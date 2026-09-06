La scène amusante s’est produite lorsque Danilo a reçu un bout de papier contenant des consignes tactiques en provenance du banc de l’équipe à domicile pendant une rencontre serrée. Placé juste à côté du défenseur, Ronaldo a malicieusement saisi l’occasion pour jeter un œil aux notes avant que Danilo ne remarque son manège. Même si cet échange bon enfant a brièvement détendu l’atmosphère sur la pelouse, le capitaine d’Al-Nassr n’a pas pu empêcher la première défaite de la saison de son équipe, après avoir vu sa meilleure tentative repoussée par Predrag Rajkovic.