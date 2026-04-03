11 mille dollars… hausse folle des prix des billets de la Coupe du monde 2026

Les prix des billets pour la Coupe du monde 2026 ont connu une envolée folle, accentuant les critiques à l’encontre de la Fédération internationale de football (FIFA).

Avec le lancement de la quatrième et dernière phase de vente des billets, le prix du billet le plus cher pour la finale a atteint environ 11 000 dollars, selon le journal britannique Daily Mail.

Cette phase s’apparente à une « vente de dernière minute », ouverte à tous sans tirage au sort. La FIFA a précisé dans un communiqué officiel que la vente se fait selon le principe du « premier arrivé, premier servi » et se poursuivra jusqu’à la fin du tournoi, avec une mise en vente progressive des billets, y compris parfois pour des matchs disputés le jour même.

Mais, alors que les prix étaient déjà jugés élevés, les supporters ont été surpris par une nouvelle hausse des tarifs des billets de la finale, qui ont atteint 10 990 dollars (9 526 euros).

Cela représente une hausse de 38 % par rapport à la première phase de vente, organisée en septembre et réservée aux détenteurs de cartes Visa via un tirage au sort, où le prix maximum du billet était alors de 6 730 dollars (5 738 euros).

Dans le détail, les billets de catégorie 2 ont augmenté de 32 % pour atteindre 7 380 dollars (6 397 euros), tandis que ceux de catégorie 3 ont atteint 5 785 dollars (5 014 euros), soit une hausse de 38 %.

À titre de comparaison, le billet le plus cher pour la finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l’Argentine s’élevait à environ 1 604 dollars (1 390 euros) seulement.

Dysfonctionnement technique et critiques

Selon des médias britanniques, le lancement de cette phase de vente a été marqué par un dysfonctionnement technique, les acheteurs étant redirigés vers une page incorrecte.

Les premiers supporters connectés au site se sont retrouvés dans une file d’attente les menant vers une section dédiée aux groupes officiels de supporters des sélections, nécessitant des codes d’accès spécifiques, au lieu du portail de vente public.

Il est peu probable que cette hausse des prix ou le problème technique atténuent la colère des supporters, d’autant que la FIFA faisait déjà l’objet de critiques en raison des tarifs élevés, jugés contraires aux promesses faites lors de l’attribution de l’organisation du tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

De son côté, la FIFA a défendu ces prix, estimant qu’ils reflètent l’ampleur d’une demande « énorme », selon les déclarations de son président, Gianni Infantino.

Au total, quelque 7 millions de billets ont été mis en vente pour le tournoi, et plus de 3 millions de billets ont déjà été vendus au cours des trois premières phases du processus de vente.

La liste des sélections qualifiées pour la Coupe du monde 2026 est désormais complète, le tournoi se déroulant pour la première fois avec la participation de 48 équipes, et dans trois pays : les États-Unis d’Amérique, le Canada et le Mexique.

Le tournoi doit se tenir entre le 11 juin et le 19 juillet prochains.

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