Hull City a entamé la rencontre avec une audace manifeste et a failli ouvrir le score après deux minutes seulement, lorsque John Egan s'est élevé sur un centre de Regan Slater, mais sa tête est passée à côté du poteau.

Arsenal a répliqué par une tentative de Noni Madueke, qui a adressé un centre depuis le côté droit, lequel a heurté un défenseur de Hull avant de passer à côté du but.

Au fil du temps, les locaux ont imposé leur mainmise sur le ballon, mais ont éprouvé des difficultés à percer l'organisation défensive des visiteurs.

À la 19e minute, Hull a failli profiter de l'une de ses contre-attaques, après qu'Oliver McBurnie a transmis le ballon à Elliot Strode dans la surface, ce dernier frappant depuis un angle fermé. David Raya a repoussé sa tentative avant que Declan Rice n'intervienne pour écarter le danger sur la reprise de Tim Iroegbunam.

Rice a tenté de donner l'avantage à Arsenal d'une frappe puissante de l'extérieur de la surface à la 28e minute, mais elle est passée à côté du poteau, tandis que Christos Tzolis a gâché une autre occasion après une tête qui est arrivée facilement dans les mains du gardien Konstantinos Tzolakis.

La tension est montée d'un cran à la 41e minute, lorsque Kai Havertz a réclamé un penalty à la suite de sa chute dans la surface après avoir été retenu par Nobel Mendy, mais l'arbitre a refusé de l'accorder. Après un recours à l'assistance vidéo, il a semblé qu'Arsenal obtenait une occasion sur un point de penalty, mais la décision n'a pas changé : l'examen a révélé un hors-jeu sur Havertz au début de l'action, annulant la possibilité d'accorder le penalty.

Avant la fin de la première période, Rice a failli donner l'avantage à son équipe d'une tête sur un centre de Madueke, mais le gardien grec s'est trouvé au bon endroit, et la mi-temps s'est achevée sur un score nul et vierge.

À lire aussi : au-delà de toutes les statistiques de la saison dernière, Havertz signe un chiffre choquant