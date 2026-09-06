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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduit par

VIDÉO : Cristiano Ronaldo surpris en train d’essayer d’« espionner » les tactiques de l’adversaire dans un moment hilarant de Saudi Pro League

C. Ronaldo
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
Saudi Pro League
D. Pereira

Cristiano Ronaldo a été filmé en train d’espionner malicieusement des consignes tactiques tenues par son adversaire Danilo lors d’un match de Saudi Pro League. Ce moment hilarant a fait sourire les deux joueurs sur la pelouse, mais Ronaldo est resté frustré, Al-Ittihad ayant résisté pour infliger à Al-Nassr sa première défaite de la saison dans un thriller très disputé conclu sur le score de 2-1.

  • Ronaldo surpris en train de jeter un coup d’œil aux consignes tactiques

    La scène amusante s’est produite lorsque Danilo a reçu un bout de papier contenant des consignes tactiques en provenance du banc de l’équipe à domicile pendant une rencontre serrée. Placé juste à côté du défenseur, Ronaldo a malicieusement saisi l’occasion pour jeter un œil aux notes avant que Danilo ne remarque son manège. Même si cet échange bon enfant a brièvement détendu l’atmosphère sur la pelouse, le capitaine d’Al-Nassr n’a pas pu empêcher la première défaite de la saison de son équipe, après avoir vu sa meilleure tentative repoussée par Predrag Rajkovic.

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  • La défaite stoppe l'élan initial

    La défaite 2-1 sur la pelouse d’Al-Ittihad a porté un coup dur précoce à Al-Nassr après son début impressionnant dans la campagne de championnat. Le doublé express de George Ilenikhena en première période s’est avéré décisif, la réalisation d’Angelo avant la pause constituant l’unique réponse des visiteurs. Ce revers laisse Al-Nassr à trois points du leader du championnat, Al-Hilal, tandis qu’Al-Ittihad est remonté à la quatrième place avec 11 points.

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  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Test de récupération du titre en amont

    Al-Nassr doit désormais apporter une réponse immédiate pour combler l’écart de trois points avec Al-Hilal en tête du classement. Une plus grande responsabilité incombe à Ronaldo, qui doit retrouver son efficacité devant le but après n’avoir marqué qu’à deux reprises en quatre apparitions en championnat cette saison. Améliorer leur rendement offensif et renforcer leur solidité défensive restent les priorités absolues de l’équipe d’Ange Postecoglou avant le match de mercredi contre Abha, le 9 septembre.

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