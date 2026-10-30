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أبها والاتحادx/abhaFC
GOAL
Traduit par

Vidéo : Abha punit Al-Ittihad dans un match marqué par des erreurs fatales

Abha vs Al Ittihad
Abha
Al Ittihad
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Le Doyen arrache une victoire spectaculaire

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Al-Ittihad a concédé un match nul décevant sur la pelouse de son hôte Abha sur le score de (1-1), lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce vendredi soir, dans le cadre de la douzième journée de la Saudi Pro League, après que « le Doyen » a payé le prix des erreurs commises durant la confrontation, laissant filer deux précieux points dans la course aux places de tête.

Al-Ittihad abordait ce match avec l'ambition de récolter les trois points et de maintenir la pression sur les équipes de tête, mais n'a pas su traduire sa supériorité en victoire, offrant ainsi à Abha l'occasion de repartir avec un résultat positif malgré ses difficultés au classement.

Avec ce résultat, Al-Ittihad porte son total à 24 points et occupe la quatrième place, tandis qu'Abha atteint les trois points, restant à la dernière place du classement de la Saudi Pro League.

  • Coup dur précoce

    La rencontre ne s'est pas déroulée selon les plans d'Al-Ittihad dès son coup d'envoi, après avoir subi un coup dur précoce avec la sortie sur blessure du Colombien Richard Ríos à la septième minute, à la suite d'un tacle appuyé lors d'un duel.

    Il a quitté le terrain affecté par la blessure, avec une difficulté évidente à marcher, obligeant l'entraîneur Jens Wissing à faire entrer Ahmed Al-Ghamdi à sa place. La scène a suscité l'inquiétude au sein de l'équipe, surtout à l'approche du match asiatique face à Al-Ain.

    À lire aussi : Vidéo : un ancien joueur saoudien surprend Ronaldo avec une demande choc !

  • Le but refusé à Awar accentue la frustration

    Les ennuis d'Al-Ittihad ne se sont pas arrêtés à ce changement forcé, puisque la rencontre a également été marquée par un but refusé à Houssem Aouar, privant l'équipe de l'occasion de concrétiser ses tentatives offensives en un but, et compliquant davantage la confrontation pour les joueurs de l'entraîneur Jens Wissing.

    Le but a été refusé en raison d'une main du Portugais Danilo Pereira, qui avait d'abord frappé le ballon avant que celui-ci n'échappe au gardien et revienne vers Aouar.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Awar donne l'avantage à Al-Ittihad : la VAR intervient à nouveau

    Al-Ittihad a entamé la seconde période avec une pression accrue, cherchant à briser le bloc défensif adverse. Houssem Aouar a su concrétiser l'une de ces tentatives en inscrivant le but de l'avantage à la 52e minute, à la suite d'une erreur catastrophique du gardien de but, qui a dégagé par mégarde dans le pied de la star algérienne, laquelle n'a pas hésité à exploiter l'occasion.

    Après ce but, Al-Ittihad a tenté de creuser l'écart, mais sans parvenir à exploiter les occasions qui se sont présentées pour tuer le match. De son côté, Fessing a procédé à des ajustements dans son onze, notamment en lançant George Ilenikhena et Marwan Al-Sahafi à la place de certains éléments offensifs, dans l'optique d'exploiter les espaces apparus avec l'avancée d'Abha.

    La 82e minute a été marquée par un moment déterminant dans le déroulement de la rencontre : Al-Ittihad a cru avoir inscrit le deuxième but, celui qui l'aurait considérablement rapproché de l'obtention des trois points, mais l'assistance vidéo à l'arbitrage est intervenue et a annulé le but. L'écart est donc resté d'un seul but, et Abha y a puisé un regain de moral pour poursuivre ses tentatives offensives.

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  • Abha arrache le nul, Al-Ittihad gaspille deux points

    Abha a profité du score encore indécis et a accentué sa pression dans les dernières minutes, avant que le remplaçant Faisal Al-Sabyani ne parvienne à inscrire le but de l'égalisation à la 87e minute, en profitant d'une mauvaise passe de Mohanad Al-Shanqiti, défenseur d'Al-Ittihad.

    Al-Ittihad n'a pas réussi à reprendre l'avantage durant les minutes restantes et a dû se contenter du nul face à la lanterne rouge, un résultat qui représente la perte de deux points dont l'équipe avait cruellement besoin pour poursuivre la course aux équipes de tête, tandis qu'Abha est reparti avec un point précieux au terme d'un match durant lequel il a souffert défensivement, mais a su saisir sa chance jusqu'aux derniers instants.

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