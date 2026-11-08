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1. FC Cologne vs RB Leipzig : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 9 9 nov. 2026 - 12:00

En Bundesliga, le 1. FC Cologne reçoit le RB Leipzig, son voisin de classement en difficulté. Les deux équipes se tiennent de près au classement de la Bundesliga féminine et se disputent des points importants pour la suite de la saison.

Cologne aborde ce match avec des sentiments mitigés. Les joueuses rhénanes ont récemment battu le Hamburger SV 3-1, mais ont aussi subi une lourde défaite 0-3 face au VfL Wolfsburg. Le FC veut s’appuyer sur sa force à domicile.

Le RB Leipzig affiche un visage irrégulier cette saison. Après une convaincante victoire 3-0 à l’extérieur à Fribourg, les joueuses saxonnes ont essuyé une défaite décevante 1-5 contre le Bayern Munich. Elles cherchent à gagner en stabilité.

Antonio Nusa est l’un des rares motifs de satisfaction de l’équipe masculine du RB Leipzig dans une saison difficile, signe de l’agitation qui entoure actuellement le club. L’équipe féminine est elle aussi sous pression pour faire preuve de régularité.

Pour ceux qui souhaitent suivre le match en direct, toutes les informations sur sa diffusion figurent plus bas.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé du côté du 1. FC Cologne et du RB Leipzig ?

Le 1. FC Cologne reste sur deux victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 à domicile contre le RB Leipzig en Coupe d’Allemagne féminine. Auparavant, Cologne avait perdu 0-3 contre Wolfsburg, mais aussi battu le Hamburger SV 3-1. Au total, l’équipe a inscrit huit buts et en a encaissé quatre sur cette période.

Le RB Leipzig a enregistré trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Après une victoire 0-2 à l’extérieur contre Blau-Gelb Marburg et un succès 5-0 contre Mayence, Leipzig a récemment perdu 1-5 face au Bayern Munich. L’équipe a marqué onze fois et encaissé sept buts sur cette période.

1. FC Cologne vs RB Leipzig : compositions

1. FC Cologne vs RB Leipzig : forme des équipes

1. FC Cologne vs RB Leipzig : bilan des confrontations directes

1. FC Cologne vs RB Leipzig : les classements