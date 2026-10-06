Vidéo : les adieux de Messi, Antonela s'arrête sur un message qu'elle n'a pas pu surmonter

Dans l'une de ses stories sur Instagram, Antonela a partagé une publication du compte de la Fédération argentine de football, qui rassemblait plusieurs des plus grands moments de Messi, accompagnée d'une voix off décrivant les sentiments à l'égard de Leo.

Roccuzzo a réagi à la vidéo avec trois émojis de visages en larmes.

Le texte de cette vidéo émouvante était le suivant : « L'histoire raconte qu'un enfant né à Rosario est venu changer nos vies. Pas seulement grâce à 125 buts, ni grâce à la magie de ces coups francs. Il y avait quelque chose de mieux, quelque chose qu'aucun journal n'a jamais documenté. Mieux que mon titre en Copa América, et même mieux que la Coupe du monde au Qatar. Leo, sais-tu pourquoi tu es le meilleur au monde ? Parce qu'en ces 22 années, tu nous as rendus meilleurs. De meilleurs pères, de meilleurs fils, de meilleurs partenaires de vie. Et sans que tu t'en rendes compte, pendant que nous acclamions tes buts et que nous répétions que tu étais le meilleur de tous les temps, tu nous rendais nous aussi meilleurs. Et cela, à soi seul, est un autre titre. »







