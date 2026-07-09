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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Yamal prévient : « Le jour de mon match, il faudra que tout le monde garde le silence. »

Espagne vs Belgique
Espagne
Belgique
Coupe du monde
L. Yamal
J. Alvarez
FC Barcelone
Espagne
Belgique
É.-U.
Argentine

Préférez-vous affronter la France ou le Maroc en demi-finale ? La star du FC Barcelone répond.

Lamine Yamal, jeune prodige du FC Barcelone et de la sélection espagnole, admet ne pas être très à l’aise avec les interviews, mais il affronte ces obligations médiatiques avec le sourire, la politesse et une maturité qui trahit à peine son jeune âge.

Après avoir éliminé le Portugal in extremis, il mènera l’Espagne face à la Belgique vendredi en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 ; le vainqueur affrontera en demi-finale le lauréat du match France-Maroc.

Il est arrivé aux États-Unis sans avoir retrouvé son niveau de compétition, en raison d’une blessure subie avec Barcelone en fin de saison dernière, mais il se sent de mieux en mieux au fil des matchs.

Avant d’affronter la Belgique, il a confié au journal Mundo Deportivo qu’il était « enthousiaste et impatient » de jouer, estimant que « le vrai plaisir n’avait pas encore commencé ».

Voici l’intégralité de l’entretien.

  • Spain Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    S’épanouir dans l’exercice de ses responsabilités

    Lorsque tu échanges avec tes coéquipiers, ce qui les frappe le plus, c’est ta maturité… Comment as-tu travaillé cet aspect pour en arriver là alors que tu n’as que 18 ans ?

    Je pense que tout ce que j’ai vécu, que ce soit sur les terrains ou dans ma vie personnelle, forge ma maturité et nourrit mon évolution. De même, mes coéquipiers, qui me soutiennent au quotidien, ainsi que les discussions avec des joueurs plus âgés et plus expérimentés… tout cela m’a aidé.

    On affirme sans détour que le parcours de l’Espagne en Coupe du monde repose en grande partie sur Lamine Yamal. Rodri lui-même a récemment déclaré : « Espérons que Lamine montre qu’il fait partie des meilleurs joueurs dans les matchs décisifs. » Et ce rôle ne se limite pas au terrain : le capitaine l’incarne aussi en dehors.

    Je le prends comme une source de plaisir, pas de pression. Sentir la confiance des gens est une motivation.

    Reste un revers de la médaille, comme Javi me le rappelait récemment : certains semblent n’attendre qu’une seule erreur de ma part.

    Je perçois deux camps : ceux qui te font confiance et croient en tes capacités, et ceux qui attendent ton échec pour te critiquer. L’essentiel est de garder ton sang-froid et de poursuivre ta trajectoire, celle du succès continu. Au final, peu importe ce que disent les autres.

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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le groupe doit rester concentré et silencieux.

    Les critiques sont-elles une source de motivation pour toi ?

    Oui, je la considère comme quelque chose de positif. Il y a des jours où je me dis : « Mon Dieu, je ne comprends pas pourquoi ils me disent ça ». Mais les jours où je me sens bien, tout le monde devrait se taire.

    Un adversaire ou un membre de ton entourage t’a-t-il particulièrement blessé ?

    Non, ce n'est pas le cas. Au final, quand on gagne, tout cela fait moins mal.

    Tu as toujours affirmé te fixer des exigences très élevées. Estimes-tu répondre aux attentes que tu avais pour ce tournoi ?

    Je pense pouvoir faire mieux. Je suis très exigeant avec moi-même. Je ne suis jamais satisfait de mes performances. Je ne me dis jamais : « C’est assez ». Je n’ai pas atteint mon objectif même lorsque j’étais à Barcelone, et je ne l’atteindrai pas non plus maintenant.

    Que te manque-t-il, selon toi ? Peut-être un match référence en Coupe du monde

    Je dois simplement continuer à jouer. J’ai été absent des terrains pendant près de deux mois ; ce n’est pas comme si j’avais enchaîné sept matchs d’affilée. Je dois continuer à toucher le ballon, continuer à jouer, continuer à accumuler suffisamment de temps de jeu, et ce match viendra, c’est certain.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L’élimination du Portugal booste la confiance

    Où en es-tu dans ce parcours après ta convalescence ? La phase décisive approche ; tu n'es plus qu'à trois matchs de ton objectif (le titre de champion du monde).

