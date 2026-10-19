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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Vidéo : du suspense et cinq buts, Al Ahli échappe de justesse au piège d'Al Feiha

Match report
Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Al-Ahli s'est imposé sur le terrain de son hôte Al-Fayha sur le score de 3-2, lors d'un match passionnant comptant pour la dixième journée du championnat saoudien Roshn de la Pro League, disputé ce lundi soir au stade d'Al-Majmaah.

Al-Ahli porte ainsi son total à 18 points et occupe la troisième place, tandis qu'Al-Fayha reste bloqué à 7 points, à la 14e position.

  • Choc précoce : une fin de première mi-temps palpitante

    Al Ahli a entamé la rencontre par un coup dur précoce, puisqu'il a été contraint d'effectuer un changement forcé à la 14e minute à la suite de la blessure de Ziyad Al Johani, remplacé par Artem Bondarenko.

    Al Feiha a exploité l'élan offensif de son adversaire et, à la 45e minute, une contre-attaque rapide s'est déclenchée par l'intermédiaire de Hugo Mora, qui est remonté du milieu de terrain jusqu'aux abords de la surface avant de décocher une frappe qui a secoué les filets du gardien Abdulrahman Al Sanbi.

    Mais Al Ahli a réussi à égaliser quelques minutes avant le coup de sifflet de la fin de la première période, et plus précisément à la 45e+3, lorsque le remplaçant Artem Bondarenko s'est élevé et a placé une tête parfaitement ajustée, après un centre de Saad Yaslam.

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  • Changement de rythme et Bondarenko fait la différence

    La seconde période a vu le suspense se prolonger. Al-Ahli a commencé à afficher clairement ses intentions et a assiégé le but d'Al-Feiha, ce qui s'est traduit par un penalty en faveur d'Al-Ahli après une faute d'Al-Hussein Boulharouz sur Matías Gonçalves.

    Firas Al-Buraikan l'a transformé avec succès à la 59e minute, inscrivant son premier but en Roshn League cette saison.

    Al-Feiha n'a pas baissé les bras et, à la 65e minute, Jaison a égalisé d'un superbe coup franc direct du pied droit qui est venu se loger dans la lucarne droite du gardien Al-Sannabi.


    Mais l'homme du match fut Artem Bondarenko, qui a fait pencher la balance en faveur d'Al-Ahli à la 70e minute, profitant d'un corner adressé par Valentin Atangana pour la pousser du pied droit à très courte distance. Après un arrêt de jeu pour un recours à l'assistance vidéo (VAR), le but a été validé.

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  • Siège d'Al Ahly et parades décisives

    Dans les vingt dernières minutes, Al-Ahli a imposé sa domination à la recherche d'un but pour sécuriser le résultat, mais le gardien d'Al-Feiha, Orlando Mosquera, veillait au grain, repoussant de manière décisive des frappes successives de Firas Al-Buraikan (76e minute), puis de Valentin Atangana (78e).

    À la 84e minute, Orlando Mosquera, gardien d'Al-Feiha, a détourné du pied gauche une frappe de Mishal Al-Mutairi venue du milieu de la surface de réparation.

    Avant le coup de sifflet final, Al-Ahli a bien failli aggraver le score d'un quatrième but, mais Mosquera a contré le face-à-face d'Al-Mutairi, à la 90e minute, pour conclure la rencontre sur une précieuse victoire des visiteurs.

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