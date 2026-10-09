Alors que la pression monte sur Manchester City à la suite de sa condamnation dans l'affaire des 115 chefs d'accusation financiers, l'entraîneur Enzo Maresca est sorti pour défendre le club, affirmant que ses titres ne souffrent d'aucune tache et renouvelant sa confiance dans la capacité de la direction à remporter l'appel et à clore ce dossier controversé.

Maresca a déclaré, lors d'une conférence de presse vendredi, qu'il faisait confiance à 100 % aux propriétaires du club, à son directeur général et à son directeur sportif, soulignant que cette conviction avait été l'une des principales raisons l'ayant poussé à prendre les rênes techniques.

Il a ajouté : « J'ai parlé avec le club, et nous avons tous confiance en notre capacité à surmonter cette affaire. Le moment opportun pour en reparler sera peut-être lorsque nous aurons remporté l'appel. »

L'entraîneur italien a refusé de remettre en cause la légitimité des accomplissements de Manchester City, affirmant être pleinement conscient de l'ampleur du travail et des efforts déployés par le club pour décrocher ses titres, à un moment où l'équipe continue de se concentrer sur les compétitions sur le terrain, loin de la controverse juridique.

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Une commission indépendante avait reconnu Manchester City coupable des chefs d'accusation liés à la violation des règlements financiers de la Premier League anglaise durant la période allant de la saison 2009-2010 à 2017-2018, notamment la présentation de comptes trompeurs et la conclusion de contrats que la décision a qualifiés de fictifs, dans le cadre d'un stratagème visant à dissimuler un financement dont la valeur dépassait 830 millions de livres sterling, selon ce qui a été rapporté dans l'affaire.

Le club a fait appel du jugement, décrivant la décision comme comportant des erreurs fondamentales relatives au droit, aux principes et aux faits, et affirmant son invalidité.

Les déclarations de Maresca interviennent avant la rencontre attendue face à Liverpool, dimanche, lors du premier match de Manchester City depuis l'annonce du jugement, dans un contexte où une atmosphère électrique est attendue au stade d'Anfield.