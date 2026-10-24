Le Zamalek a validé sa qualification pour la phase de groupes de la Ligue des champions d'Afrique, après avoir battu l'APR par un but à zéro lors du match retour des 32es de finale, samedi, au stade du Caire, profitant de sa victoire sur le même score à l'aller, disputé à Kigali.

Ahmed Chérif a inscrit l'unique but de la rencontre après 40 secondes de jeu, offrant un avantage précoce à la formation blanche et plaçant son adversaire devant une tâche difficile pour combler son retard.









Le Zamalek a entamé la rencontre avec une pression offensive, et Mohamed Hamad a failli doubler la mise à la 6e minute, après une frappe passée au-dessus de la barre, avant qu'Oday Dabbagh ne déclenche un tir puissant à la 10e minute.

La 13e minute a été marquée par un choc violent avec El Mahdi Soliman, le gardien du Zamalek.

L'APR a tenté de revenir dans le match, mais ses tentatives ont manqué d'efficacité, tandis que Mohamed Chehata a gâché une occasion pour le Zamalek avant la fin de la première période, qui s'est achevée sur l'avantage des locaux par un but à zéro.