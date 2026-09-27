Le club de Rosario Central a remporté la Supercoupe internationale d'Argentine après sa victoire face à Estudiantes de La Plata sur le score de 3-1, au stade Madre de Ciudades, décrochant ainsi le quatorzième titre de son histoire (cinq titres de première division et neuf coupes nationales).

Outre les décisions arbitrales polémiques durant le match, Di María a joué un rôle décisif en inscrivant un doublé.

Cette rencontre opposait le leader du championnat 2025 au vainqueur de la Coupe des champions de la même année.

Le match a connu une fin controversée, marquée par de violentes altercations entre les joueurs, des coups de poing et des accusations du président d'Estudiantes, Juan Sebastián Verón, à l'encontre de l'arbitre Darío Herrera, qui n'a même pas pu siffler la fin de la rencontre, selon ce qu'a rapporté le journal Marca.