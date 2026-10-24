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Zamalek-SC-vs-USM-Alger-Final-MatchAFP
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Vidéo : 40 secondes suffisent pour envoyer Zamalek en phase de groupes de la Ligue des champions, et Pyramids dévore Al-Merrikh Bentiu

Match report
Zamalek SC vs APR FC
Zamalek SC
APR FC
Ligue des Champions CAF
Pyramids FC vs El Merriekh FC Bentiu
Pyramids FC
El Merriekh FC Bentiu
Égypte
Rwanda
Soudan du Sud

Une qualification égyptienne au moindre effort

Le Zamalek a validé sa qualification pour la phase de groupes de la Ligue des champions d'Afrique, après avoir battu l'APR par un but à zéro lors du match retour des 32es de finale, samedi, au stade du Caire, profitant de sa victoire sur le même score à l'aller, disputé à Kigali.

Ahmed Chérif a inscrit l'unique but de la rencontre après 40 secondes de jeu, offrant un avantage précoce à la formation blanche et plaçant son adversaire devant une tâche difficile pour combler son retard.



Le Zamalek a entamé la rencontre avec une pression offensive, et Mohamed Hamad a failli doubler la mise à la 6e minute, après une frappe passée au-dessus de la barre, avant qu'Oday Dabbagh ne déclenche un tir puissant à la 10e minute.

La 13e minute a été marquée par un choc violent avec El Mahdi Soliman, le gardien du Zamalek.

L'APR a tenté de revenir dans le match, mais ses tentatives ont manqué d'efficacité, tandis que Mohamed Chehata a gâché une occasion pour le Zamalek avant la fin de la première période, qui s'est achevée sur l'avantage des locaux par un but à zéro.

  • Tentatives éparses

    En début de seconde période, El Mahdi Soliman a repoussé une tentative dangereuse de l'APR en Rwanda à la 48e minute, tandis que l'essai de Mohamed Hamad à la 50e minute n'a pas constitué une réelle menace pour le but.

    Le staff technique du Zamalek a procédé à des changements pour dynamiser l'équipe, en faisant entrer Ahmed Rabie et Chiquinho Banza à la 56e minute, avant de lancer Adam Kayed et Hossam Achraf à la 68e minute.

    L'APR en Rwanda a continué de chercher le but qui aurait relancé la partie, mais la défense du Zamalek a écarté l'une de ses tentatives à la 63e minute, avant qu'El Mahdi Soliman ne repousse une frappe puissante à la 75e minute.

    Adam Kayed a adressé un centre sur coup de pied arrêté à la 90e minute, qui a rebondi sur la main du gardien devant Mohamed Chehata, dont la frappe molle est passée loin du but, gâchant une belle occasion d'aggraver le score.

    Le Zamalek a conservé son avantage jusqu'au terme de la rencontre, confirmant ainsi sa supériorité sur l'ensemble des deux matchs et validant sa qualification pour la phase de groupes, poursuivant son parcours dans la compétition continentale.

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  • Pyramids se qualifie aisément pour la phase de groupes

    Dans un autre match, Pyramids a validé son billet pour la phase de groupes de la Ligue des champions d'Afrique, après avoir signé une large victoire face à Al-Merreikh Bentiu, champion du Soudan du Sud, sur le score de 4-0, samedi, au stade de la Défense aérienne, lors du match retour des 32es de finale, profitant également de son succès à l'aller sur le score d'un but à zéro.

    Pyramids a entamé la rencontre avec un pressing offensif précoce, et Youssef Obama a failli ouvrir le score dès la première minute, mais sa frappe est passée au-dessus de la transversale.

    La défense d'Al-Merreikh a également repoussé une autre tentative d'Abdel Rahman Magdy, avant que ce dernier ne parvienne à donner l'avantage aux locaux à la 23e minute, en exploitant un centre bien dosé de Mostafa Fathy.


    L'attaquant de Pyramids n'a pas attendu longtemps pour doubler la mise, inscrivant le deuxième but trois minutes seulement plus tard, en profitant d'un corner qu'il a dévié au fond des filets.

    L'arbitre a annulé un but d'Al-Merreikh Bentiu à la 30e minute pour hors-jeu, avant que Mahmoud Saber ne gâche une occasion sur coup franc, et que le gardien de l'équipe sud-soudanaise ne repousse une puissante frappe de Mohamed El-Shibi.

    Avant la fin de la première période, Mostafa Fathy a ajouté le troisième but, Pyramids bouclant ainsi la moitié du parcours avec un avantage de trois buts à zéro.

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  • Quatrième but : et une infériorité numérique forcée

    Au coup d'envoi de la seconde période, le poteau a privé Youssef Obama d'inscrire le quatrième but, tandis qu'Abdel Rahman Magdy a manqué l'occasion de compléter son triplé personnel après une passe de Nasser Maher.

    L'entraîneur Mokwena a effectué trois changements à la 65e minute, en faisant entrer Ahmed Atef Kota, Ahmed Abdel Kader et Ahmed Nazir Bouali à la place d'Obama, de Nasser Maher et de Mahmoud Saber.

    L'Algérien Bouali n'a eu besoin que de quelques minutes pour laisser son empreinte, en inscrivant le quatrième but à la 70e minute.

    Mokwena a fait revenir El Fakhouri et Hamed Hamdan à la 75e minute à la place de Mohamed El Shibi et Karim Hafez, mais Bouali s'est blessé trois minutes plus tard et a été contraint de quitter le terrain, laissant Pyramids terminer la rencontre à dix joueurs après avoir épuisé ses remplacements.

    À la 86e minute, Ahmed El Shenawy a repoussé une tentative dangereuse de l'attaquant d'Al-Merrikh, Pantio, qui s'était retrouvé seul face au but, permettant à Pyramids de préserver sa cage inviolée et de confirmer sa qualification pour la phase de groupes.

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