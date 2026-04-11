Vidéo : grâce à sa magie, le Portugal se rapproche du doublé face à Al-Akhdoud

Al-Nassr a poursuivi sa série de performances de haut niveau en Saudi Roshen League en décrochant une nouvelle victoire cette saison. Les « Al-Alamy » ont battu Al-Akhdoud 2-0 lors de la 28^e journée, dominant clairement la rencontre durant les deux mi-temps.

Grâce à ce succès, Al-Nassr consolide sa première place au classement avec 73 points et maintient la pression dans la course au titre alors que le championnat entre dans sa phase finale.

De son côté, Al-Akhdoud reste bloqué à 16 points, à la 17e place, et demeure en zone de relégation à l’orée de journées décisives pour son maintien.

Les deux buts d’Al-Nasr ont été inscrits par le Portugais Cristiano Ronaldo (16^e) et son compatriote João Félix (47^e).