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Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Une grave erreur d'arbitrage suscite des accusations de favoritisme envers l'Argentine

Argentine vs Cap-Vert
Argentine
Cap-Vert
Coupe du monde
N. Tagliafico
Argentine

La victoire de l’Argentine face au Cap-Vert (3-2 a.p.) au 32^e tour de la Coupe du monde a provoqué une vive polémique.

Selon le journal AS, la polémique ne porte pas seulement sur l’aspect technique, mais aussi sur une image qui a fait le tour du monde et suscité une vague d’indignation pendant la Coupe du monde.

À la 115^e minute, alors que l’Argentine menait 3-2, le Cap-Vert a obtenu un coup franc sur le côté gauche.

Sidney Lopes Cabral a enroulé sa frappe vers les cages d’Emiliano Martínez, lequel a repoussé le danger et préservé l’avantage argentin.

Dans la foulée, alors que les joueurs s’agglutinaient dans la surface, Nicolás Tagliafico a reçu un coup au nez, provoquant un léger saignement.

Après plus d’une minute passée au sol, l’arbitre Drew Fisher a ordonné à Tagliafico de quitter la pelouse pour changer de maillot, celui-ci étant taché de sang.

Le staff médical argentin, resté en bordure de terrain, est intervenu dès la sortie du joueur pour stopper l’hémorragie en comprimant ses narines. 

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le cas Taliafico illustre l’une des décisions arbitrales les plus controversées de la rencontre.

    La quatrième arbitre a échangé avec le joueur et le staff médical, leur transmettant les consignes nécessaires.

    Pendant ce temps, le jeu était interrompu, l’équipe du Cap-Vert attendant l’exécution d’un corner. 

    L’arbitre a attendu que Taliavia soit prêt avant de l’autoriser à regagner la pelouse ; aussitôt revenu, le jeu a repris et le corner a été joué.

    Cet incident a provoqué la colère et l’étonnement de plusieurs joueurs cap-verdiens.

    Selon le règlement, Nicolás Tagliafico aurait dû attendre une minute avant de pouvoir réintégrer la pelouse.

    Cette décision est rapidement devenue l’un des points les plus controversés de la rencontre entre l’Argentine et le Cap-Vert, d’autant plus que la sélection africaine s’apprêtait à tirer un corner face à un adversaire qui aurait dû être temporairement réduit à dix.

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