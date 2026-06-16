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Vidéo : Tiendra-t-il sa promesse ?... Infantino surprend les joueurs iraniens dans les vestiaires

Iran vs Nouvelle-Zélande
Iran
Nouvelle-Zélande
Coupe du monde
Belgique vs Iran
Belgique
A. Ghalenoei
M. Taremi
Iran
Nouvelle-Zélande
É.-U.
Belgique

Le président de la FIFA a adressé un message de soutien fort.

Plusieurs joueurs de la sélection iranienne ont révélé que le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, leur avait fait une promesse après qu’ils se sont plaints de ce qu’ils estiment être des restrictions délibérées lors de leur participation à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis.

L’équipe, qui figure dans le groupe 7, a d’ailleurs partagé les points (2-2) avec la Nouvelle-Zélande ce mardi matin, tandis que l’Égypte a également obtenu un nul 1-1 face à la Belgique lundi soir.

Joueurs et staff ont exprimé leurs craintes concernant les modalités de voyage et les problèmes de visas, qui ont perturbé plusieurs membres de la délégation.

Après le match nul contre la Nouvelle-Zélande, les joueurs Mehdi Taremi et Mohammad Mohabi ont révélé qu’Infantino s’était rendu en personne dans les vestiaires à l’issue de la rencontre.

Les deux joueurs ont affirmé que le président de la FIFA s’était engagé à faciliter la suite du parcours de la sélection iranienne dans la compétition.

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  • « Un message fort adressé au monde entier »… Infantino tiendra-t-il ses promesses ?

    Une vidéo diffusée sur la plateforme X depuis quelques heures montre Infantino déclarant aux joueurs iraniens : « Votre match de ce soir a été très difficile. Avec un peu plus de chance, vous auriez gagné. Mais vous avez montré à vos familles, à vos amis, à votre peuple et au monde entier que vous êtes à la Coupe du monde et que vous réalisez une belle performance. »

    Il a conclu : « Je sais ce que vous vivez et je le comprends parfaitement. Vous êtes plus forts que tout et vous envoyez un message puissant au monde entier. »

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  • Une mesure habituelle, en attendant une solution durable.

    Cette intervention fait suite à une série de plaintes émanant du camp iranien concernant les difficultés logistiques rencontrées pendant le tournoi.

    L’entraîneur Amir Qalinoï a exprimé sa frustration après la rencontre, tandis que Tarmi parlait d’une « catastrophe », les principaux responsables de la sélection étant toujours bloqués par des problèmes de visas.

    Infantino avait déjà exprimé son intention d’aider l’Iran à se qualifier pour la Coupe du monde.

    L’engagement d’Infantino auprès de la sélection iranienne n’est pas nouveau : la participation de l’Iran à la Coupe du monde avait déjà été remise en cause plus tôt cette année, après des frappes américaines contre le pays.

    Lors de son discours d’ouverture du Mondial, à Mexico la semaine passée, le président de la FIFA a dissipé ces doutes et réaffirmé son soutien à la présence iranienne au tournoi.

    « Je suis très heureux d’être allé en personne voir l’équipe nationale iranienne en Turquie en mars. Les gens disaient qu’il serait impossible pour l’Iran de participer à la Coupe du monde, et je leur ai promis qu’ils y participeraient. Même si j’avais dû prendre un bus pour Téhéran et les y emmener moi-même, je l’aurais fait. »

    Lire aussi : Hani tombe dans le piège d’une star marocaine… Une erreur égyptienne met en péril la Coupe du monde 2026 avec un bilan négatif

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