Vidéo... Al-Nasr prend la tête du championnat Roshen lors de la soirée marquant le retour de Ronaldo

Le star portugais Cristiano Ronaldo, capitaine de l'Al-Nassr, a mené son équipe à une victoire spectaculaire 5-2 contre Al-Najma, ce vendredi soir, lors de la 27e journée du championnat professionnel Roshen, après avoir livré une performance exceptionnelle qui a joué un rôle déterminant dans l'issue du match en faveur des « Al-Alamy ».

Grâce à ce résultat, Al-Nassr porte son total à 70 points en tête du classement de la Ligue Roshen, creusant l'écart avec Al-Hilal, deuxième, à 6 points, avant que « le Leader » n'affronte Al-Taawoun, demain samedi, lors de la même journée.

Les quatre buts de Al-Nassr ont été inscrits par Abdullah Al-Hamdan (45+8), Sadio Mané (doublé, 45+9 et 90+5) et Cristiano Ronaldo (doublé (56e et 73e), tandis que les deux buts de l'Al-Najma ont été inscrits par Rakan Rajeh (44e) et Filipe Cardoso (47e).