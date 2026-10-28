Le nom de l'Allemand Matthias Jaissle est revenu au cœur de la polémique à Al-Ahli, après la diffusion de rumeurs faisant état de son désir de s'emparer de l'un des joueurs les plus en vue du club lors du prochain mercato hivernal.

Le journaliste Khaled Al-Shenaif, présentateur de l'émission « Dawrina Ghair », a évoqué mardi « une information qui circule selon laquelle Jaissle souhaite recruter Ivan Toney », sans toutefois préciser si cela concernait le prochain mercato hivernal ou la fin de la saison.

Al-Shenaif a qualifié cette éventualité de « mère de toutes les catastrophes » si elle venait à se produire, d'autant plus que Toney est le pilier des victoires d'Al-Ahli depuis le début de la saison en cours, après le départ de plusieurs stars à la fin de la saison dernière, à leur tête l'Algérien Riyad Mahrez.

De son côté, l'ancienne star d'Al-Shabab et de la sélection saoudienne a commenté : « Si cela se produisait, ce serait le coup fatal pour les partisans d'Al-Ahli. »





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