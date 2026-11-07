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Vidéo : Arsenal franchit l'obstacle Hull City avec difficulté et renforce sa première place

Arsenal vs Hull
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Arsenal a accompli une tâche difficile face à Hull City après s'être heurté à une organisation défensive solide et à un gardien brillant dans la neutralisation des tentatives des locaux, avant que son capitaine Martin Ødegaard n'intervienne pour offrir aux Gunners un précieux but de la victoire.

Arsenal s'est imposé sur le score de 1-0 face à Hull City, lors de la rencontre disputée à l'Emirates Stadium dans le cadre de la dixième journée de Premier League, prenant provisoirement 6 points d'avance en tête du classement, dans l'attente du match de Manchester City plus tard.

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  • Un début audacieux, mais une efficacité aux abonnés absents

    Hull City a entamé la rencontre avec une audace manifeste et a failli ouvrir le score après deux minutes seulement, lorsque John Egan s'est élevé sur un centre de Regan Slater, mais sa tête est passée à côté du poteau.

    Arsenal a répliqué par une tentative de Noni Madueke, qui a adressé un centre depuis le côté droit, lequel a heurté un défenseur de Hull avant de passer à côté du but.

    Au fil du temps, les locaux ont imposé leur mainmise sur le ballon, mais ont éprouvé des difficultés à percer l'organisation défensive des visiteurs.

    À la 19e minute, Hull a failli profiter de l'une de ses contre-attaques, après qu'Oliver McBurnie a transmis le ballon à Elliot Strode dans la surface, ce dernier frappant depuis un angle fermé. David Raya a repoussé sa tentative avant que Declan Rice n'intervienne pour écarter le danger sur la reprise de Tim Iroegbunam.

    Rice a tenté de donner l'avantage à Arsenal d'une frappe puissante de l'extérieur de la surface à la 28e minute, mais elle est passée à côté du poteau, tandis que Christos Tzolis a gâché une autre occasion après une tête qui est arrivée facilement dans les mains du gardien Konstantinos Tzolakis.

    La tension est montée d'un cran à la 41e minute, lorsque Kai Havertz a réclamé un penalty à la suite de sa chute dans la surface après avoir été retenu par Nobel Mendy, mais l'arbitre a refusé de l'accorder. Après un recours à l'assistance vidéo, il a semblé qu'Arsenal obtenait une occasion sur un point de penalty, mais la décision n'a pas changé : l'examen a révélé un hors-jeu sur Havertz au début de l'action, annulant la possibilité d'accorder le penalty.

    Avant la fin de la première période, Rice a failli donner l'avantage à son équipe d'une tête sur un centre de Madueke, mais le gardien grec s'est trouvé au bon endroit, et la mi-temps s'est achevée sur un score nul et vierge.

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  • Changements offensifs : Odegaard perce le code de Haaland

    Arsenal a commencé à presser davantage, tandis que Tzolakis poursuivait sa belle performance et repoussait une tentative puissante de Madueke à la 57e minute.

    Mikel Arteta a effectué plusieurs changements au début de la seconde période, avant de faire entrer Viktor Gyökeres et Mikel Merino à la 63e minute à la recherche de solutions offensives.

    Le déclic est enfin survenu à la 72e minute, lorsque Madueke a décoché une frappe repoussée par le gardien, mais le ballon est revenu devant Ødegaard, qui l'a poussé du pied droit au fond des filets, offrant à Arsenal le but de la victoire.

    Hull n'a pas baissé les bras et a failli égaliser à la 87e minute, après que Madueke s'est retrouvé seul face au gardien à la suite d'une action amorcée par Gyökeres et à laquelle ont participé Eberechi Eze et Merino, mais Tzolakis a touché le ballon du pied, avant que Brooke Norton-Cuffy ne revienne le dégager sur sa ligne de but.

    Les dernières minutes ont vu Hull mettre la pression, mais la défense d'Arsenal, emmenée par Gabriel, a géré les ultimes tentatives, tandis que Madueke a gâché une autre occasion après une passe de Merino dans le temps additionnel.

    Les locaux ont tenu bon jusqu'au coup de sifflet final à la 90e+5, s'adjugeant la victoire sur le score d'un but à zéro.

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