Sanchez a commis plusieurs erreurs notables cette saison et a connu une frayeur en début de match lorsqu’il a trop tardé à dégager le ballon, ce qui a failli profiter à Beto. Le gardien a réussi à rattraper son erreur, mais il a ensuite offert le deuxième but aux Toffees à l’heure de jeu. Beto a inscrit son deuxième but de la rencontre sur un tir que Sanchez aurait dû arrêter, mais qui lui a échappé entre les jambes pour franchir la ligne de but. Everton a remporté le match 3-0, Iliman Ndiaye marquant un troisième but magnifique pour sceller la victoire.
Traduit par
VIDÉO : Robert Sanchez commet une nouvelle bourde ! Le gardien de Chelsea offre un but à Everton sur une erreur coûteuse
Sanchez est de nouveau sous les feux de la rampe
Regardez la vidéo
Cette défaite vient aggraver une semaine déjà difficile pour Chelsea
La défaite face à Everton vient aggraver une semaine catastrophique pour Chelsea. En milieu de semaine, le club a été éliminé de la Ligue des champions par le Paris Saint-Germain, s'inclinant 8-2 au total des deux matchs face aux tenants du titre en huitièmes de finale. Les Blues ont également été frappés d'une interdiction de neuf mois d'enregistrer des joueurs issus de leur centre de formation, ainsi que d'une amende de 10,75 millions de livres sterling (13,7 millions de dollars) pour avoir enfreint les règles de la compétition à l'époque où Roman Abramovich était propriétaire du club.
Rosenior a admis avant le match que la semaine avait été difficile. Il a déclaré aux journalistes : « Quand on perd des matchs, cela s'accompagne toujours de conséquences négatives. Il y a aussi moi : j'apprends à connaître l'équipe, moi-même, mon staff et le club. J'ai beaucoup appris cette semaine. L'équipe et moi-même faisons preuve de résilience et de détermination pour redresser la barre. Nous verrons ce qui se passera dans les semaines à venir, et j'ai toute confiance en l'avenir.
« Ce sont des défis différents, tous les entraîneurs traversent des moments comme celui-ci, des semaines difficiles. J’ai déjà connu des périodes difficiles. À Strasbourg, nous avons perdu des matchs. Mais j’ai toujours trouvé le moyen de m’en sortir. Nous en sommes à nouveau là. En tant que groupe, nous devons trouver le moyen de nous battre et de traverser cette période difficile. »
- AFP
Et maintenant ?
Chelsea connaît de réels problèmes dans ses cages avec Sanchez et Filip Jorgensen. Rosenior avait décidé de laisser Sanchez sur le banc et de titulariser Jorgensen lors du match aller contre le PSG, mais le gardien a commis une erreur qui a permis au PSG de mener 3-2 au Parc des Princes. Jorgensen a depuis subi une petite intervention chirurgicale pour un problème à l'aine et sera indisponible pendant plusieurs semaines, ce qui signifie que Sanchez devrait rester titulaire pour le moment, malgré une nouvelle erreur coûteuse.