Craig Mercer
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« Xabi, tu t’y es mal pris ! » : l’aveu honnête d’Alonso alors que Chelsea subit un gros coup dur avec une blessure
Caicedo de retour pour le choc contre Bournemouth
Xabi Alonso a confirmé que l’influent milieu de terrain Moises Caicedo était prêt à retrouver sa place dans le onze de départ de Chelsea pour la rencontre de samedi contre Bournemouth. L’international équatorien a profité de cette fenêtre de trois semaines pour retrouver sa pleine condition physique après avoir composé avec des problèmes musculaires persistants.
Joao Pedro, Reece James et Marco Palestra ont eux aussi bouclé une semaine complète d’entraînement à Cobham.
« Enfin, vous m’avez posé cette question et nous avons profité de ce temps avec Moises pour lui permettre de retrouver la forme », a souri Alonso. « Il est prêt. »
- AFP
L’entraîneur admet avoir commis par le passé une erreur en allant trop vite
Alonso a reconnu que l'absence de Caicedo mettait en évidence son importance dans l'équilibre du milieu de terrain de Chelsea, tout en admettant avoir commis une erreur en le faisant revenir trop vite lors de matches précédents. « Bien sûr, n'importe quelle équipe ressentira l'absence d'un joueur de sa qualité, de son importance, de son dynamisme », a admis Alonso.
« Nous ne voulions pas prendre de risques pour Brentford parce que nous l'avons fait contre Brighton, moi-même, et je me suis dit : “Xabi, tu as eu tort.” »
« Maintenant, il se sent beaucoup mieux. »
Gittens écarté en raison d’une blessure à la cheville
Malgré le retour de plusieurs joueurs clés, Chelsea a subi un gros contretemps avec le retour de Jamie Gittens de sa sélection, touché à la cheville. « Il ne sera pas apte pour demain. C’est la mauvaise nouvelle de cette trêve internationale », a révélé Alonso.
« Il s’est blessé à la cheville et il sera absent pendant quelques semaines. »
Cette blessure ouvre des opportunités aux attaquants jusque-là en retrait de faire valoir leurs arguments.
- Sportimage
De jeunes talents prêts à jouer un rôle accru
Alonso a désigné le défenseur du centre de formation Josh Acheampong et l’ailier brésilien Estevao Willian comme des options prêtes à franchir un cap. En évoquant Acheampong, Alonso a déclaré : « Il joue avec plus de maturité, avec plus d’agressivité, et il sait ce qu’il faut pour rivaliser en Premier League. »
À propos du temps de jeu d’Estevao, Alonso a ajouté : « Nous connaissons les exigences de la Premier League. Il aura ses moments et davantage de minutes. »
Chelsea cherchera à lancer son effectif remanié contre Bournemouth samedi.
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