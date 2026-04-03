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Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vidéo... Al-Nasr prend la tête du championnat Roshen lors de la soirée marquant le retour de Ronaldo

Al Nasr FC vs Al Najma
Al Nasr FC
Al Najma
Saudi Pro League
C. Ronaldo
Arabie saoudite
Portugal

La star portugaise mène l'Al-Ittihad à la victoire face à Al-Najma

Le star portugais Cristiano Ronaldo, capitaine de l'Al-Nassr, a mené son équipe à une victoire spectaculaire 5-2 contre Al-Najma, ce vendredi soir, lors de la 27e journée du championnat professionnel Roshen, après avoir livré une performance exceptionnelle qui a joué un rôle déterminant dans l'issue du match en faveur des « Al-Alamy ».

Grâce à ce résultat, Al-Nassr porte son total à 70 points en tête du classement de la Ligue Roshen, creusant l'écart avec Al-Hilal, deuxième, à 6 points, avant que « le Leader » n'affronte Al-Taawoun, demain samedi, lors de la même journée.

Les quatre buts de Al-Nassr ont été inscrits par Abdullah Al-Hamdan (45+8), Sadio Mané (doublé, 45+9 et 90+5) et Cristiano Ronaldo (doublé (56e et 73e), tandis que les deux buts de l'Al-Najma ont été inscrits par Rakan Rajeh (44e) et Filipe Cardoso (47e).

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    Le retour de Cristiano Ronaldo

    Ce match a marqué le retour de Cristiano Ronaldo au sein de l'Al-Nassr, après une absence de 34 jours.

    Ronaldo avait manqué les deux derniers matchs du championnat Roshen en raison d'une blessure au muscle ischio-jambier, avant de se rétablir. Le Portugais Jorge Jesus, entraîneur d'Al-Nassr, a alors décidé de l'aligner dans le onze de départ.

    Lire aussi... À l'instar du Real et de Manchester United... Ronaldo entre dans l'histoire avec Al-Nassr

    La légende portugaise a fait une entrée remarquée en inscrivant un superbe doublé face aux visiteurs, propulsant ainsi son équipe en tête du classement.


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  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Une menace qui ne cesse pas

    Al-Nasr a démarré le match sur les chapeaux de roue et a mis en danger le but d'Al-Najma grâce à une frappe de l'attaquant Abdullah Al-Hamdan, qui est passée tout près du poteau gauche.

    À la 17e minute, Cristiano Ronaldo a décoché un tir puissant, repoussé par le gardien de Al-Najma, qui s'est transformé en corner.

    À la 27e minute, Ronaldo s'est à nouveau montré dangereux devant le but de Al-Najma, après avoir reçu une passe dans la surface de réparation, mais son tir a été bloqué par les défenseurs adverses.

    Le Croate Marcelo Brozović a décoché un tir puissant à la 34e minute, mais le ballon est passé à côté du poteau droit de Al-Nasr.

    Une minute plus tard, Ronaldo a reçu une passe du Sénégalais Sadio Mané, qui l'a mis face à face avec le gardien de l'Étoile, mais il a tiré sur ce dernier.


  • Al-Najma surprend Al-Nasr

    Sous la pression intense de Al-Nasr, Al-Najma a réussi à surprendre les locaux en marquant le premier but par l'intermédiaire de Rakan Rajeh à la 44e minute de la première mi-temps.

    Le but de Rajeh est survenu après qu'il eut reçu une superbe passe à l'intérieur de la surface de réparation, qu'il a convertie en but, profitant d'une sortie du gardien brésilien Pinto pour envoyer le ballon au fond des filets.



  • Al-Nasr bat Al-Najma en 86 secondes

    Al-Nasr a décidé de punir son adversaire, Al-Najma, en inscrivant un doublé spectaculaire en seulement 86 secondes, grâce à Abdullah Al-Hamdan et Sadio Mané, auteurs d'une performance exceptionnelle.

    Al-Nasr a décidé de punir ses visiteurs en seulement 86 secondes, Abdullah Al-Hamdan ayant égalisé à la 8e minute du temps additionnel.



    Il s'agit du quatrième but d'Al-Hamdan sous le maillot d'Al-Nasr toutes compétitions confondues, dont trois en championnat Roshen et un seul en Ligue des champions de l'Asie 2.

    La star sénégalaise Sadio Mané a fait son retour en marquant un but magnifique d'une frappe puissante, après avoir débordé sur le côté gauche et envoyé le ballon au fond des filets, moins d'une minute plus tard.

    Mani a retrouvé le chemin des filets après 34 jours d'absence, son dernier but remontant au match contre Al-Fayha le 28 février dernier.


  • La star fait son grand retour

    À peine deux minutes après le début de la deuxième mi-temps, Felipe Cardoso a réussi à marquer le but égalisateur pour Al-Najma, après avoir reçu une superbe passe dans la surface de réparation.

    Le joueur de l'Étoile a réussi une superbe percée dans la surface de réparation et a habilement glissé le ballon au fond des filets pour remettre le match à zéro.



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    Ronaldo renverse la situation

    Ronaldo a renversé la situation face à Al-Najma en inscrivant un superbe doublé, son cinquième de la saison en Roshen League, marquant sur penalty à la 56e minute puis d'une frappe puissante (73e).



    Le premier but de Ronaldo, le troisième pour Al-Nassr, est survenu sur un penalty obtenu par le buteur historique du football, qu'il a converti.

    Le deuxième est venu d'une frappe fulgurante, après une superbe passe de Nawaf Bouchel qu'il a convertie en but avec une grande puissance.



  • Al-Nasr s'impose

    Après le deuxième but de Ronaldo, le match est devenu plus facile pour Al-Nassr. Le Portugais Jorge Jesus a alors procédé à plusieurs changements, notamment en remplaçant « El Don » par plusieurs joueurs tels que Haider Abdulkarim, Abdullah Al-Khaibari et d'autres.

    Al-Nassr a conclu ce festival de buts en inscrivant un cinquième but par Sadio Mané à la cinquième minute du temps additionnel, après une passe du remplaçant Salem Al-Najdi, qu'il a convertie en but.



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