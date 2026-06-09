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Une légende de Liverpool et vainqueur de la Ligue des champions annonce sa retraite à seulement 31 ans
Origi met prématurément un terme à sa carrière de joueur.
Origi a annoncé sa retraite du football professionnel à l’âge de 31 ans. L’ancien attaquant de Liverpool a confirmé sa décision sur les réseaux sociaux, estimant avoir accompli son parcours dans le sport. Le Belge met ainsi fin à sa carrière deux ans seulement après sa dernière apparition avec l’équipe première.
Bien qu’il soit encore relativement jeune par rapport à la norme du football moderne, le Belge met ainsi fin à une carrière couronnée de succès au plus haut niveau. Il restera surtout dans les mémoires pour son passage à Liverpool, où il s’est révélé décisif dans certains des moments les plus cruciaux du club sous l’ère Jürgen Klopp.
Origi revient sur un parcours footballistique bien rempli
Dans un message publié sur Instagram après l’annonce de sa retraite, Divock Origi a expliqué les raisons de sa décision et remercié tous ceux qui l’ont soutenu durant sa carrière.
« J'ai accompli ma mission de joueur », a-t-il écrit sur son compte Instagram. « J'ai réalisé mes rêves d'enfant : jouer sur les plus grandes scènes et remporter les plus grands trophées. Je remercie Dieu pour tout cela. À mes fans du monde entier qui m'ont aidé à briller : chaque moment emblématique, chaque but, chaque page d'histoire que nous avons écrite ensemble nous appartiendra à jamais.
À tous les clubs, aux entraîneurs et aux coéquipiers qui m’ont soutenu, merci : vous m’avez façonné bien au-delà du terrain. Représenter la Belgique, ma nation, tout en portant le Kenya, mes racines, a été une joie. À ma famille et à mes proches, sans vous je ne serais pas celui que je suis aujourd’hui ; je vous en serai éternellement reconnaissant. La mission est accomplie. Je m’engage désormais dans ma prochaine vocation. Le voyage continue. »
Les souvenirs d'Anfield forgent l'héritage d'Origi
Bien qu’il n’ait jamais été un titulaire indiscutable à Liverpool, Origi s’est taillé une réputation de héros culte grâce à plusieurs buts décisifs. Son coup de génie face à Everton et sa contribution au retentissant renversement des Reds contre Barcelone (4-0) en Ligue des champions figurent parmi les temps forts de l’ère Klopp.
Sa contribution la plus emblématique reste son but lors de la finale de la Ligue des champions 2019 face à Tottenham, qui scella la victoire des Reds et offrit à Liverpool une sixième C1. Ces exploits lui ont forgé une place durable dans la légende du club.
Son après-Liverpool n’a toutefois pas confirmé ce statut : deux buts en 36 matchs avec l’AC Milan, puis un but en 22 rencontres sous le maillot de Nottingham Forest, avant d’être écarté du groupe pro milanais.
- AFP
Analyse tactique : la vie après la retraite
Origi a annoncé qu’il était prêt à entamer ce qu’il a appelé sa « nouvelle vocation » après le football. Bien qu’il n’ait pas révélé de projet précis, sa retraite met fin à une carrière riche en titres prestigieux et en moments inoubliables.
Il quitte le football avec un palmarès étoffé : Ligue des champions, Premier League, FA Cup, Coupe de la Ligue, Supercoupe de l’UEFA et Coupe du monde des clubs. Pour les supporters de Liverpool, son image de joueur décisif dans les grands rendez-vous restera gravée.