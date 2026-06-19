Contre le Cap-Vert, et déjà lors des deux matches amicaux face à l’Égypte et à l’Irak, Donis a pu observer comment contenir la sélection espagnole : un bloc bas, une occupation rigoureuse de l’espace central et une patience à toute épreuve suffisent à éteindre le jeu des champions européens, moins à l’aise contre des adversaires arabes ou africains.

Il est apparu clair que la sélection espagnole souffre face aux équipes qui exercent une pression basse et ferment les espaces en profondeur, limitant ainsi ses possibilités de se montrer dangereuse devant le but adverse.

Dans ces conditions, les « Matadors » se retrouvent souvent réduits à exploiter les centres, une solution peu efficace, d’autant qu’ils ne comptent pas dans leurs rangs de véritables spécialistes de la tête.

L’attaquant le plus susceptible de débuter contre l’Arabie saoudite, Mikel Oyarzabal, n’est pas un avant-centre de type « pointe de fixation » : il se distingue davantage par sa capacité à combiner avec ses partenaires que par son jeu aérien.