C’est du moins l’avis de Markus Merk, légende allemande de l’arbitrage. « Nous sommes déjà habitués à bien des choses de la part de la FIFA ces dernières années, et nous le savons bien nous-mêmes : ce qui est dit aujourd’hui ne sera peut-être plus valable demain. Mais là, on atteint des sommets », a-t-il déclaré à l’émission « Sportschau » au sujet des événements survenus il y a quelques jours, lorsque le président américain Donald Trump a admis avoir intercédé auprès du président de la FIFA, Gianni Infantino, pour faire lever la suspension pour carton rouge infligée au meilleur attaquant américain, Balogun (trois buts).
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Une légende de l’arbitrage révèle que la FIFA a menacé l’Allemagne d’exclusion de la Coupe du monde
Selon l’interprétation courante des événements, l’appel téléphonique de Donald Trump à Gianni Infantino aurait exercé une pression sur la commission de discipline. La pression aurait ainsi monté d’un cran sur la commission disciplinaire compétente, conduisant à une décision pour le moins inattendue : la suspension d’un match initialement infligée à Balogun, suite à son tacle malheureux sur le Bosnien Tarik Muharemovic, a été convertie en avertissement avec sursis, lui permettant de disputer le huitième de finale contre la Belgique. Pour Merk, il s’agit ni plus ni moins d’une « distorsion de concurrence ».
« C’est clairement stipulé pour toutes les fédérations nationales et dans toutes les ligues : un carton rouge entraîne automatiquement une suspension d’un match. Ces dernières années, la FIFA a très souvent menacé les fédérations nationales de les exclure de la prochaine compétition si elles ne se conformaient pas à cette règle. Cela s’est déjà produit en Allemagne », a poursuivi Merk, avant de se remémorer, lors d’un entretien avec Sport1, un incident de 2006 qu’il n’a pas précisé.
« Nous avons vécu une situation similaire en Allemagne. Je crois que c’était juste avant la Coupe du monde 2006 : un arbitre avait clairement commis une erreur en Bundesliga. Le carton rouge était manifestement injustifié et le tribunal sportif avait envisagé de relaxer le joueur. La FIFA a alors menacé : si vous osez annuler cette suspension, votre équipe nationale sera exclue de la prochaine compétition. La FIFA a donc défendu cet article sans réserve », a expliqué l’homme de 64 ans.
La décision d’« accorder une grâce » à Balogun pour le huitième de finale opposant le pays hôte de la Coupe du monde à la Belgique laisse donc « sans voix ; elle porte atteinte à l’intégrité du football, elle s’attaque aux fondements du règlement ».
Commentaire : Klopp a raison. La « rotule en or » d’Infantino devant Trump est aussi une grande opportunité.
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La Belgique a surclassé les États-Unis grâce à une « motivation supplémentaire », née de l’affaire Balogun : « Overturn this ! »
Au final, ce scandale n’a profité qu’aux Belges, jusqu’alors en deçà des attentes. Face aux États-Unis, les Diables Rouges ont livré leur meilleur match de la phase finale et ont écrasé les « US Boys » 4-1, tandis que Balogun est resté transparent. Après la rencontre, certains joueurs ont admis que l’affaire Balogun avait servi de motivation supplémentaire.
« Je pense qu’il y a toujours une certaine justice dans la vie. On peut appeler ça comme on veut, mais nous n’avons pas eu le sentiment que c’était juste », a déclaré le milieu de terrain Nicolas Raskin. Il estime « que cela nous a peut-être donné un peu d’énergie supplémentaire ».
Cette « énergie supplémentaire » s’est notamment exprimée lorsque Romelu Lukaku a célébré son but du 4-1 avec le reste de l’équipe en exécutant la fameuse « danse de Trump », afin d’adresser un message clair au président américain qui s’était immiscé dans l’affaire.
« Cher Monsieur le Président, salutations de Belgique. Que va bien pouvoir en penser Donald Trump ? Les Diables Rouges célèbrent un but en imitant la célèbre danse du président américain », a écrit à ce sujet le journal belge Het Laatste Nieuws. De son côté, Voetbalkrant a relevé : « Les Diables Rouges se moquent de Trump. Après le coup de sifflet final, une célébration remarquable a eu lieu sur le terrain. »
Même le compte X officiel de l’équipe nationale belge a lancé une pique à l’encontre de Trump et d’Infantino. Après le match, les Diables Rouges ont publié une photo de Lukaku en pleine célébration, accompagnée de la phrase « Overturn this » (« Annulez ça »), allusion évidente à la suspension infligée à Balogun.
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« Affaire Balogun » : Gianni Infantino a-t-il des soucis à se faire ?
Pour le président de la FIFA, Infantino, l'affaire Balogun pourrait notamment avoir des conséquences désagréables dans la perspective de sa réélection en 2027, même si l'homme de 56 ans a bien sûr nié toute implication dans cette affaire et renvoyé à la décision « indépendante » de la commission disciplinaire. Il se pourrait qu’une opposition nettement plus importante se forme à l’avenir contre les manœuvres d’Infantino ; c’est du moins ce qu’a laissé entendre le président de la DFB, Bernd Neuendorf, qui siège au Conseil de la FIFA.
« Je suis d’accord avec l’UEFA pour dire que cette affaire ne doit pas être classée sans suite, mais qu’elle doit d’abord faire l’objet de discussions plus approfondies entre les fédérations européennes de football », a déclaré M. Neuendorf.
Toutefois, tant que la popularité d’Infantino auprès des petites fédérations restera intacte, l’hypothèse d’une plainte devant la commission d’éthique de la FIFA, d’une suspension ou d’une chute du président semble peu probable.
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