VIDÉO : Après le mythique « Waka Waka », Shakira dévoile un extrait de la chanson officielle de la Coupe du monde 2026

Peu d’artistes sont aussi étroitement associés à la Coupe du monde que Shakira. Son tube de 2010, « Waka Waka (This Time for Africa) », demeure la référence en matière d’hymnes officiels, avec des milliards de vues et une place de choix dans la mémoire des supporters. Pour l’édition 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, la chanteuse entend bien rééditer cet exploit.

Intitulé « Dai Dai », le morceau sera mis en ligne sur toutes les plateformes de streaming le 14 mai.