L’équipe nationale féminine des États-Unis est entrée dans une nouvelle ère en 2024, Emma Hayes ayant immédiatement eu l’impact dont ce groupe avait besoin. Quelques semaines seulement après sa prise de fonctions, l’ancienne entraîneuse de Chelsea a mené les États-Unis à l’or olympique, envoyant un message au reste du football féminin à l’aube d’un nouveau cycle de Coupe du monde.

Quadruple championne du monde, la sélection américaine a connu en Australie, en 2023, l’élimination la plus précoce de son histoire en Coupe du monde féminine. Vlatko Andonovski a quitté son poste de sélectionneur à la suite de cet échec. Le pays a donc accueilli avec joie le retour si rapide de l’équipe à un niveau lui permettant de remporter des titres. Désormais, avec encore beaucoup de temps avant le prochain grand tournoi, la Coupe du monde féminine 2027, Hayes peut se consacrer au développement de cette jeune génération prometteuse et la préparer à jouer le titre.

GOAL vous présente tout ce qu’il faut savoir sur le calendrier de l’USWNT, ses rencontres et ses résultats, ainsi que sur la manière de suivre l’équipe en 2026.