Yamal prévient : « Le jour de mon match, il faudra que tout le monde garde le silence. »

Je reviens sur le moment de Lamine. Allons-nous le voir se reproduire maintenant ?
Oui, je le pense. Plus les matchs à enjeu se rapprochent, qu’il s’agisse des demi-finales ou de la finale, plus mes performances s’élèvent. Je n’ai jamais été le meilleur joueur de la phase de groupes, et cela ne m’inquiète pas. Je sais que j’aurai l’occasion de le prouver, et j’espère que la rencontre face à la Belgique sera mémorable pour toute l’équipe.
En cas de succès contre les Diables Rouges, l’équipe affrontera soit la France, soit le Maroc. Deux adversaires de taille l’attendent.
Oui, nous conservons de bons souvenirs face à la France et ce serait un plaisir d’affronter le Maroc. Dans tous les cas, ces deux équipes sont excellentes et de très haut niveau. Quel que soit l’adversaire, nous donnerons le maximum pour gagner et atteindre la finale.
Le joueur le plus décisif de la Belgique, c’est le gardien. Tu sais ce que ça fait de marquer contre Courtois.
Oui, c’est l’un des meilleurs gardiens au monde, ce qui rendra ma tâche plus difficile. Mais, comme toujours, j’entrerai sur la pelouse avec l’intention de gagner sans me focaliser sur un adversaire en particulier.
On te compare à Messi, Neymar et Cristiano dans cette Coupe du monde. Que penses-tu de la performance de Messi dans cette compétition ?
C’est incroyable : tout le monde connaît Messi, mais personne ne s’attendait à le voir jouer à un tel niveau. Je suis très heureux pour lui, et également pour Neymar et Cristiano. Ils ont marqué l’enfance de tous ceux qui jouent aujourd’hui ; tout ce qui leur arrive de bien est aussi une bonne chose pour moi. Si je parviens en finale, je veux la remporter.
On parle beaucoup de Julián Álvarez. Que penses-tu de son arrivée à Barcelone ?
Tout le monde sait qu’il est un joueur d’exception, le genre de joueur dont tout le monde rêve. J’ai déjà dit que nous lui ouvrons les bras, et s’il nous rejoint, nous en serons tous ravis. Je pense qu’il correspond parfaitement au style de jeu du FC Barcelone. Je ne connais pas les détails de la situation, mais je l’espère.