Dans les vingt dernières minutes, Al-Ahli a imposé sa domination à la recherche d'un but pour sécuriser le résultat, mais le gardien d'Al-Feiha, Orlando Mosquera, veillait au grain, repoussant de manière décisive des frappes successives de Firas Al-Buraikan (76e minute), puis de Valentin Atangana (78e).
À la 84e minute, Orlando Mosquera, gardien d'Al-Feiha, a détourné du pied gauche une frappe de Mishal Al-Mutairi venue du milieu de la surface de réparation.
Avant le coup de sifflet final, Al-Ahli a bien failli aggraver le score d'un quatrième but, mais Mosquera a contré le face-à-face d'Al-Mutairi, à la 90e minute, pour conclure la rencontre sur une précieuse victoire des visiteurs.
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