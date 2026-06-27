Vidéo : La Croatie élimine les stars du Ghana… et anéantit le rêve de l'Écosse

Samedi soir, lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, la sélection croate a dominé son homologue ghanéenne sur le score de 2-1.

D’emblée, les Croates ont pressé haut et ont failli ouvrir le score par Nikola Vlasic, dont la frappe a frappé le poteau à la 17e minute.

Petar Sušić a finalement ouvert le score pour la Croatie à la 31^e minute.

Les Black Stars ont failli égaliser neuf minutes plus tard, mais la frappe d’Antoine Semenyo a frôlé le poteau.

À la 73^e minute, les Black Stars ont finalement égalisé par l’intermédiaire de Derek Lukaseen.

Mais la Croatie a finalement repris l’avantage à la 83e minute par l’intermédiaire de Nikola Vlasic.