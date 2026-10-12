Chelsea se prépare à passer à l'offensive lors du mercato hivernal pour s'offrir un renfort majeur au milieu de terrain.

Selon les informations du site TEAMtalk, les dirigeants de Chelsea sont de plus en plus confiants quant à la possibilité de boucler le transfert de la star de Bournemouth Alex Scott en janvier, estimant que le joueur de 23 ans pourrait avoir du mal à refuser l'opportunité de rejoindre le club londonien, qui s'apprête à satisfaire les exigences financières élevées de Bournemouth.

Scott a récemment attiré l'attention après avoir disputé ses deux premières rencontres internationales avec la sélection d'Angleterre, mais il s'est blessé à la cuisse lors de son dernier rassemblement international, une blessure qui devrait l'éloigner des terrains jusqu'à cinq semaines.

Bournemouth avait refusé de se séparer du milieu de terrain lors du dernier mercato estival, mais sa position est devenue plus délicate, selon le rapport, alors qu'il ne reste que deux ans à son contrat, qui expire à l'été 2028, et qu'il n'a toujours pas accepté de le prolonger.

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Chelsea estime que Scott constituerait un ajout adapté au projet de l'équipe, compte tenu de la présence d'un groupe de jeunes talents, mais aussi de la possibilité de travailler sous la direction de l'entraîneur Xabi Alonso et d'évoluer aux côtés de noms tels que Cole Palmer et Morgan Rogers.

Le club londonien considère que ces éléments pourraient lui donner un avantage dans la course au joueur. Mais Bournemouth espère encore convaincre Scott de signer un nouveau contrat, qui pourrait inclure une clause libératoire similaire à celle que le club avait insérée dans le contrat d'Antoine Semenyo avant son transfert à Manchester City pour 62,5 millions de livres sterling.

Selon TEAMtalk, Bournemouth ne lâchera pas Scott facilement et visera une somme proche de 100 millions de livres sterling, soit environ 118 millions d'euros, un montant qui constituerait un record dans l'histoire des ventes du club.

Bournemouth fonde son estimation financière sur l'âge des joueurs à fort potentiel et leur expérience en Premier League, en s'appuyant sur les montants des transferts d'Elliot Anderson, Moisés Caicedo et Declan Rice.

Cela dit, l'opération reste conditionnée à la capacité de Chelsea à répondre aux exigences financières, à la volonté de Bournemouth de se séparer de son joueur en milieu de saison, ainsi qu'à la position de Scott lui-même sur un départ en janvier plutôt qu'une attente jusqu'à l'été prochain.