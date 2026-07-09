Yamal prévient : « Le jour de mon match, il faudra que tout le monde garde le silence. »

Où en es-tu dans ce parcours après ta convalescence ? La phase décisive approche ; tu n'es plus qu'à trois matchs de ton objectif (le titre de champion du monde).

Oui. Au final, ce sont ces moments-là dont les gens se souviennent, à partir des huitièmes de finale et des quarts de finale. C’est là que je suis au sommet de mon enthousiasme. J’ai abordé tout ce parcours avec sérénité afin d’arriver à ce stade en pleine forme. Je me sens très bien et j’ai hâte de montrer ce dont l’Espagne est capable et ce dont je suis capable.

L’entraîneur répète sans cesse qu’il faut canaliser son anxiété. Que signifie exactement cette injonction ?

Après la rencontre face à l’Arabie saoudite, certains ont cru que j’étais frustré de ne pas avoir marqué davantage. Je répète souvent à mes proches que je ne quitte jamais la pelouse en colère simplement parce que je n’ai pas trouvé le chemin des filets. Mon objectif n’est pas seulement de marquer, car n’importe quel joueur peut le faire. Je veux davantage : élever mon niveau de jeu et peser sur les débats. Les gens pensent peut-être que je multiplie les tentatives parce que je veux inscrire mon nom au tableau d’affichage, mais ce n’est pas le cas. C’est ma manière de jouer, celle que j’ai toujours eue. Ceux qui suivent mes matchs avec le Barça le savent : je suis habitué à ce genre de pression. Je crois que c’est précisément l’inquiétude dont parle l’entraîneur.

De la Fuente t’a d’ailleurs beaucoup félicité après le match contre le Portugal, soulignant la façon dont tu as exigé de Nuno Mendes qu’il s’implique défensivement.

C’était crucial, surtout face au Portugal, qui alignait l’un de ses joueurs les plus influents à la fois en attaque et en défense. J’ai donc tenté d’apporter mon aide partout, offensivement et défensivement.

Quel impact cette victoire contre le Portugal a-t-elle eu sur l’équipe ?

Absolument. Cette victoire nous procure une confiance immense. Pour moi, le Portugal figurait parmi les trois meilleures équipes de la Coupe du monde, et l’avoir éliminé nous donne un bel élan pour affronter la Belgique. Mais nous savons que chaque match est différent et que la compétition en Coupe du monde est très équilibrée.