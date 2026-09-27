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River Plate v Rosario Central - Torneo Clausura 2026Getty Images Sport
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Vidéo : « Espèce de voleur », une insulte cinglante à l'arbitre, Di Maria imite Messi et remporte la Supercoupe

Estudiantes
Rosario Central
Super Coupe
A. Di Maria
L. Messi
Argentine

La révolution Verón : une bataille acharnée

Le club de Rosario Central a remporté la Supercoupe internationale d'Argentine après sa victoire face à Estudiantes de La Plata sur le score de 3-1, au stade Madre de Ciudades, décrochant ainsi le quatorzième titre de son histoire (cinq titres de première division et neuf coupes nationales).

Outre les décisions arbitrales polémiques durant le match, Di María a joué un rôle décisif en inscrivant un doublé.

Cette rencontre opposait le leader du championnat 2025 au vainqueur de la Coupe des champions de la même année.

Le match a connu une fin controversée, marquée par de violentes altercations entre les joueurs, des coups de poing et des accusations du président d'Estudiantes, Juan Sebastián Verón, à l'encontre de l'arbitre Darío Herrera, qui n'a même pas pu siffler la fin de la rencontre, selon ce qu'a rapporté le journal Marca.

  • La créativité de Di Maria et la révolution de Verón

    Le journal espagnol a indiqué que le match avait débuté avec une grande intensité dès les premières secondes. Après 53 secondes, Estudiantes ouvrait le score grâce à Alexis Castro.

    Et de poursuivre : « Malgré ce but précoce et les blessures de joueurs d'Estudiantes — dont l'Uruguayen Gabriel Neves, transporté à l'hôpital en ambulance en raison d'une blessure au poignet — Rosario Central est parvenu à égaliser grâce au brio d'Ángel Di María, qui a inscrit un superbe but sur coup franc, imitant ainsi le style de son ami Messi. »

    Le retour de Rosario Central s'est concrétisé avant la fin de la première mi-temps sur un penalty transformé par Di María, qui a ainsi signé son deuxième but, celui qui a enflammé la rencontre, d'autant plus que ce penalty, accordé après recours à la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage à la suite d'un contact entre Leandro González Pírez et Enzo Copetti, a profondément irrité le joueur de La Plata.

    C'est pour cette raison que Verón n'a pas hésité à commenter : « C'est incroyable comme on les laisse s'en tirer à ce point, pour te voler. C'est injustifiable. Est-ce pour cela que l'on vient jusqu'ici ? Une farce ridicule. »


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  • C'est ici qu'a commencé la guerre : « Le ballon est tout à toi, espèce de voleur »

    Et la situation s'est maintenue ainsi jusqu'au temps additionnel de la seconde période. Fernando Muslera, le gardien d'Estudiantes, a tenté un tir en désespoir de cause, mais sa tentative a échoué, et sur une contre-attaque, Julián Fernández a inscrit le dernier but, portant le score à 3-1.


    Marca poursuit : « Et c'est là que la guerre a éclaté. Une confrontation violente, ponctuée de bousculades et de coups de poing entre les joueurs des deux équipes, a contraint les deux formations à regagner rapidement les vestiaires avant la reprise du match. »


    Le média ajoute : « Au cœur du chaos, le président du club d'Estudiantes, Juan Sebastián "la Brujita" Verón, est descendu sur la pelouse et s'est adressé à l'arbitre en lui lançant : "Tout le ballon est à toi, voleur", rallumant la mèche de leur ancien différend de 2015, à la suite de la polémique autour de la reconnaissance par la Fédération argentine de football du sacre du club de Rosario Central en championnat. »

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