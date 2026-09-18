L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, reporte ses décisions finales concernant son onze de départ à vendredi matin, alors que des joueurs clés se remettent de problèmes physiques. Le milieu de terrain Moises Caicedo est proche d’un retour, tandis que le capitaine Reece James poursuit son protocole de récupération.

L’attaquant brésilien Joao Pedro pourrait jouer contre Brentford, même si sa disponibilité en sélection reste incertaine.

Alonso a confirmé qu’aucun joueur n’avait été officiellement déclaré forfait avant la dernière séance d’entraînement.