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VIDÉO : Après le mythique « Waka Waka », Shakira dévoile un extrait de la chanson officielle de la Coupe du monde 2026
Le retour d’une légende de la Coupe du monde
Peu d’artistes sont aussi étroitement associés à la Coupe du monde que Shakira. Son tube de 2010, « Waka Waka (This Time for Africa) », demeure la référence en matière d’hymnes officiels, avec des milliards de vues et une place de choix dans la mémoire des supporters. Pour l’édition 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, la chanteuse entend bien rééditer cet exploit.
Intitulé « Dai Dai », le morceau sera mis en ligne sur toutes les plateformes de streaming le 14 mai.
En collaboration avec Burna Boy au Maracanã
Dans un élan illustrant le caractère mondial de la Coupe du monde 2026, la chanteuse colombienne Shakira s’est associée au chanteur, compositeur et producteur nigérian Burna Boy. Cette collaboration réunit deux des artistes les plus influents de la scène contemporaine et fusionne des sonorités latines et afrobeats. Le morceau promet de libérer l’énergie caractéristique des grands rendez-vous footballistiques, à l’image de « Waka Waka » en 2010.
Le clip de « Dai Dai » a été tourné au mythique stade Maracanã de Rio de Janeiro, à l’issue de la récente visite de Shakira au Brésil. En choisissant l’un des hauts lieux du football mondial comme toile de fond, la production souligne le lien profond entre la musique et l’histoire de ce sport tout en ouvrant le prochain chapitre du cycle de la Coupe du monde.
Le phénomène « Waka Waka »
« Waka Waka » s’impose comme la chanson de football la plus populaire de l’histoire. En mêlant des mélodies africaines traditionnelles à des rythmes pop modernes, Shakira a déclenché un engouement mondial sans précédent. Sa chorégraphie emblématique est devenue un véritable phénomène viral auprès des fans comme des joueurs, faisant de ce titre un puissant symbole d’unité et de fête à travers le continent et au-delà.
Les chiffres confirment son impact : la vidéo officielle totalise plus de 4 milliards de vues sur YouTube, tandis que les ventes numériques dépassent 15 millions d’unités, faisant de Waka Waka la référence incontournable pour tous les futurs hymnes de compétition.
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L’attrait intemporel de Shakira
L’histoire de Shakira avec la Coupe du monde commence en 2006, lorsqu’elle interprète une version spéciale « Bamboo » de son tube « Hips Don’t Lie » lors de la finale à Berlin. Elle revient ensuite pour l’édition 2014 au Brésil avec « La La La », démontrant sa capacité à réinventer son univers musical pour la plus grande des scènes. Ce titre, empreint de l’énergie vibrante de la culture footballistique brésilienne, illustre son attrait intemporel.
Les deux titres se sont imposés commercialement et ont tourné en boucle sur les ondes. « La La La », surtout, a explosé les compteurs numériques, franchissant le cap du milliard de vues sur YouTube. Ces contributions ont consolidé le statut de Shakira comme incontournable de la Coupe du monde, démontrant sa capacité à produire des tubes énergiques capables de fédérer un public diversifié et multigénérationnel.