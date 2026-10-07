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Vidéo : destiné à son épouse pour « protéger le roi », le Bénin honore Messi avec un cadeau africain spécial

Argentine vs Bénin
Argentine
Bénin
Matchs Amicaux
L. Messi
S. D'Almeida
Steve Mounié
Argentine
Bénin

Un adieu historique au Monumental

Lionel Messi, le capitaine de l'Argentine, a reçu des cadeaux spéciaux de la part de la délégation du Bénin avant le match amical entre les deux équipes, organisé à l'occasion des adieux de la légende de l'Albiceleste.

L'Argentine s'est imposée trois buts à zéro, avec un troisième but de Messi sur penalty, lors de son match d'adieu avec la sélection, ce mercredi matin.

Le deuxième capitaine de la sélection du Bénin, Cédric Dalmida, a fait l'effort de parler en espagnol pour offrir à la star argentine une série de cadeaux inattendus, comprenant une lettre signée par tous les joueurs du Bénin, une rose et une petite statuette, selon le journal argentin Clarín.



  • Une portée émotionnelle particulière : une statue historique

    La statue, qualifiée d'« étrange » par certains médias argentins, n'était pas un simple cadeau protocolaire : elle revêt une signification émotionnelle particulière, car elle représente une réplique miniature fidèle du célèbre « Monument de l'Amazone » de Cotonou, la capitale économique et la plus grande ville du Bénin.



    Le monument perpétue la mémoire des « Amazones du Dahomey », connues dans leur langue locale sous le nom d'« Agojie », l'unique armée féminine documentée au monde, qui défendit l'ancien royaume africain au cours du XIXe siècle et devint un symbole universel de force, de courage et de résistance féminine.

    Mais le détail le plus marquant tenait à la véritable destination du cadeau : la statue ne fut pas remise directement à Messi, mais à son épouse Antonela Roccuzzo, présente dans la loge aux côtés des membres de la famille. Ils lui ont offert la statue de cette gardienne historique afin qu'elle soit la guerrière chargée de « protéger le roi », conformément à la culture de ce pays africain.

    La statue originale du Monument de l'Amazone est l'œuvre d'art la plus célèbre du Bénin. Inaugurée en 2022, elle s'élève à 30 mètres de hauteur, pèse 150 tonnes et est recouverte de bronze. Conçue par le sculpteur chinois Li Xiangqun, elle se dresse devant le palais présidentiel béninois et constitue la deuxième plus haute statue d'Afrique.

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  • Une présence particulière du capitaine du Bénin

    C'est Steve Mounié, joueur de l'Augsbourg allemand, qui a remis le maillot de la sélection du Bénin à Messi. Premier capitaine de la sélection béninoise, il était absent du match en raison d'une blessure et s'est rendu en Argentine uniquement pour accompagner la délégation de son pays lors de cet événement mondial.

    Mounié n'est pas un inconnu pour Messi, puisqu'ils se sont déjà rencontrés durant la période de la star argentine au Paris Saint-Germain, lorsque l'attaquant béninois défendait les couleurs de Brest.

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