La statue, qualifiée d'« étrange » par certains médias argentins, n'était pas un simple cadeau protocolaire : elle revêt une signification émotionnelle particulière, car elle représente une réplique miniature fidèle du célèbre « Monument de l'Amazone » de Cotonou, la capitale économique et la plus grande ville du Bénin.









Le monument perpétue la mémoire des « Amazones du Dahomey », connues dans leur langue locale sous le nom d'« Agojie », l'unique armée féminine documentée au monde, qui défendit l'ancien royaume africain au cours du XIXe siècle et devint un symbole universel de force, de courage et de résistance féminine.

Mais le détail le plus marquant tenait à la véritable destination du cadeau : la statue ne fut pas remise directement à Messi, mais à son épouse Antonela Roccuzzo, présente dans la loge aux côtés des membres de la famille. Ils lui ont offert la statue de cette gardienne historique afin qu'elle soit la guerrière chargée de « protéger le roi », conformément à la culture de ce pays africain.

La statue originale du Monument de l'Amazone est l'œuvre d'art la plus célèbre du Bénin. Inaugurée en 2022, elle s'élève à 30 mètres de hauteur, pèse 150 tonnes et est recouverte de bronze. Conçue par le sculpteur chinois Li Xiangqun, elle se dresse devant le palais présidentiel béninois et constitue la deuxième plus haute statue d'Afrique.

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