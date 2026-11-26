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Florentino Pérez, président du Real Madrid, s'apprête à lancer un vaste projet économique susceptible de bouleverser la structure commerciale du club. Il s'agit de créer une nouvelle société estimée à environ 10 milliards d'euros, dont le club conserverait la plus grande part. Une démarche qui devra obtenir l'aval des socios avant d'entrer en vigueur.

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S'adressant aux socios samedi dernier, Pérez a assuré que l'avenir du Real Madrid resterait entre les seules mains de ses membres : « Le destin du Real Madrid sera décidé par les socios et par eux seuls. Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi. » Une manière de réaffirmer son attachement au modèle de propriété du club, malgré les changements qu'il prépare.

Ce projet intervient alors que Pérez craint l'existence de menaces extérieures visant le Real Madrid , des raisons qui l'avaient également poussé à convoquer des élections anticipées l'été dernier, seulement un an et demi après sa réélection à la présidence du club.

Selon le quotidien « Mundo Deportivo », le plan consiste à créer une nouvelle société commerciale baptisée « Real Madrid Madridistas S.L. », chargée de gérer les activités et les affaires principales du club. Le Real Madrid conserverait entre 80 et 90 % de ses parts, tandis qu'un investisseur extérieur recevrait une participation comprise entre 5 et 10 %. Selon le schéma actuel, ce chiffre devrait être fixé à 5 %.

D'après l'évaluation initiale de la société, l'investisseur injecterait environ 500 millions d'euros en échange de 5 %, ou un milliard d'euros pour 10 %. Le club pourrait ainsi obtenir des investissements considérables sans se transformer en société anonyme sportive ni renoncer au contrôle de la nouvelle entité.

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Le plan a déjà reçu le soutien du conseil d'administration du Real Madrid, et la société a été officiellement enregistrée. José Ángel Sánchez, directeur général du club et membre du conseil d'administration, en est l'administrateur unique. Les activités principales du club y seront transférées lors de la mise en œuvre du projet.

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Mais Pérez a besoin de l'approbation de l'Assemblée générale avant de soumettre le projet à un référendum auprès des socios du Real Madrid. Il devra obtenir le soutien de la majorité pour aller de l'avant avec cette démarche, qui pourrait représenter un tournant majeur pour l'avenir économique du club.

La réunion de samedi dernier n'était pas le moment opportun pour aborder ce dossier, l'attention s'étant portée sur la nomination de la légende du tennis espagnol Rafa Nadal au conseil d'administration. Il y rejoint Anas Laghrari et José Ángel Sánchez, parmi les personnalités qui jouissent le plus de la confiance de Pérez.