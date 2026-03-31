Le vainqueur de la Coupe du monde a poursuivi ses explications, précisant clairement que le mode de vie d'un entraîneur moderne ne l'attirait pas. Il a ajouté : « C'est quelque chose qui, après avoir pris ma retraite, m'a donné envie de prendre vraiment mes distances avec le football. Et je ne me vois pas, du moins à court terme, devenir entraîneur. » Depuis qu’il a raccroché les crampons, il s’est fortement concentré sur ses projets d’entreprise plutôt que de passer des diplômes d’entraîneur. Alors que plusieurs de ses anciens coéquipiers se sont reconvertis dans le management, il a préféré consacrer son temps à la Kings League, évitant ainsi le calendrier infernal qui caractérise le métier d’entraîneur de haut niveau.