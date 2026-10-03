0 sur 5 : la malédiction des finales menace les rêves de l'Arabie saoudite face aux Émirats arabes unis

L'Arabie saoudite craint de voir se prolonger ses difficultés dans les finales, alors qu'elle affrontera les Émirats arabes unis en finale de la 27e édition de la Coupe du Golfe arabique « Khaleeji 27 ».

L'Arabie saoudite a battu le Qatar aux tirs au but, après un match nul et vierge dans le temps réglementaire et les prolongations de la rencontre qui les a opposés samedi soir, au stade Al-Inma de Djeddah, en demi-finale.

L'Arabie saoudite s'est qualifiée pour la finale du tournoi du Golfe, où elle rencontrera les Émirats arabes unis mardi soir, au stade Al-Inma de Djeddah.

Face aux Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite cherche à décrocher son premier titre depuis 23 ans, lorsqu'elle avait remporté cette même Coupe du Golfe arabique en 2003.

Depuis, l'Arabie saoudite a réussi à atteindre la finale à 5 reprises, lors de la Coupe d'Asie des nations et de la Coupe du Golfe arabique, mais sans parvenir à en remporter aucune.

Tout a commencé lors de la Coupe d'Asie des nations 2007, lorsque l'Arabie saoudite a atteint la finale et faisait figure de grand favori, mais elle a subi une défaite surprenante face à l'Irak sur le score d'un but à zéro.

Par la suite, l'Arabie saoudite a perdu 4 finales de la Coupe du Golfe arabique jusqu'à présent, à commencer par le Khaleeji 19 en 2009, où elle n'a pas réussi à remporter le titre après sa défaite face à Oman en finale aux tirs au but.

Lors de l'édition suivante, le « Khaleeji 20 », en 2011, l'Arabie saoudite a de nouveau perdu la finale, mais cette fois face au Koweït, sur un but à zéro en prolongation.

L'Arabie saoudite a de nouveau atteint la finale lors du Khaleeji 22, en 2014, et s'est également inclinée face au Qatar sur le score de 1-2, dans le temps réglementaire.

La dernière défaite de l'Arabie saoudite remonte à la finale du Khaleeji 24, en 2019, cette fois face à Bahreïn sur un but à zéro.

L'Arabie saoudite craint que cette malédiction ne se poursuive en finale du Khaleeji 27, cette fois face à un nouvel adversaire, les Émirats arabes unis, qui affichent un niveau remarquable lors de l'édition actuelle du tournoi du Golfe.