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Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Vidéo : Liverpool punit Brentford en 8 minutes

Match report
Brentford vs Liverpool
Brentford
Liverpool
Premier League
Angleterre

Liverpool profite de l'infériorité numérique des locaux

Liverpool a renversé la situation pour s'offrir une victoire précieuse 2-1 sur la pelouse de Brentford, samedi, lors de la septième journée de Premier League, au cours d'une rencontre palpitante marquée par deux cartons rouges reçus par les locaux, ce qui a facilité la tâche de l'équipe de l'entraîneur Andoni Iraola.

Brentford a ouvert le score à la 44e minute par l'intermédiaire de Kenny Lewis-Potter, et en seconde période Liverpool a répliqué grâce aux buts de Victor Munoz à la 62e minute et d'Alexander Isak à la 70e minute.

Cette victoire permet à Liverpool de consolider sa cinquième place au classement (12 points), tandis que Brentford a concédé sa première défaite de la saison et reste bloqué à 10 points, à la sixième place.



  • Everton ouvre le score, l'expulsion renverse la situation

    Brentford a ouvert le score à la 44e minute grâce à Keane Lewis-Potter, qui a inscrit un but de la tête sur un centre, offrant l'avantage à son équipe avant la pause.

    La joie n'a toutefois pas été complète, puisque Yehor Yarmoliuk a été expulsé à la 45e+3, après que l'arbitre a visionné les images grâce à l'assistance vidéo, le joueur de Brentford quittant la pelouse avec un carton rouge.

    Malgré son infériorité numérique, Brentford a conservé son organisation défensive en début de seconde période, mais Liverpool est parvenu à égaliser à la 62e minute par l'intermédiaire de Victor Munoz, dont le but a permis à son équipe de revenir dans la partie.

  • Liverpool accentue la pression : un but d'Isak et une nouvelle exclusion

    Par la suite, Liverpool a accentué sa pression sur la défense de Brentford et Alexander Isak a inscrit le but de l'avantage à la 70e minute, après avoir reçu un centre de Bradley Barcola dans la surface, avant de frapper du pied gauche, signant ainsi son cinquième but de la saison.



    Brentford a poursuivi ses tentatives malgré son infériorité numérique, et ses joueurs ont réclamé un penalty à la 82e minute après la chute de Thiago dans la surface sous la pression de Jaquet, mais l'assistance vidéo a confirmé la décision de refus de l'arbitre.

    L'arbitre a annoncé six minutes de temps additionnel à la fin du temps réglementaire, ce qui a offert à Brentford une dernière chance de revenir, son entraîneur Andrews poussant tous ses joueurs vers l'avant à la 90e minute. Mais leurs tentatives se sont heurtées à une défense de Liverpool bien organisée.

    À la 90e+2, Vitaly Janelt a reçu un second carton jaune et a été expulsé, réduisant Brentford à neuf joueurs, avant que Liverpool ne s'adjuge les trois points.

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