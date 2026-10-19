Al Ahli a entamé la rencontre par un coup dur précoce, puisqu'il a été contraint d'effectuer un changement forcé à la 14e minute à la suite de la blessure de Ziyad Al Johani, remplacé par Artem Bondarenko.

Al Feiha a exploité l'élan offensif de son adversaire et, à la 45e minute, une contre-attaque rapide s'est déclenchée par l'intermédiaire de Hugo Mora, qui est remonté du milieu de terrain jusqu'aux abords de la surface avant de décocher une frappe qui a secoué les filets du gardien Abdulrahman Al Sanbi.

Mais Al Ahli a réussi à égaliser quelques minutes avant le coup de sifflet de la fin de la première période, et plus précisément à la 45e+3, lorsque le remplaçant Artem Bondarenko s'est élevé et a placé une tête parfaitement ajustée, après un centre de Saad Yaslam.