    Oui. Au final, ce sont ces moments-là dont les gens se souviennent, à partir des huitièmes de finale et des quarts de finale. C’est là que je suis au sommet de mon enthousiasme. J’ai abordé tout ce parcours avec sérénité afin d’arriver à ce stade en pleine forme. Je me sens très bien et j’ai hâte de montrer ce dont l’Espagne est capable et ce dont je suis capable.

    L’entraîneur répète sans cesse qu’il faut canaliser son anxiété. Que signifie exactement cette injonction ?

    Après la rencontre face à l’Arabie saoudite, certains ont cru que j’étais frustré de ne pas avoir marqué davantage. Je répète souvent à mes proches que je ne quitte jamais la pelouse en colère simplement parce que je n’ai pas trouvé le chemin des filets. Mon objectif n’est pas seulement de marquer, car n’importe quel joueur peut le faire. Je veux davantage : élever mon niveau de jeu et peser sur les débats. Les gens pensent peut-être que je multiplie les tentatives parce que je veux inscrire mon nom au tableau d’affichage, mais ce n’est pas le cas. C’est ma manière de jouer, celle que j’ai toujours eue. Ceux qui suivent mes matchs avec le Barça le savent : je suis habitué à ce genre de pression. Je crois que c’est précisément l’inquiétude dont parle l’entraîneur.

    De la Fuente t’a d’ailleurs beaucoup félicité après le match contre le Portugal, soulignant la façon dont tu as exigé de Nuno Mendes qu’il s’implique défensivement.

    C’était crucial, surtout face au Portugal, qui alignait l’un de ses joueurs les plus influents à la fois en attaque et en défense. J’ai donc tenté d’apporter mon aide partout, offensivement et défensivement.

    Quel impact cette victoire contre le Portugal a-t-elle eu sur l’équipe ?

    Absolument. Cette victoire nous procure une confiance immense. Pour moi, le Portugal figurait parmi les trois meilleures équipes de la Coupe du monde, et l’avoir éliminé nous donne un bel élan pour affronter la Belgique. Mais nous savons que chaque match est différent et que la compétition en Coupe du monde est très équilibrée.

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    La polémique autour d'Alvarez et du FC Barcelone

    Je reviens sur le moment de Lamine. Allons-nous le voir se reproduire maintenant ?

    Oui, je le pense. Plus les matchs à enjeu se rapprochent, qu’il s’agisse des demi-finales ou de la finale, plus mes performances s’élèvent. Je n’ai jamais été le meilleur joueur de la phase de groupes, et cela ne m’inquiète pas. Je sais que j’aurai l’occasion de le prouver, et j’espère que la rencontre face à la Belgique sera mémorable pour toute l’équipe.

    En cas de succès contre les Diables Rouges, l’équipe affrontera soit la France, soit le Maroc. Deux adversaires de taille l’attendent.

    Oui, nous conservons de bons souvenirs face à la France et ce serait un plaisir d’affronter le Maroc. Dans tous les cas, ces deux équipes sont excellentes et de très haut niveau. Quel que soit l’adversaire, nous donnerons le maximum pour gagner et atteindre la finale.

    Le joueur le plus décisif de la Belgique, c’est le gardien. Tu sais ce que ça fait de marquer contre Courtois.

    Oui, c’est l’un des meilleurs gardiens au monde, ce qui rendra ma tâche plus difficile. Mais, comme toujours, j’entrerai sur la pelouse avec l’intention de gagner sans me focaliser sur un adversaire en particulier.

    On te compare à Messi, Neymar et Cristiano dans cette Coupe du monde. Que penses-tu de la performance de Messi dans cette compétition ?

    C’est incroyable : tout le monde connaît Messi, mais personne ne s’attendait à le voir jouer à un tel niveau. Je suis très heureux pour lui, et également pour Neymar et Cristiano. Ils ont marqué l’enfance de tous ceux qui jouent aujourd’hui ; tout ce qui leur arrive de bien est aussi une bonne chose pour moi. Si je parviens en finale, je veux la remporter.

    On parle beaucoup de Julián Álvarez. Que penses-tu de son arrivée à Barcelone ?

    Tout le monde sait qu’il est un joueur d’exception, le genre de joueur dont tout le monde rêve. J’ai déjà dit que nous lui ouvrons les bras, et s’il nous rejoint, nous en serons tous ravis. Je pense qu’il correspond parfaitement au style de jeu du FC Barcelone. Je ne connais pas les détails de la situation, mais je l’espère.

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