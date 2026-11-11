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Al-Fateh, Al-Taawoun et Abha vivent un début extrêmement compliqué dans la Saudi Pro League au cours de la saison actuelle, après que les 12 premières journées se sont transformées en cauchemar pour les trois clubs, qui se sont retrouvés dans les places de relégation directe, au cœur d'une crise manifeste aussi bien sur le plan offensif que défensif, malgré les changements techniques auxquels leurs directions ont eu recours dans l'espoir de sauver la saison.

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Le journal « Asharq Al-Awsat » saoudien a souligné, dans l'un de ses rapports, que les trois équipes n'ont remporté qu'une seule victoire au cours des 35 matchs qu'elles ont disputés au total, contre 23 défaites et 11 nuls, pour ne récolter que 14 points sur les 105 possibles, un bilan qui reflète l'ampleur des difficultés auxquelles elles sont confrontées en ce début de saison.

Le pourcentage global de victoires du trio n'est que de 2,9 %, tandis que les équipes ont inscrit au total 23 buts, soit une moyenne de 0,66 but par match, contre 64 buts encaissés, soit une moyenne de 1,83 but, ce qui met en évidence les contours de la crise qui menace leur maintien en championnat professionnel.

Al-Fateh détient l'unique victoire, et la défense est son point faible

Al-Fateh semble relativement mieux loti parmi les clubs du bas de tableau, après avoir occupé la seizième place avec 6 points, grâce à une victoire et 3 nuls contre 8 défaites en 12 matchs.

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Mais le fait que le club détienne l'unique victoire du trio ne lui a pas offert l'occasion de s'éloigner de la zone de danger, compte tenu de ses grandes difficultés défensives, ses filets ayant encaissé 25 buts, pour seulement 10 buts inscrits, ce qui en fait la pire défense parmi les trois équipes.

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Al-Fateh a entamé la saison sous la houlette de l'entraîneur local Khaled Al-Atwi, avant que la direction ne décide de faire appel au Marocain Jamal Sellami, mais le changement technique n'a pas apporté l'amélioration attendue, à l'exception de l'unique victoire que l'équipe a enregistrée jusqu'à présent, de sorte que la crise des résultats persiste malgré le changement de staff technique.

Al-Taawoun sans victoire malgré sa réussite asiatique

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Quant à Al-Taawoun, il traverse une crise plus complexe au vu de son statut lors des dernières saisons, après être retombé à la dix-septième place avec 5 points, à la suite de 5 matchs nuls et 7 défaites, sans aucune victoire lors des 12 premières journées.

L'un des principaux problèmes de l'équipe réside dans sa faiblesse offensive, après n'avoir inscrit que 6 buts, soit une moyenne d'un demi-but par match, ce qui en fait la plus faible attaque parmi le trio du bas de tableau, tandis que ses filets ont encaissé 20 buts.

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Certains de ses derniers matchs révèlent l'ampleur des points qu'il a perdus faute d'avoir pu préserver son avantage, puisqu'il a mené face à Al-Ettifaq grâce à un but d'Abderrazak Hamdallah sur penalty, avant d'encaisser le but égalisateur à la 90e minute, se contentant d'un seul point au lieu d'arracher une victoire dont il avait le plus grand besoin.

Auparavant, Al-Taawoun était proche de repartir avec un point face à Al-Qadsiah, mais il a encaissé un but assassin à la 96e minute, poursuivant ainsi son hémorragie de points.

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Le paradoxe s'accentue au vu de la réussite d'Al-Taawoun à valider sa qualification pour les huitièmes de finale de l'AFC Champions League 2, malgré son incapacité à décrocher la moindre victoire en championnat local, ce qui soulève des interrogations quant à sa capacité à transposer ses performances continentales aux compétitions nationales.

Al-Taawoun a entamé la saison sous la conduite du Serbe Zarko Lazetic, avant son limogeage à la suite de la lourde défaite face à Al-Hilal sur le score de six buts, puis l'engagement de son compatriote Vuk Rasovic, mais le changement n'a pas encore réussi à dénouer le nœud des victoires.

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Abha à la dernière place, et un nouveau changement sur le banc de touche

À la dernière place figure Abha, avec 3 points en 11 matchs, après 3 nuls et 8 défaites, sans aucune victoire ; ses joueurs ont inscrit 7 buts contre 19 encaissés.

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Malgré la difficulté de sa situation, l'équipe est repartie avec un point de son dernier affrontement face à Al-Ittihad, un résultat qui pourrait représenter pour elle un coup de pouce moral, d'autant qu'il est intervenu en même temps que l'arrivée du Croate Teo Perija à la tête du staff technique, en remplacement de son compatriote Damir Buric, limogé de son poste.

La direction d'Abha avait misé sur Buric, qui avait mené l'équipe lors de son parcours en montée, avant de décider de mettre fin à sa mission et de faire appel à un directeur technique issu du secteur des catégories de jeunes, dans une tentative d'opérer un changement susceptible de remettre l'équipe sur le chemin des victoires.

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La trêve, une dernière chance avant les matchs de la course au maintien

« Asharq Al-Awsat » estime que la trêve actuelle représente une occasion importante pour les trois staffs techniques de réévaluer les performances, de récupérer les joueurs blessés, d'élever la condition physique et de corriger les erreurs qui se sont répétées lors des journées passées.

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Al-Fateh a particulièrement besoin de remédier à sa fragilité défensive, tandis que la tâche d'Al-Taawoun semble davantage liée à l'amélioration de l'efficacité offensive et au retour des éléments blessés ; Abha, quant à lui, attend que le changement technique se répercute sur ses résultats et que le récent nul face à Al-Ittihad se transforme en un nouveau point de départ.

Les affrontements directs entre les clubs du bas de tableau revêtent une importance redoublée, en particulier le match attendu entre Al-Taawoun et Abha après la trêve, car il représente pour l'une des deux équipes l'occasion de décrocher sa première victoire et de briser la série de contre-performances, tandis qu'un nul pourrait prolonger les difficultés des deux parties.

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Après la trêve, des tests difficiles attendent les trois équipes : Al-Taawoun affronte Al-Ahli, Abha rencontre Al-Shabab, tandis qu'Al-Fateh se heurte à Al-Riyadh.

Bien que la saison n'en soit qu'à ses débuts, la persistance des moyennes actuelles, qu'il s'agisse de la faiblesse à la finition ou du grand nombre de buts encaissés, pourrait rendre la tâche des trois clubs dans la course au maintien plus difficile au fil des journées, d'autant que les changements d'entraîneur n'ont pas encore réussi à produire le tournant escompté.