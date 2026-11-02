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Al Ittihad vs Al Ain: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
GOAL
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Vidéo : Al Ain fait goûter à Al Ittihad la coupe d'Al Nassr en élite asiatique

Al Ittihad vs Al-Ain
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Al-Ittihad a subi une lourde défaite sur sa pelouse et au milieu de ses supporters, après être tombé face à Al-Aïn, le club émirati, sur le score de 4-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions d'Asie Elite. Le club saoudien poursuit ainsi son hémorragie de points et offre à son hôte une nouvelle victoire, grâce à laquelle il a renforcé sa position en tête du groupe Ouest.

Cette défaite est venue rappeler ce qui était arrivé à Al-Nassr lors de la première journée, lorsqu'il s'était incliné face à Al-Aïn sur un score de quatre buts à zéro au stade Hazza bin Zayed. Al-Ittihad a cette fois goûté à la même coupe, après avoir encaissé quatre buts face au club émirati, lors d'une soirée au cours de laquelle les tentatives du Doyen pour éviter la chute n'ont pas abouti.

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  • Kako ouvre le festival de buts, Al Ain frappe à deux reprises

    Al Aïn a imposé sa présence très tôt et a réussi à ouvrir le score à la 17e minute, après qu'Alejandro Romero « Kaku » a décoché une superbe frappe qui a secoué les filets d'Al Ittihad, offrant l'avantage à son équipe et bouleversant les plans des locaux dès les premières minutes.

    Avant la fin de la première période, la formation émiratie est revenue pour doubler son avance, après que Rafael Rodriguez a inscrit le deuxième but à la 42e minute. Al Aïn a ainsi regagné les vestiaires avec deux buts d'avance, laissant présager une tâche difficile pour Al Ittihad lors de la seconde mi-temps de la rencontre.

  • Marwan Al-Sahafi relance l'espoir, et Simeone bouleverse les calculs d'Al-Ittihad

    Au début de la seconde période, Al-Ittihad a tenté de revenir dans le match, et Marwan Al-Sahafi est parvenu à réduire l'écart à la 53e minute, après avoir exploité une passe décisive de Houssem Aouar, redonnant ainsi espoir aux supporters du club et offrant à son équipe l'occasion de tenter de refaire son retard.

    Mais la réaction d'Al-Ain est venue rapidement, puisque le défenseur d'Al-Ittihad Jan Carlo Simić a inscrit un but contre son camp par erreur dans ses propres filets à la 58e minute, portant de nouveau l'écart à deux buts et compliquant une fois encore la tâche des locaux, alors que l'équipe avait commencé à retrouver son équilibre après le but d'Al-Sahafi.

  • Un penalty parachève le quadruplé : Al-Ittihad paie le prix de son faux pas

    À la 90e minute, Al Aïn a porté le coup de grâce à Al-Ittihad, après avoir obtenu un penalty transformé avec succès par Matías Palacios, inscrivant ainsi le quatrième but. Le club émirati a scellé la rencontre sur le score de quatre buts à un, confirmant sa supériorité sur Al-Ittihad lors d'une soirée asiatique difficile pour les locaux.

    Avec ce résultat, Al Aïn porte son total à 12 points et prend seul la tête du groupe Ouest de la Ligue des champions d'Asie Elite, tandis qu'Al-Ittihad reste bloqué à 4 points, à la neuvième place. Les calculs du club saoudien dans la course aux places qualificatives se compliquent, après avoir gâché une occasion importante d'améliorer sa position devant son public.

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