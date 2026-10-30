Al-Ittihad a concédé un match nul décevant sur la pelouse de son hôte Abha sur le score de (1-1), lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce vendredi soir, dans le cadre de la douzième journée de la Saudi Pro League, après que « le Doyen » a payé le prix des erreurs commises durant la confrontation, laissant filer deux précieux points dans la course aux places de tête.

Al-Ittihad abordait ce match avec l'ambition de récolter les trois points et de maintenir la pression sur les équipes de tête, mais n'a pas su traduire sa supériorité en victoire, offrant ainsi à Abha l'occasion de repartir avec un résultat positif malgré ses difficultés au classement.

Avec ce résultat, Al-Ittihad porte son total à 24 points et occupe la quatrième place, tandis qu'Abha atteint les trois points, restant à la dernière place du classement de la Saudi Pro League.