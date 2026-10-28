La star du club d'Al-Hilal a décroché une récompense exceptionnelle issue du Clásico face au rival traditionnel Al-Ittihad, 18 jours après la fin de la rencontre.

Al-Hilal s'était imposé face à Al-Ittihad sur le score de 3-2, lors du match qui les a opposés le 10 octobre en cours, au Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, pour la huitième journée de la Roshn Saudi League.

Et 18 jours après la fin de la rencontre, la ligue de la Roshn Saudi League a annoncé, ce mercredi, que le Néerlandais Crysencio Summerville, ailier d'Al-Hilal, a remporté le prix du plus beau but de la huitième journée, pour sa réalisation contre Al-Ittihad.

Summerville a inscrit le troisième but d'Al-Hilal à la 64e minute de jeu, après avoir dribblé des joueurs d'Al-Ittihad, avant une frappe remarquable depuis l'intérieur de la surface de réparation.

Et bien que le match ait eu lieu il y a 18 jours, l'annonce des récompenses de la journée a été retardée jusqu'à aujourd'hui, dans l'attente de la tenue du match reporté qui a opposé les équipes d'Abha et d'Al-Faisaly, hier mardi.

À noter qu'Al-Hilal est en tête du classement du championnat saoudien à l'heure actuelle avec un total de 27 points, soit deux points d'avance sur Al-Nassr et Al-Qadsiah, respectivement deuxième et troisième du classement, l'équipe de la région orientale ayant disputé un match supplémentaire.