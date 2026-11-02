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النصر السعودي - دوري روشن السعوديx/Alnassr_fc
GOAL
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Vidéo : en l'absence de Ronaldo, la tornade Félix guide Al-Nassr vers la démolition du Pakhtakor

Pakhtakor Tashkent vs Al Nasr FC
Pakhtakor Tashkent
Al Nasr FC
AFC Champions League Elite
C. Ronaldo
J. Felix
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Al-Nassr a signé une large victoire sur le terrain de son hôte, l'Ouzbek Pakhtakor, sur le score de 6-2, lundi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions d'Asie Élite, un match au cours duquel le club saoudien a imposé sa puissance offensive, tandis que le Portugais João Félix a volé la vedette avec une performance exceptionnelle, malgré l'absence de Cristiano Ronaldo.

Al-Nassr abordait la rencontre avec l'ambition de décrocher sa deuxième victoire dans la compétition continentale, après le report de son match face au club émirati d'Al-Wasl, et a réussi à transformer sa supériorité offensive en un carton de six buts portant la signature de plusieurs joueurs. Mais Félix a été le principal moteur de cette domination, après avoir inscrit deux buts et délivré deux passes décisives.

  • Félix enflamme le duel avec un doublé et deux passes décisives

    La star portugaise a d'abord été à l'origine du premier but, lorsqu'il a adressé une passe magique à Abdullah Al-Hamdan à la 15e minute, que l'attaquant saoudien a exploitée d'une frappe puissante logée au fond des filets, avant que Félix ne se charge lui-même de marquer deux minutes seulement plus tard, après avoir déstabilisé la défense du Pakhtakor dans la surface et logé le ballon au fond des filets.

    Et Félix ne s'est pas arrêté là, puisqu'il est revenu secouer les filets à la 32e minute, profitant d'une passe du Sénégalais Sadio Mané pour signer son doublé personnel, avant d'ajouter une nouvelle touche à la 53e minute, après avoir tiré un corner dont il a envoyé un centre précis que Abdulelah Al-Amri a repris de la tête au fond des filets.

  • Gharib et Angelo complètent le sextuplé d'Al-Nassr

    L'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, a effectué plusieurs changements durant la seconde période, permettant au remplaçant Abdulrahman Ghareeb d'inscrire le cinquième but à la 62e minute, après avoir reçu une passe de Sadio Mané, le club poursuivant ainsi sa supériorité offensive face aux hôtes.

    À la 79e minute, Angelo Gabriel a parachevé le festival en profitant d'un superbe exploit personnel d'Abdullah Al-Hamdan, pour loger le ballon au fond des filets et confirmer la supériorité d'Al-Nassr, qui a terminé la rencontre sur une large victoire par 6-2.

  • 8 contributions décisives pour Félix en deux matchs

    Felix a porté son total à 8 contributions décisives lors de ses deux derniers matchs, après avoir délivré quatre passes décisives lors de la victoire face à Al-Kholood dans le cadre de la douzième journée de la Roshn League, puis inscrit deux buts et offert deux passes décisives face au Pakhtakor, réalisant ainsi quatre contributions décisives sur deux matchs consécutifs pour la deuxième fois d'affilée, et la quatrième de sa carrière professionnelle.

    Grâce à cette victoire, Al-Nassr a porté son total à 6 points en Ligue des champions d'Asie Élite, après avoir signé son deuxième succès dans la compétition, se donnant ainsi un élan important dans son parcours continental, tandis que Felix a continué d'affirmer sa valeur offensive, devenant l'une des principales clés de la réussite dans le onze de Postecoglou.

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