations nationales membres de la Fédération internationale de football, dévoilant les détails du projet « FIFA Forward Enterprise » lancé par le président de la FIFA, Gianni Infantino, à la fin du mois de juillet dernier, avant qu'il ne fasse marche arrière de manière soudaine quelques jours plus tard, sous le poids des objections.

Le document, dont « L'Équipe » a obtenu copie, indique que le projet n'était ni une idée improvisée ni une proposition élaborée à la hâte, mais le fruit d'un travail financier et commercial préalable, mené en collaboration avec la banque d'investissement américaine « JP Morgan ». Il comportait une vision complète pour la création d'une vaste entité commerciale rattachée à la FIFA, ainsi que des modèles financiers, une structure administrative et des plans visant à augmenter les revenus et à les redistribuer aux fédérations membres.

Une société d'une valeur de 20 milliards de dollars

Le document, composé d'environ 25 pages, porte un intitulé interne indiquant qu'il s'agit de documents préparés pour les membres de « FIFA Forward Enterprise ». Il détaille la structure proposée pour la nouvelle société, ses sources de revenus et ses mécanismes de fonctionnement.

L'essence du projet consistait à créer une société commerciale chargée de regrouper et de gérer les différentes activités génératrices de revenus au sein de la FIFA, notamment les droits de diffusion et médiatiques, les contrats de parrainage, la vente de billets et les services d'hospitalité, ainsi que les droits de licence et de produits dérivés, en plus de l'organisation et de la gestion des grands tournois, au premier rang desquels la Coupe du monde et la Coupe du monde des clubs.

Selon la présentation, la valeur totale de la société proposée était estimée à environ 20 milliards de dollars, avec un plan visant à vendre une participation minoritaire d'environ 20 % à des investisseurs du secteur privé, ce qui aurait procuré à la FIFA près de 4,2 milliards de dollars de manière immédiate.

L'entrée proposée des investisseurs ne signifiait pas leur accorder une influence sur les décisions sportives ; la vision prévoyait en effet que la FIFA conserve la majorité du capital et la majorité des sièges au conseil d'administration, tout en maintenant sous son contrôle exclusif les décisions relatives à la gouvernance sportive, aux compétitions, à leurs dates et à l'organisation sportive.

40 millions de dollars par fédération avant le Mondial 2030

Le plan ne se limitait pas à la restructuration de l'activité commerciale de la FIFA, puisque le document comportait d'énormes incitations financières destinées aux 211 fédérations nationales.

Selon la vision proposée, il était prévu de relever les dotations de base du programme « FIFA Forward » de 8 millions à 20 millions de dollars par fédération au cours du cycle 2027-2030.

Le plan offrait également aux fédérations la possibilité de percevoir 20 millions de dollars supplémentaires de manière immédiate grâce au programme « Fast Forward », ce qui portait le financement total potentiel de chaque fédération à 40 millions de dollars avant la Coupe du monde 2030.

Les augmentations ne s'arrêtaient pas à ce cycle, le document comportant une vision visant à porter le financement à 22 millions de dollars au cours du cycle 2031-2034, puis à 24 millions de dollars lors du cycle 2035-2038, pour que le total pouvant revenir à chaque fédération atteigne environ 86 millions de dollars sur une période de 12 ans.

Toutefois, la pleine jouissance de cette enveloppe financière était conditionnée à l'approbation de la nouvelle structure, la date du 19 septembre 2026 ayant été fixée comme échéance ultime pour bénéficier de l'offre selon les conditions prévues dans le plan.

Un projet préparé des mois avant l'annonce

La nature des chiffres et des prévisions figurant dans le document révèle que « FIFA Forward Enterprise » n'était pas une simple réponse rapide au succès commercial de la Coupe du monde 2026, mais un projet préparé à l'avance et à un niveau institutionnel avancé.

Le document comprend en effet des modèles financiers et des estimations de croissance, ainsi qu'une vision détaillée de la structure de la société, de ses sources de revenus et de la manière de réinvestir les bénéfices, en plus d'une vision visant à exploiter des sources commerciales que les auteurs de la présentation ont qualifiées de précieuses et dont la FIFA n'a pas suffisamment tiré profit jusqu'à présent.

Le plan propose également de séparer davantage l'activité commerciale des aspects sportifs, en s'appuyant sur des expertises spécialisées et une vision d'investissement relativement indépendante de la gestion des compétitions et du développement du football.

Ce niveau de préparation reflète le fait que la FIFA abordait le projet comme une transformation institutionnelle de long terme, et non comme une simple proposition ouverte au débat dans les couloirs des fédérations.

Une annonce rapide, un retrait plus rapide encore

Le projet a été rendu public le 28 juillet 2026, mais il s'est rapidement heurté à de vastes objections de la part de plusieurs acteurs au sein du système du football, parmi lesquels l'Union européenne de football, la Confédération asiatique et la Confédération de football d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes, ainsi qu'un certain nombre de fédérations européennes.

Cette opposition a coïncidé avec des troubles internes, dont le plus marquant a été la démission du conseiller proche d'Infantino, Carlos Cordeiro, avant que l'escalade n'atteigne son paroxysme aux premières heures du 1er août, lorsque le président de la FIFA a annoncé le retrait du projet.

Infantino a justifié sa décision par le fait que l'initiative avait engendré des divisions au sein du système du football, ce qui allait à l'encontre de l'objectif qu'il cherchait à atteindre à travers elle.

Mais le document révélé par « L'Équipe » offre une image différente de l'ampleur du projet ; il montre en effet que ce qui a été présenté à la fin du mois de juillet n'était ni une idée improvisée ni une annonce à titre d'essai, mais un plan commercial dont les détails avaient été préparés à l'avance, comportant une vision d'une entité d'une valeur de 20 milliards de dollars, un financement supplémentaire de dizaines de millions par fédération et l'ouverture de la porte à des investissements privés de plusieurs milliards de dollars.