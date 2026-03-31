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VIDÉO : « Il faut savoir gérer beaucoup d'egos ! » - Gerard Piqué exclut de succéder à Michael Carrick à Manchester United
Piqué refuse de revenir à Old Trafford
Invité de l'émission « The Late Run Show », Piqué a été interrogé par l'animateur Chad Johnson sur la possibilité de prendre les rênes d'Old Trafford. Le joueur de 39 ans n'a pas tardé à rejeter l'idée d'un retour spectaculaire sur le banc de touche. Lorsqu'on lui a demandé directement s'il pouvait imaginer un scénario dans lequel il prendrait les rênes de son ancien club, Piqué a donné une réponse détaillée. Il a déclaré : « Non, je ne me suis jamais vu en tant qu'entraîneur. Essentiellement parce qu'il faut gérer beaucoup d'egos et la routine des entraînements quotidiens, sans compter les week-ends passés à voyager. »
Gérer les égos démesurés
Il a déclaré : « Non, en tant qu'entraîneur, je ne me suis jamais vu dans ce rôle. Essentiellement parce qu'il faut gérer beaucoup d'egos, la routine des entraînements quotidiens et passer ses week-ends à voyager. » Piqué a clairement indiqué que le calendrier exténuant et la pression intense liés à la gestion de vestiaires modernes remplis de joueurs de haut niveau ne correspondent tout simplement pas à ses ambitions actuelles.
La vie après la carrière sportive
Le vainqueur de la Coupe du monde a poursuivi ses explications, précisant clairement que le mode de vie d'un entraîneur moderne ne l'attirait pas. Il a ajouté : « C'est quelque chose qui, après avoir pris ma retraite, m'a donné envie de prendre vraiment mes distances avec le football. Et je ne me vois pas, du moins à court terme, devenir entraîneur. » Depuis qu’il a raccroché les crampons, il s’est fortement concentré sur ses projets d’entreprise plutôt que de passer des diplômes d’entraîneur. Alors que plusieurs de ses anciens coéquipiers se sont reconvertis dans le management, il a préféré consacrer son temps à la Kings League, évitant ainsi le calendrier infernal qui caractérise le métier d’entraîneur de haut niveau.
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Carrick prend le volant
Alors que l'Espagnol ne souhaite pas devenir entraîneur, Manchester United dispose actuellement d'un entraîneur par intérim qui excelle à ce poste. Carrick a orchestré un redressement spectaculaire depuis qu'il a remplacé Ruben Amorim le 13 janvier, ce qui a suscité de nombreuses voix appelant à la pérennisation de son mandat. Son bilan phénoménal contraste fortement avec le mandat d'Amorim ; le tacticien portugais a dirigé 20 matches de championnat cette saison, enregistrant huit victoires, sept nuls et six défaites, pour un total de 31 points. En revanche, le joueur de 44 ans a dirigé 10 matchs de Premier League, remportant sept victoires, deux nuls et ne subissant qu'une seule défaite.