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Vidéo : les adieux de Messi, Antonela s'arrête sur un message qu'elle n'a pas pu surmonter

L. Messi
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Le dernier chapitre de l'histoire

Lionel Messi fera ses adieux à la sélection argentine lors d'un match amical contre le Bénin au stade Monumental, aux premières heures de la journée de demain, mercredi. À cette occasion, les messages et paroles d'adieu de toutes sortes affluent vers le meilleur buteur de l'histoire de l'Albiceleste.

Parmi les vidéos commémoratives publiées sur les réseaux sociaux, son épouse, Antonela Roccuzzo, en a partagé une en particulier, sans pouvoir cacher son émotion.



  • Vidéo émouvante : Antonela réagit en larmes

    Dans l'une de ses stories sur Instagram, Antonela a partagé une publication du compte de la Fédération argentine de football, qui rassemblait plusieurs des plus grands moments de Messi, accompagnée d'une voix off décrivant les sentiments à l'égard de Leo.

    Roccuzzo a réagi à la vidéo avec trois émojis de visages en larmes.

    Le texte de cette vidéo émouvante était le suivant : « L'histoire raconte qu'un enfant né à Rosario est venu changer nos vies. Pas seulement grâce à 125 buts, ni grâce à la magie de ces coups francs. Il y avait quelque chose de mieux, quelque chose qu'aucun journal n'a jamais documenté. Mieux que mon titre en Copa América, et même mieux que la Coupe du monde au Qatar. Leo, sais-tu pourquoi tu es le meilleur au monde ? Parce qu'en ces 22 années, tu nous as rendus meilleurs. De meilleurs pères, de meilleurs fils, de meilleurs partenaires de vie. Et sans que tu t'en rendes compte, pendant que nous acclamions tes buts et que nous répétions que tu étais le meilleur de tous les temps, tu nous rendais nous aussi meilleurs. Et cela, à soi seul, est un autre titre. »



  • « Tu nous as appris qu'il reste encore du temps pour rêver »

    Et le narrateur de poursuivre : « Tu as fait de nous de meilleurs petits-enfants par tout ce que tu as apporté à ta grand-mère. Tu nous as rendus meilleurs face à l'adversité, car malgré tout ce que tu as traversé, tu nous as conduits une nouvelle fois en finale de la Coupe du monde. Imagine que cela ne nous rende pas meilleurs. Tu nous as rendus meilleurs en quelques mots seulement, quand tu as corrigé l'histoire, devant le monde entier, quand tu t'es endormi en serrant ce trophée dans tes bras, car tu nous as appris qu'il est encore temps de rêver. Merci à toi, Leo. Merci pour les titres, pour les buts, mais ton héritage va bien au-delà de cela. Car lorsqu'on nous demandera ce que Leo Messi représente pour nous, savez-vous ce que nous répondrons ? Le meilleur de tous les temps, parce qu'il nous a tous rendus meilleurs. » C'est ainsi que la Fédération argentine de football a conclu la cérémonie d'hommage.

    À lire aussi : Doit-il s'inspirer de Ronaldo ? Un message d'avertissement à Mourinho : Mbappé n'a pas compris ce que représente le Real Madrid.

  • Les célébrations continuent : un spectacle artistique

    La célébration se poursuivra au stade Monumental avec un spectacle artistique présenté par différents artistes, ainsi qu'un match de football au cours duquel Messi vivra ses dernières minutes sous le maillot de la sélection argentine, en compagnie de ses coéquipiers qui ont été témoins de ses victoires, et d'autres qui suivront ses traces avec l'équipe nationale.

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