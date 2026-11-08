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Bundesliga
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1. FC Cologne - RB Leipzig : où voir le match en direct aujourd’hui ? Qui le diffuse à la télévision et en streaming ?

FC Koeln vs RB Leipzig
FC Koeln
RB Leipzig
Bundesliga

En Bundesliga, le 1. FC Cologne affronte le RB Leipzig. Mais quelle chaîne diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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1. FC Cologne vs RB Leipzig : heure du coup d’envoi

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Bundesliga - Journée 9

En Bundesliga, le 1. FC Cologne reçoit le RB Leipzig, son voisin de classement en difficulté. Les deux équipes se tiennent de près au classement de la Bundesliga féminine et se disputent des points importants pour la suite de la saison.

Cologne aborde ce match avec des sentiments mitigés. Les joueuses rhénanes ont récemment battu le Hamburger SV 3-1, mais ont aussi subi une lourde défaite 0-3 face au VfL Wolfsburg. Le FC veut s’appuyer sur sa force à domicile.

Le RB Leipzig affiche un visage irrégulier cette saison. Après une convaincante victoire 3-0 à l’extérieur à Fribourg, les joueuses saxonnes ont essuyé une défaite décevante 1-5 contre le Bayern Munich. Elles cherchent à gagner en stabilité.

Antonio Nusa est l’un des rares motifs de satisfaction de l’équipe masculine du RB Leipzig dans une saison difficile, signe de l’agitation qui entoure actuellement le club. L’équipe féminine est elle aussi sous pression pour faire preuve de régularité.

Pour ceux qui souhaitent suivre le match en direct, toutes les informations sur sa diffusion figurent plus bas.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé du côté du 1. FC Cologne et du RB Leipzig ?

Le 1. FC Cologne reste sur deux victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 à domicile contre le RB Leipzig en Coupe d’Allemagne féminine. Auparavant, Cologne avait perdu 0-3 contre Wolfsburg, mais aussi battu le Hamburger SV 3-1. Au total, l’équipe a inscrit huit buts et en a encaissé quatre sur cette période.

Le RB Leipzig a enregistré trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Après une victoire 0-2 à l’extérieur contre Blau-Gelb Marburg et un succès 5-0 contre Mayence, Leipzig a récemment perdu 1-5 face au Bayern Munich. L’équipe a marqué onze fois et encaissé sept buts sur cette période.

FCK

FCK - Forme

HER
V1-2
FRE
D0-1
HSV
V3-1
WOB
D3-0
RBL
V1-0
But marqué (encaissé)
6/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
RBL

RBL - Forme

BGM
V0-2
M05
V5-0
FRE
V0-3
FCB
D1-5
FCK
D1-0
But marqué (encaissé)
11/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

1. FC Cologne vs RB Leipzig : compositions

1. FC Cologne vs RB Leipzig : forme des équipes

FCK

FCK - Forme

HER
V1-2
FRE
D0-1
HSV
V3-1
WOB
D3-0
RBL
V1-0
But marqué (encaissé)
6/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
RBL

RBL - Forme

BGM
V0-2
M05
V5-0
FRE
V0-3
FCB
D1-5
FCK
D1-0
But marqué (encaissé)
11/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

1. FC Cologne vs RB Leipzig : bilan des confrontations directes

Face à face

FC KoelnNulRB Leipzig
2
0
3
DFB Pokal Frauen
FC Koeln badge
FC Koeln
FCK
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RB Leipzig
RBL
0
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1
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3
FDM
Bundesliga
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RBL
2
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FC Koeln
FCK
1
FDM
4Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

1. FC Cologne vs RB Leipzig : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
9900328+2427
V
V
V
V
V
2
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
9801299+2024
V
V
V
V
D
3
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFFC
95221610+617
D
V
N
D
V
4
Werder BremenWerder BremenSVW
95131814+416
D
V
V
D
N
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenLEV
95131512+316
V
D
N
V
V
6
FC KoelnFC KoelnFCK
84041312+112
D
V
D
D
V
7
Union BerlinUnion BerlinUNB
93241517-211
N
N
V
V
V
8
VfB StuttgartVfB StuttgartSTU
93241121-1011
V
D
D
D
N
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
83141414010
D
V
V
D
V
10
TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHOF
93151216-410
N
D
V
V
V
11
FreiburgFreiburgFRE
93151118-710
D
D
D
V
D
12
NuernbergNuernbergFCN
92251623-78
V
V
D
D
D
13
Hamburger SVHamburger SVHSV
91351417-36
D
N
D
D
V
14
Mainz 05Mainz 05M05
9009530-250
D
D
D
D
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Relégation

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