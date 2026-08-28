Virgil van Dijk qualifie la saison précédente de Liverpool d’« inacceptable » et plaide pour de la patience avec Andoni Iraola

Dans le programme officiel du match précédant l’affiche contre Nottingham Forest, Van Dijk n’a pas mâché ses mots au moment d’évaluer la manière dont Liverpool a joué la saison dernière. Comme l’a rapporté le Liverpool Echo, le défenseur a insisté sur le fait que l’équipe est capable d’accomplir bien davantage.

Liverpool vise sa première victoire à domicile sous Iraola après le nul 2-2 arraché de haute lutte dimanche dernier à Newcastle United. Il a écrit : « Nous voulons gagner, tout simplement. À Liverpool, cela doit toujours être l’objectif. Vous n’avez pas besoin que je vous dise que la saison dernière a été difficile, inacceptable à mon avis. Nous valons mieux que cela, bien mieux en réalité, et maintenant nous devons le montrer. »