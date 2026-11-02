Al-Ittihad a subi une lourde défaite sur sa pelouse et au milieu de ses supporters, après être tombé face à Al-Aïn, le club émirati, sur le score de 4-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions d'Asie Elite. Le club saoudien poursuit ainsi son hémorragie de points et offre à son hôte une nouvelle victoire, grâce à laquelle il a renforcé sa position en tête du groupe Ouest.

Cette défaite est venue rappeler ce qui était arrivé à Al-Nassr lors de la première journée, lorsqu'il s'était incliné face à Al-Aïn sur un score de quatre buts à zéro au stade Hazza bin Zayed. Al-Ittihad a cette fois goûté à la même coupe, après avoir encaissé quatre buts face au club émirati, lors d'une soirée au cours de laquelle les tentatives du Doyen pour éviter la chute n'ont pas abouti.

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