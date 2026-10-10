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Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai
Traduit par

USWNT en 2026 : programme TV, matches, résultats, streaming en direct et comment suivre l’équipe féminine des États-Unis

Etats-Unis
SheBelieves Cup

Le guide complet de l’année des États-Unis, avec la SheBelieves Cup et les matchs de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027

L’équipe nationale féminine des États-Unis est entrée dans une nouvelle ère en 2024, Emma Hayes ayant immédiatement eu l’impact dont ce groupe avait besoin. Quelques semaines seulement après sa prise de fonctions, l’ancienne entraîneuse de Chelsea a mené les États-Unis à l’or olympique, envoyant un message au reste du football féminin à l’aube d’un nouveau cycle de Coupe du monde.

Quadruple championne du monde, la sélection américaine a connu en Australie, en 2023, l’élimination la plus précoce de son histoire en Coupe du monde féminine. Vlatko Andonovski a quitté son poste de sélectionneur à la suite de cet échec. Le pays a donc accueilli avec joie le retour si rapide de l’équipe à un niveau lui permettant de remporter des titres. Désormais, avec encore beaucoup de temps avant le prochain grand tournoi, la Coupe du monde féminine 2027, Hayes peut se consacrer au développement de cette jeune génération prometteuse et la préparer à jouer le titre.

GOAL vous présente tout ce qu’il faut savoir sur le calendrier de l’USWNT, ses rencontres et ses résultats, ainsi que sur la manière de suivre l’équipe en 2026.

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    Quels matchs l’équipe féminine des États-Unis a-t-elle disputés en 2026 ?

    L’USWNT a lancé son année en janvier avec deux matches amicaux, en accueillant le Paraguay et le Chili. Elle a livré deux prestations dominantes pour entamer 2026 de la meilleure des manières. Sa victoire contre le Chili a particulièrement retenu l’attention : elle a été obtenue avec le onze de départ le moins expérimenté de l’équipe depuis plus de 20 ans.

    L’équipe de Hayes a confirmé cette dynamique en mars en remportant la SheBelieves Cup pour la huitième fois, grâce à des victoires contre l’Argentine, le Canada et la Colombie. L’USWNT n’a pas non plus encaissé le moindre but pendant le tournoi.

    La première défaite de 2026 est survenue en avril, lors du deuxième match de la série de trois rencontres de l’USWNT face au Japon. L’équipe de Hayes a néanmoins remporté les deux autres matches de cette trêve internationale et tiré de nombreux enseignements de sa confrontation avec l’une des meilleures équipes du football.

    Une autre défaite a suivi en juin, au Brésil, mais les États-Unis ont réagi en battant quelques jours plus tard le pays hôte de la Coupe du monde féminine 2027, dans un match éclipsé par une série de cartons rouges distribués dans les dernières minutes.

  • Quel est le calendrier de la sélection féminine des États-Unis en 2026 ?

    Deux autres trêves internationales officielles restent au programme en 2026, dont celle de novembre, au cours de laquelle les États-Unis participeront au Championnat féminin de la CONCACAF. Les quatre premières équipes du tournoi se qualifieront pour la Coupe du monde féminine 2027, tandis que deux autres places pour le tournoi de barrage intercontinental seront également en jeu. Il suffira donc à la sélection féminine américaine de remporter un match, contre le Salvador, pour décrocher son billet pour le Brésil.

    Les demi-finales du tournoi, organisé aux États-Unis, auront lieu le 1er décembre. Les matches qualificatifs pour les barrages interconfédérations de la Coupe du monde suivront le lendemain, avant le match pour la troisième place et la finale, prévus le 5 décembre. Les quarts de finale, les demi-finales et les matches qualificatifs pour les barrages se dérouleront tous au Texas Health Mansfield Stadium. Le match pour la troisième place et la finale auront lieu au Shell Energy Stadium de Houston.

    La sélection féminine américaine préparera ce tournoi avec deux rencontres contre l’Espagne, championne du monde en titre. Finaliste de l’Euro 2025 l’été dernier, l’Espagne se rendra aux États-Unis en octobre après avoir assuré sa qualification pour la Coupe du monde féminine 2027 en juin, ce qui lui permet de disputer des matches amicaux comme ceux contre les championnes olympiques 2024.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    Comment regarder l’équipe féminine des États-Unis en 2026

    Les droits de diffusion de la sélection féminine des États-Unis sont les mêmes que ceux de la sélection masculine et sont répartis entre plusieurs diffuseurs. Pour le public anglophone, ils sont détenus par Warner Bros et Discovery Sports, et tous les matchs sont diffusés en direct sur Peacock et Max (anciennement HBO Max). Environ 50 % des matchs sont également diffusés en direct sur les chaînes TNT Sports.

    Les chaînes Turner sont accessibles via des services de streaming comme Sling TV et DirecTV Stream.

    Pour le public hispanophone, les droits sont actuellement détenus par Telemundo Deportes, qui diffuse les matchs sur Peacock, Telemundo et Universo.

    Découvrez ici les meilleures offres pour regarder la sélection féminine des États-Unis.

    Regardez la sélection féminine des États-Unis en direct sur PeacockAbonnez-vous dès aujourd’hui

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  • Calendrier et résultats de l’équipe des États-Unis féminine en 2026

    DateHeureMatchCompétitionStade
    24 janvier14 h 30 PT / 17 h 30 ETÉtats-Unis (F) 6-0 ParaguayMatch amicalDignity Health Sports Park, Carson
    27 janvier19 h PT / 22 h ETÉtats-Unis (F) 5-0 ChiliMatch amicalHarder Stadium, Santa Barbara
    1er mars14 h PT / 17 h ETÉtats-Unis (F) 2-0 ArgentineSheBelieves CupGeodis Park, Nashville
    4 mars15 h 45 PT / 18 h 45 ETÉtats-Unis (F) 1-0 CanadaSheBelieves CupScottsMiracle-Gro Field, Columbus
    7 mars12 h 30 PT / 15 h 30 ETÉtats-Unis (F) 1-0 ColombieSheBelieves CupSports Illustrated Stadium, Harrison
    11 avril14 h 30 PT / 17 h 30 ETÉtats-Unis (F) 2-1 JaponMatch amicalPayPal Park, San Jose
    15 avril19 h PT / 22 h ETÉtats-Unis (F) 0-1 JaponMatch amicalLumen Field, Seattle
    18 avril18 h PT / 21 h ETÉtats-Unis (F) 3-0 JaponMatch amicalDick's Sporting Goods Park, Commerce City
    6 juin14 h 30 PT / 17 h 30 ETBrésil 2-1 États-Unis (F)Match amicalNeo Quimica Arena, São Paulo
    9 juin17 h 30 PT / 20 h 30 ETBrésil 0-1 États-Unis (F)Match amicalArena Castelao, Fortaleza
    10 octobre11 h 30 PT / 14 h 30 ETÉtats-Unis (F) 0-2 EspagneMatch amicalAudi Field, Washington D.C.
    13 octobre16 h PT / 19 h ETÉtats-Unis (F) contre EspagneMatch amicalSubaru Park, Chester
    27 novembreÀ confirmerÉtats-Unis (F) contre SalvadorChampionnat féminin de la CONCACAFTexas Health Mansfield Stadium, Mansfield

    Le calendrier et les détails des autres rencontres de 2026 seront communiqués ultérieurement.

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