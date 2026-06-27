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Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vidéo : La Croatie élimine les stars du Ghana… et anéantit le rêve de l'Écosse

Croatie vs Ghana
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Samedi soir, lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, la sélection croate a dominé son homologue ghanéenne sur le score de 2-1.

D’emblée, les Croates ont pressé haut et ont failli ouvrir le score par Nikola Vlasic, dont la frappe a frappé le poteau à la 17e minute.

Petar Sušić a finalement ouvert le score pour la Croatie à la 31^e minute.

Les Black Stars ont failli égaliser neuf minutes plus tard, mais la frappe d’Antoine Semenyo a frôlé le poteau.

À la 73^e minute, les Black Stars ont finalement égalisé par l’intermédiaire de Derek Lukaseen.

Mais la Croatie a finalement repris l’avantage à la 83e minute par l’intermédiaire de Nikola Vlasic.

  • Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    En s’inclinant face à la Croatie, le Ghana élimine l’Écosse de la Coupe du monde.

    Avec 6 points, la Croatie termine deuxième du groupe 12, tandis que le Ghana, bloqué à 4 unités, pointe à la troisième place.

    La Croatie se qualifie pour les 32es de finale en tant que deuxième du groupe, derrière l’Angleterre (7 points), tandis que le Ghana passe également au tour suivant grâce à son statut de meilleur troisième.

    Dans le même temps, la victoire croate a éliminé l’Écosse, qui espérait encore atteindre les seizièmes de finale.

    Selon Sky Sports, l’Écosse, créditée de 3 points, devait impérativement voir le Ghana l’emporter sur la Croatie avec au moins trois buts d’écart.

    La défaite des Ghanéens a ainsi mathématiquement éliminé les Écossais de la course aux huit meilleurs troisièmes.

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