« Xabi, tu t’y es mal pris ! » : l’aveu honnête d’Alonso alors que Chelsea subit un gros coup dur avec une blessure

Xabi Alonso a confirmé que l’influent milieu de terrain Moises Caicedo était prêt à retrouver sa place dans le onze de départ de Chelsea pour la rencontre de samedi contre Bournemouth. L’international équatorien a profité de cette fenêtre de trois semaines pour retrouver sa pleine condition physique après avoir composé avec des problèmes musculaires persistants.

Joao Pedro, Reece James et Marco Palestra ont eux aussi bouclé une semaine complète d’entraînement à Cobham.

« Enfin, vous m’avez posé cette question et nous avons profité de ce temps avec Moises pour lui permettre de retrouver la forme », a souri Alonso. « Il est prêt. »