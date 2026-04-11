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Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vidéo : grâce à sa magie, le Portugal se rapproche du doublé face à Al-Akhdoud

Al Akhdoud vs Al Nasr FC
Al Akhdoud
Al Nasr FC
Saudi Pro League
C. Ronaldo
Arabie saoudite
Portugal

Al-Alamy accentue son avance en tête du classement du championnat professionnel Roshen 2025-2026.

Al-Nassr a poursuivi sa série de performances de haut niveau en Saudi Roshen League en décrochant une nouvelle victoire cette saison. Les « Al-Alamy » ont battu Al-Akhdoud 2-0 lors de la 28^e journée, dominant clairement la rencontre durant les deux mi-temps.

Grâce à ce succès, Al-Nassr consolide sa première place au classement avec 73 points et maintient la pression dans la course au titre alors que le championnat entre dans sa phase finale.

De son côté, Al-Akhdoud reste bloqué à 16 points, à la 17e place, et demeure en zone de relégation à l’orée de journées décisives pour son maintien.

Les deux buts d’Al-Nasr ont été inscrits par le Portugais Cristiano Ronaldo (16^e) et son compatriote João Félix (47^e).

  • FBL-KSA-NASSR-NAJMAAFP

    Ronaldo déchiffre le mystère du sillon

    Le match a démarré sur un rythme très calme, avec une défense très prudente de la part d'Al-Akhdoud, mais Cristiano Ronaldo a réussi à déjouer la défense locale grâce à un mouvement astucieux à la 15e minute.

    L’attaquant portugais a exploité une faille défensive pour se projeter vers l’avant, recevoir la passe de Nawaf Bouchel et ouvrir le score à la 15^e minute.

    À lire aussi... Vidéo : un nouveau but rapproche Ronaldo du record historique de Hamdallah.

    Avec ce but, « El Don » porte son total à 24 réalisations et occupe la troisième place du classement des meilleurs buteurs de la Ligue Roshen, juste derrière le Mexicain Julián Quiñones (Al-Qadisiyah, 26 buts) et l’Anglais Ivan Toney (Al-Ahli Jeddah, 27 buts).





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  • FBL-KSA-NASSR-NAJMAAFP

    Une pression offensive constante

    Al-Nasr a maintenu une pression offensive soutenue sur la défense adverse, multipliant les tentatives dangereuses devant le but au cours de la première mi-temps, dans un scénario qui traduisait clairement la volonté de sceller le sort du match dès l’entame.

    À la 27e minute, le Français Kingsley Coman a décoché une frappe puissante qui a frôlé le poteau, premier véritable avertissement pour les cages adverses, avant que l’équipe ne revienne rapidement pour intensifier la pression sur les ailes.

    Deux minutes plus tard, un centre dangereux de Sadio Mané était repoussé en corner par la défense, João Félix manquant de peu la conclusion.

    La pression ne relâche pas : à la 36^e, Cristiano Ronaldo enroule une frappe puissante repoussée avec brio par le gardien. Quatre minutes plus tard, la star portugaise enchaîne d’une demi-volée du gauche qui file vers la lucarne, mais le ballon heurta un défenseur et changea de trajectoire, signant ainsi l’occasion la plus dangereuse de la mi-temps.

    Sous l’effet de cette pression constante, Al-Nasr semblait avoir totalement encerclé l’arrière-garde adverse, multipliant les options offensives aussi bien dans l’axe qu’sur les côtés.

  • Le charme portugais

    La seconde période a commencé sur les chapeaux de roue pour Al-Nassr, qui a immédiatement lancé une offensive soutenue pour creuser l’écart et tuer le match, profitant d’une défense adverse en difficulté.

    Dès la 47^e minute, les locaux doublent la mise : lancée par une contre-attaque fulgurante menée par Cristiano Ronaldo, l’action se poursuit par une passe décisive à Sadio Mané sur l’aile gauche.

    L’international sénégalais adresse immédiatement un centre précis au premier poteau, où Kingsley Coman, parfaitement lancé, place une tête puissante. Le ballon heurte le poteau gauche avant de revenir dans les pieds de João Félix, qui, à bout portant, pousse le ballon au fond des filets. Le deuxième but est validé sous les acclamations des joueurs d’Al-Nassr.



  • FBL-KSA-NASSR-NAJMAAFP

    Des performances économiques mitigées et des offensives trop timides

    La seconde période s’est ouverte sur une certaine accalmie d’Al-Nasr, déjà confortablement devant au score grâce à ses deux buts d’avance. Les locaux ont alors opté pour une gestion prudente du résultat, évitant les risques inutiles, tandis qu’Al-Akhdoud s’efforçait de revenir dans la rencontre par des incursions ponctuelles, sans toutefois créer de véritable danger.

    À la 57e minute, Pedrosa a décoché une frappe puissante des 20 mètres qui a frôlé le poteau gauche de Al-Nasr, signant la première véritable occasion du match pour Al-Akhdoud.

    À la 65^e minute, Gökhan Gül a repris de la tête un centre, mais le ballon, dévié, est passé à côté du but défendu par le gardien brésilien Bento Matheus.

    À dix minutes du terme, l’entraîneur d’Al-Nassr Jorge Jesus procède à plusieurs remplacements, dont la sortie de Cristiano Ronaldo.

    À la 86^e minute, Sadio Mané a été tout proche de marquer d’une frappe qui a frôlé le poteau droit, avant qu’Abdulelah Al-Omari ne menace à son tour le but d’Al-Akhdoud d’une tête non cadrée (86^e).

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    Al-Nasr touche du doigt son rêve de titre

    Al-Nassr a poursuivi sa série de victoires impressionnantes dans le championnat saoudien Roshen, consolidant ainsi sa place en tête du classement et portant à nouveau son avance sur Al-Hilal à 5 points, à seulement 6 journées de la fin de la compétition, dans une course au titre très disputée.

    Il lui suffit désormais de remporter quatre des six rencontres restantes pour s’assurer mathématiquement le titre, une perspective qui accentue la concentration au sein du groupe à l’approche de la ligne d’arrivée.

    Enfin, le choc programmé contre Al-Hilal le 7 mai, lors de la 32^e journée, pourrait s’avérer décisif : une victoire confirmerait alors le sacre d’Al-Nassr si ce dernier maintient son emprise sur le championnat jusqu’à la fin de la saison.

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