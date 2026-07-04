Une grave erreur d'arbitrage suscite des accusations de favoritisme envers l'Argentine

La victoire de l’Argentine face au Cap-Vert (3-2 a.p.) au 32^e tour de la Coupe du monde a provoqué une vive polémique.

Selon le journal AS, la polémique ne porte pas seulement sur l’aspect technique, mais aussi sur une image qui a fait le tour du monde et suscité une vague d’indignation pendant la Coupe du monde.

À la 115^e minute, alors que l’Argentine menait 3-2, le Cap-Vert a obtenu un coup franc sur le côté gauche.

Sidney Lopes Cabral a enroulé sa frappe vers les cages d’Emiliano Martínez, lequel a repoussé le danger et préservé l’avantage argentin.

Dans la foulée, alors que les joueurs s’agglutinaient dans la surface, Nicolás Tagliafico a reçu un coup au nez, provoquant un léger saignement.

Après plus d’une minute passée au sol, l’arbitre Drew Fisher a ordonné à Tagliafico de quitter la pelouse pour changer de maillot, celui-ci étant taché de sang.

Le staff médical argentin, resté en bordure de terrain, est intervenu dès la sortie du joueur pour stopper l’hémorragie en comprimant ses narines.