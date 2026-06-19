Toutefois, cette option semble inenvisageable pour l’équipe d’Arabie saoudite, qui compte sur Salem Al-Dossari comme ailier gauche. Or, le joueur n’est pas à l’aise dans les tâches défensives, d’autant moins qu’il est désormais âgé.
Donis pourrait donc être contraint à un choix cornélien : laisser Al-Dossari sur le banc en début de match avant de l’introduire après la sortie programmée de Yamal, afin de profiter de ses contres-attaques face à la défense espagnole.
L’autre option, plus audacieuse, consisterait à conserver Al-Dossari dans le onze, libéré de toute mission défensive, et à le repositionner au milieu de terrain, légèrement décalé sur la gauche, tandis que Nasser Al-Dossari viendrait épauler le latéral gauche pour contenir Yamal.
En contrepartie, cette option obligerait l’attaquant Firas Al-Buraikan à assumer un volume défensif accru : il devrait constamment redescendre pour colmater la brèche laissée par Nasser Al-Dosari au milieu de terrain et épauler ses coéquipiers afin de fermer les espaces à l’adversaire.
Autre option : renforcer le cœur de la défense avec trois centraux, dont un décalé à gauche (Abdel-Ilah Al-Omari), afin de créer une deuxième ligne de couverture derrière le latéral gauche.
Quoi qu’il en soit, Donis aura fort à faire, tant sur le plan théorique que pratique, pour contenir la menace espagnole, neutraliser ses atouts et revenir avec au moins un point, ce qui rapprocherait l’équipe saoudienne de la qualification pour le tour suivant de la Coupe du monde.