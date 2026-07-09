Une légende de l’arbitrage révèle que la FIFA a menacé l’Allemagne d’exclusion de la Coupe du monde

Selon l’interprétation courante des événements, l’appel téléphonique de Donald Trump à Gianni Infantino aurait exercé une pression sur la commission de discipline. La pression aurait ainsi monté d’un cran sur la commission disciplinaire compétente, conduisant à une décision pour le moins inattendue : la suspension d’un match initialement infligée à Balogun, suite à son tacle malheureux sur le Bosnien Tarik Muharemovic, a été convertie en avertissement avec sursis, lui permettant de disputer le huitième de finale contre la Belgique. Pour Merk, il s’agit ni plus ni moins d’une « distorsion de concurrence ».

« C’est clairement stipulé pour toutes les fédérations nationales et dans toutes les ligues : un carton rouge entraîne automatiquement une suspension d’un match. Ces dernières années, la FIFA a très souvent menacé les fédérations nationales de les exclure de la prochaine compétition si elles ne se conformaient pas à cette règle. Cela s’est déjà produit en Allemagne », a poursuivi Merk, avant de se remémorer, lors d’un entretien avec Sport1, un incident de 2006 qu’il n’a pas précisé.

« Nous avons vécu une situation similaire en Allemagne. Je crois que c’était juste avant la Coupe du monde 2006 : un arbitre avait clairement commis une erreur en Bundesliga. Le carton rouge était manifestement injustifié et le tribunal sportif avait envisagé de relaxer le joueur. La FIFA a alors menacé : si vous osez annuler cette suspension, votre équipe nationale sera exclue de la prochaine compétition. La FIFA a donc défendu cet article sans réserve », a expliqué l’homme de 64 ans.

La décision d’« accorder une grâce » à Balogun pour le huitième de finale opposant le pays hôte de la Coupe du monde à la Belgique laisse donc « sans voix ; elle porte atteinte à l’intégrité du football, elle s’attaque aux fondements du règlement ».

Commentaire : Klopp a raison. La « rotule en or » d’Infantino devant Trump est aussi une grande opportunité.