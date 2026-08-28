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Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduit par

Virgil van Dijk qualifie la saison précédente de Liverpool d’« inacceptable » et plaide pour de la patience avec Andoni Iraola

V. van Dijk
Liverpool
Premier League
A. Iraola

Virgil van Dijk a qualifié la cinquième place de Liverpool en Premier League la saison dernière de totalement inacceptable. Le capitaine du club a exhorté ses coéquipiers à progresser rapidement, tout en demandant de la patience pendant que l’effectif s’adapte aux nouvelles tactiques et méthodes d’entraînement mises en place par l’entraîneur principal récemment nommé, Andoni Iraola, avant son prochain match.

  • La frustration de la campagne précédente

    Dans le programme officiel du match précédant l’affiche contre Nottingham Forest, Van Dijk n’a pas mâché ses mots au moment d’évaluer la manière dont Liverpool a joué la saison dernière. Comme l’a rapporté le Liverpool Echo, le défenseur a insisté sur le fait que l’équipe est capable d’accomplir bien davantage.

    Liverpool vise sa première victoire à domicile sous Iraola après le nul 2-2 arraché de haute lutte dimanche dernier à Newcastle United. Il a écrit : « Nous voulons gagner, tout simplement. À Liverpool, cela doit toujours être l’objectif. Vous n’avez pas besoin que je vous dise que la saison dernière a été difficile, inacceptable à mon avis. Nous valons mieux que cela, bien mieux en réalité, et maintenant nous devons le montrer. »

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    S’adapter à la tactique d’Iraola

    Depuis l’arrivée d’Iraola, Liverpool est en train de traverser une importante transition tactique. Le capitaine a reconnu que transformer le style de jeu ne se fera pas du jour au lendemain, mais il a souligné que l’effectif fait le maximum pour accélérer le processus et trouver un niveau de régularité supérieur.

    « Quand on a un nouvel entraîneur avec de nouveaux plans et de nouvelles idées, il faut toujours un peu de temps pour les mettre en pratique », a expliqué Van Dijk. « Mais c’est à nous de le faire aussi vite que possible. Je peux vous dire que nous travaillons extrêmement dur chaque jour à l’entraînement, parce que nous voulons tous progresser, nous voulons être meilleurs et plus réguliers. »

  • Retenir le positif de Newcastle

    Malgré les difficultés rencontrées lors de leur match d’ouverture, Van Dijk estime qu’il existe des bases solides sur lesquelles s’appuyer. Liverpool est revenu deux fois au score à St James' Park, affichant une résilience qui sera cruciale si le club veut jouer sérieusement les premiers rôles cette année. « Comme je l’ai dit, nous avons montré de bonnes choses contre Newcastle », a-t-il ajouté.

    « St James' Park est toujours un endroit difficile où se rendre et, même si nous n’étions évidemment pas satisfaits des buts que nous avons encaissés, je pense que nous avons montré un bon état d’esprit en revenant deux fois au score et nous avons travaillé extrêmement dur en équipe pour ramener quelque chose de ce match. Ce n’était pas une victoire, ce que nous voulions bien sûr, mais c’était un point mérité à mon avis, et nous prenons cela pour avancer. »

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    Quelle est la suite pour Liverpool ?

    Liverpool retrouve la compétition samedi avec la réception de Nottingham Forest à Anfield. Iraola espérera que son équipe pourra prendre les trois points afin de lancer sa saison devant son public. Forest se rend à Anfield en quête d'une troisième victoire consécutive en championnat, ce qui signifie que les hôtes devront être à leur meilleur niveau pour s'assurer de prendre le maximum de points.

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