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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Une stratégie égyptienne contrariée par Salem Al-Dosari… Comment la sélection saoudienne peut-elle échapper à l’ouragan espagnol ?

FEATURES
Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
L. Yamal
Salem Mohammed Al-Dossari
G. Donis
Nouvelle-Zélande vs Égypte
Nouvelle-Zélande
Égypte
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.
Grèce
Nouvelle-Zélande
Égypte
Canada

« Les Verts » s’apprêtent à affronter une opposition redoutable en la personne du champion d’Europe en titre.

Le sélectionneur grec Georgios Donis aborde un rendez-vous délicat avec l’équipe d’Arabie saoudite lors de son deuxième match de la Coupe du monde 2026 face à l’Espagne.

Les deux équipes s’affronteront dimanche au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (États-Unis), à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

  • La « Révolution espagnole » désigne le mouvement stratégique qui a propulsé le football espagnol au sommet des classements internationaux grâce à un jeu offensif, technique et spectaculaire.

    Il est évident que la rencontre s’annonce difficile pour la sélection saoudienne, 60e au classement mondial, tandis que l’Espagne, troisième, reste sur son titre à l’Euro 2024.

    La tâche s’annonce encore plus ardue pour les « Verts », puisque la Roja, tenante du titre de l’Euro 2024, a été tenue en échec lors de son entrée en lice face au Cap-Vert et devra donc absolument l’emporter pour valider son billet pour le tour suivant.

    Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, doit donc trouver de nouvelles solutions après l’échec des tentatives face à Vuzinha, le gardien cap-verdien, et c’est précisément là-dessus que Donis devra rester vigilant.

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  • Une souffrance évidente

    Contre le Cap-Vert, et déjà lors des deux matches amicaux face à l’Égypte et à l’Irak, Donis a pu observer comment contenir la sélection espagnole : un bloc bas, une occupation rigoureuse de l’espace central et une patience à toute épreuve suffisent à éteindre le jeu des champions européens, moins à l’aise contre des adversaires arabes ou africains.

    Il est apparu clair que la sélection espagnole souffre face aux équipes qui exercent une pression basse et ferment les espaces en profondeur, limitant ainsi ses possibilités de se montrer dangereuse devant le but adverse.

    Dans ces conditions, les « Matadors » se retrouvent souvent réduits à exploiter les centres, une solution peu efficace, d’autant qu’ils ne comptent pas dans leurs rangs de véritables spécialistes de la tête.

    L’attaquant le plus susceptible de débuter contre l’Arabie saoudite, Mikel Oyarzabal, n’est pas un avant-centre de type « pointe de fixation » : il se distingue davantage par sa capacité à combiner avec ses partenaires que par son jeu aérien.

  • Reprise du match face à l’Uruguay

    Pour espérer s’imposer, la sélection saoudienne devra reproduire la seconde période qu’elle a livrée face à l’Uruguay, lors de la première journée de la Coupe du monde, mardi dernier à l’aube. Un match nul 1-1 acquis après avoir cédé l’initiative du jeu à son adversaire.

    Menés 1-0 à la mi-temps, les Saoudiens avaient alors cédé le ballon à leurs adversaires uruguayens en verrouillant leur défense, contraignant la Celeste à multiplier les centres.

    Une stratégie qui pourrait poser problème à l’Espagne : son arrière droit Marcos Llorente n’est pas le plus à l’aise dans ce registre, d’autant que la « Roja » manque d’un avant-centre de métier.

    Par conséquent, les centres des Espagnols devraient être moins dangereux que ceux des Uruguayens, d’autant que Donis s’attèlera à corriger les lacunes défensives exposées face à ces situations.

  • Le casse-tête du Yamal… Une solution égyptienne

    Lamine Yamal, la pépite du FC Barcelone et de la Roja, devrait retrouver le onze de départ lors de la prochaine rencontre, après avoir débuté sur le banc face aux Cap-Verdiens.

    Selon De la Fuente, il ne devrait pas jouer l’intégralité de la rencontre, mais seulement 45 à 60 minutes, car il n’est pas encore à 100 % de ses capacités, ce qui constitue une bonne nouvelle pour la sélection saoudienne.

    Contenir Yamal s’avère certes complexe, mais l’Égypte y est parvenue il y a environ trois mois, lors d’un match amical qui s’était terminé sur un score nul et vierge en mars dernier.

    Hossam Hassan, le sélectionneur égyptien, avait alors opté pour un marquage à la culotte : Islam Issa, son ailier, devait contenir l’Espagnol dès la première ligne, avant que l’arrière gauche Ahmed Fattouh ne prenne le relais.

    Cette organisation a considérablement réduit l’impact de l’attaquant, privé de l’appui de son arrière latéral et du milieu de terrain, et donc isolé sur son côté droit, l’éloignant des zones d’influence clés.

  • Le cas de Salem Al-Dosari

    Toutefois, cette option semble inenvisageable pour l’équipe d’Arabie saoudite, qui compte sur Salem Al-Dossari comme ailier gauche. Or, le joueur n’est pas à l’aise dans les tâches défensives, d’autant moins qu’il est désormais âgé.

    Donis pourrait donc être contraint à un choix cornélien : laisser Al-Dossari sur le banc en début de match avant de l’introduire après la sortie programmée de Yamal, afin de profiter de ses contres-attaques face à la défense espagnole.

    L’autre option, plus audacieuse, consisterait à conserver Al-Dossari dans le onze, libéré de toute mission défensive, et à le repositionner au milieu de terrain, légèrement décalé sur la gauche, tandis que Nasser Al-Dossari viendrait épauler le latéral gauche pour contenir Yamal.

    En contrepartie, cette option obligerait l’attaquant Firas Al-Buraikan à assumer un volume défensif accru : il devrait constamment redescendre pour colmater la brèche laissée par Nasser Al-Dosari au milieu de terrain et épauler ses coéquipiers afin de fermer les espaces à l’adversaire.

    Autre option : renforcer le cœur de la défense avec trois centraux, dont un décalé à gauche (Abdel-Ilah Al-Omari), afin de créer une deuxième ligne de couverture derrière le latéral gauche.

    Quoi qu’il en soit, Donis aura fort à faire, tant sur le plan théorique que pratique, pour contenir la menace espagnole, neutraliser ses atouts et revenir avec au moins un point, ce qui rapprocherait l’équipe saoudienne de la qualification pour le tour suivant de la Coupe du monde.

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