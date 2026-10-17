Vidéo : Liverpool punit Brentford en 8 minutes

Liverpool a renversé la situation pour s'offrir une victoire précieuse 2-1 sur la pelouse de Brentford, samedi, lors de la septième journée de Premier League, au cours d'une rencontre palpitante marquée par deux cartons rouges reçus par les locaux, ce qui a facilité la tâche de l'équipe de l'entraîneur Andoni Iraola.

Brentford a ouvert le score à la 44e minute par l'intermédiaire de Kenny Lewis-Potter, et en seconde période Liverpool a répliqué grâce aux buts de Victor Munoz à la 62e minute et d'Alexander Isak à la 70e minute.

Cette victoire permet à Liverpool de consolider sa cinquième place au classement (12 points), tandis que Brentford a concédé sa première défaite de la saison et reste bloqué à 10 points, à la sixième place.







