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Newcastle United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Vidéo : « la mère de toutes les catastrophes », Yaisle menace de porter un nouveau coup à Al Ahly

Mercato
Al Shabab vs Al Ahli
Al Shabab
Al Ahli
Saudi Pro League
I. Toney
Newcastle
Arabie saoudite
Angleterre

Une nouvelle effrayante pour les supporters du Raja

Le nom de l'Allemand Matthias Jaissle est revenu au cœur de la polémique à Al-Ahli, après la diffusion de rumeurs faisant état de son désir de s'emparer de l'un des joueurs les plus en vue du club lors du prochain mercato hivernal.

Le journaliste Khaled Al-Shenaif, présentateur de l'émission « Dawrina Ghair », a évoqué mardi « une information qui circule selon laquelle Jaissle souhaite recruter Ivan Toney », sans toutefois préciser si cela concernait le prochain mercato hivernal ou la fin de la saison.

Al-Shenaif a qualifié cette éventualité de « mère de toutes les catastrophes » si elle venait à se produire, d'autant plus que Toney est le pilier des victoires d'Al-Ahli depuis le début de la saison en cours, après le départ de plusieurs stars à la fin de la saison dernière, à leur tête l'Algérien Riyad Mahrez.

De son côté, l'ancienne star d'Al-Shabab et de la sélection saoudienne a commenté : « Si cela se produisait, ce serait le coup fatal pour les partisans d'Al-Ahli. »


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  • Double colère

    Cela intervient au moment où Toney affiche des statistiques offensives remarquables : il a inscrit 14 buts et délivré 2 passes décisives en 14 matches, toutes compétitions confondues, cette saison.

    Cette nouvelle redouble également la colère des supporters d'Al Ahly envers l'entraîneur allemand, qui avait dirigé l'équipe lors du stage de préparation de la saison actuelle avant de démissionner pour entraîner Newcastle, ce qui avait suscité des interrogations en raison du moment choisi pour cette décision, d'autant plus qu'Al Ahly se préparait pour une nouvelle saison après avoir remporté le titre de la Ligue des champions d'Asie d'élite pour la deuxième fois consécutive.

    Les supporters d'Al Ahly ont estimé que le moment du départ de Jaissle avait perturbé le projet de l'équipe, surtout qu'il avait pris des décisions choquantes avant son départ, qui ont contribué au départ du duo Riyad Mahrez et Franck Kessié.

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