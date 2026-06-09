Une légende de Liverpool et vainqueur de la Ligue des champions annonce sa retraite à seulement 31 ans

Dans un message publié sur Instagram après l’annonce de sa retraite, Divock Origi a expliqué les raisons de sa décision et remercié tous ceux qui l’ont soutenu durant sa carrière.

« J'ai accompli ma mission de joueur », a-t-il écrit sur son compte Instagram. « J'ai réalisé mes rêves d'enfant : jouer sur les plus grandes scènes et remporter les plus grands trophées. Je remercie Dieu pour tout cela. À mes fans du monde entier qui m'ont aidé à briller : chaque moment emblématique, chaque but, chaque page d'histoire que nous avons écrite ensemble nous appartiendra à jamais.

À tous les clubs, aux entraîneurs et aux coéquipiers qui m’ont soutenu, merci : vous m’avez façonné bien au-delà du terrain. Représenter la Belgique, ma nation, tout en portant le Kenya, mes racines, a été une joie. À ma famille et à mes proches, sans vous je ne serais pas celui que je suis aujourd’hui ; je vous en serai éternellement reconnaissant. La mission est accomplie. Je m’engage désormais dans ma prochaine vocation. Le voyage continue. »







