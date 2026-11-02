Al-Nassr a signé une large victoire sur le terrain de son hôte, l'Ouzbek Pakhtakor, sur le score de 6-2, lundi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions d'Asie Élite, un match au cours duquel le club saoudien a imposé sa puissance offensive, tandis que le Portugais João Félix a volé la vedette avec une performance exceptionnelle, malgré l'absence de Cristiano Ronaldo.

Al-Nassr abordait la rencontre avec l'ambition de décrocher sa deuxième victoire dans la compétition continentale, après le report de son match face au club émirati d'Al-Wasl, et a réussi à transformer sa supériorité offensive en un carton de six buts portant la signature de plusieurs joueurs. Mais Félix a été le principal moteur de cette domination, après avoir inscrit deux buts et délivré deux passes décisives.