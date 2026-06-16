Vidéo : Tiendra-t-il sa promesse ?... Infantino surprend les joueurs iraniens dans les vestiaires

Plusieurs joueurs de la sélection iranienne ont révélé que le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, leur avait fait une promesse après qu’ils se sont plaints de ce qu’ils estiment être des restrictions délibérées lors de leur participation à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis.

L’équipe, qui figure dans le groupe 7, a d’ailleurs partagé les points (2-2) avec la Nouvelle-Zélande ce mardi matin, tandis que l’Égypte a également obtenu un nul 1-1 face à la Belgique lundi soir.

Joueurs et staff ont exprimé leurs craintes concernant les modalités de voyage et les problèmes de visas, qui ont perturbé plusieurs membres de la délégation.

Après le match nul contre la Nouvelle-Zélande, les joueurs Mehdi Taremi et Mohammad Mohabi ont révélé qu’Infantino s’était rendu en personne dans les vestiaires à l’issue de la rencontre.

Les deux joueurs ont affirmé que le président de la FIFA s’était engagé à faciliter la suite du parcours de la sélection iranienne dans la compétition.

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