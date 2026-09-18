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« Vous êtes punis ! » : Xabi Alonso lance un sévère avertissement sur les blessures aux stars de Chelsea avant le derby
Des décisions tardives sur l'état de forme attendent des stars clés de Chelsea
L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, reporte ses décisions finales concernant son onze de départ à vendredi matin, alors que des joueurs clés se remettent de problèmes physiques. Le milieu de terrain Moises Caicedo est proche d’un retour, tandis que le capitaine Reece James poursuit son protocole de récupération.
L’attaquant brésilien Joao Pedro pourrait jouer contre Brentford, même si sa disponibilité en sélection reste incertaine.
Alonso a confirmé qu’aucun joueur n’avait été officiellement déclaré forfait avant la dernière séance d’entraînement.
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L’entraîneur surveille les progrès de Caicedo et ses obligations internationales
S'exprimant sur le rétablissement de Caicedo, Alonso a souligné que l'état du milieu de terrain s'améliore rapidement. Cependant, il a refusé de garantir sa participation avant d'évaluer la manière dont le joueur réagit aux derniers tests physiques.
L'entraîneur a également balayé les spéculations concernant les convocations internationales, en donnant la priorité au prochain match de Chelsea.
« En ce qui concerne les blessures, personne n'est forfait pour vendredi, donc je préfère être prudent, a expliqué Alonso. Moises Caicedo se rapproche d'un retour en forme. Nous verrons l'évolution de Reece James avant de prendre une décision. »
Alonso respecte l’ampleur du défi que représente Brentford à domicile
En se tournant vers l’adversaire, Alonso a mis en garde son groupe contre le risque de sous-estimer la polyvalence tactique de Brentford. Si les Bees sont réputés pour leurs phases arrêtées et leurs transitions rapides, l’entraîneur espagnol a souligné leur solidité d’ensemble au Gtech Community Stadium.
Il a révélé avoir revu des images de la confrontation de la saison dernière afin de préparer son équipe dans les moindres détails.
« Ils sont très performants sur les phases arrêtées et dans les transitions rapides, mais c’est une équipe complète avec ou sans le ballon, a souligné Alonso. Ils sont très solides à domicile, donc ce sera un gros défi. »
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La clé de l’exécution alors que Chelsea vise une victoire à l’extérieur
Alonso a conclu en rappelant à ses joueurs que la Premier League n'offre aucune marge d'erreur. Il a exigé une concentration maximale dès le coup d'envoi afin d'empêcher Brentford de profiter de la moindre erreur défensive.
Une victoire permettrait à Chelsea d'aborder avec élan le départ des joueurs en sélection.
Chelsea donnera le coup d'envoi contre Brentford à 20 heures BST vendredi soir.
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