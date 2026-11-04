La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé les listes des nommés pour les trophées du meilleur club et de la meilleure sélection d'Afrique pour l'année 2026, avec une forte présence des clubs et des sélections arabes.

La liste des nommés pour le trophée du meilleur club du continent africain compte 10 clubs, en tête desquels figurent les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, tenants du titre de la Ligue des champions d'Afrique, et l'USM Alger, vainqueur de la Coupe de la Confédération africaine.

La liste comprend également le CR Belouizdad, également algérien, ainsi que trois clubs marocains : l'AS FAR, l'Olympique de Safi et la Renaissance de Berkane.

La liste comprend aussi : le Zamalek (Égypte), l'AS Maniema Union (République démocratique du Congo), Al-Hilal (Soudan) et l'Espérance (Tunisie).

À lire aussi : Après avoir refusé de succéder à Jaïssle à Al-Ahly, un « sosie de Guardiola » proposé comme solution à la crise de Newcastle

Les nommés pour le trophée de la meilleure sélection d'Afrique 2026

Dans la catégorie de la meilleure sélection, dix équipes se disputent le trophée, à commencer par la sélection du Maroc, championne de la Coupe d'Afrique des nations 2025, son finaliste le Sénégal, la sélection d'Égypte qui est entrée dans les nominations après avoir atteint les huitièmes de finale du Mondial 2026, et le Cap-Vert qui a atteint les seizièmes de finale du Mondial pour la première fois de son histoire, aux côtés de l'Algérie et de la Tunisie.

La liste est complétée par les sélections du Ghana, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo et de l'Afrique du Sud.

La cérémonie de remise des trophées de la CAF 2026 doit se tenir le 7 décembre dans la ville nigériane de Lagos, où seront annoncés les lauréats des différentes catégories une fois la phase des nominations achevée.

À lire aussi : Du jamais vu depuis l'humiliation du Barça 8-2, Paris ravive le cauchemar de l'Espagne en Ligue des champions